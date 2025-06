ITALI- Stefano Addeo, mësuesi që i uroi vdekjen vajzës së kryeministres italiane, Giorgia Meloni, ka dhënë një intervistë për La Repubblica. Addeo ka theksuar gjatë intervistës se është penduar për atë që bëri dhe i kërkoi falje Melonit. Mësuesi shtoi se mesazhin e shpërndarë në rrjete sociale e quan një “gabim” që erdhi nga përdorimi i ChatGPT.

Ai shtoi se të premten pa në televizor që qeveria nuk po merrte distancë nga lufta në Izrael, kështu që i kërkoi ChatGPT-t ti krijonte një mesazh kundër Melonit. Sipas tij ato fjalë të tmerrshme i nxorri ChatGPT-ja dhe më pas i publikoi.

Ai tha se nuk mund të dalë nga shtëpia, pasi dikush e ka ndjekur edhe me makinë. Kur u pyet se çfarë do të bënte nëse do të takohej me Melonin, ai u shpreh se do ta përqfonte dhe do ti kërkonte fjalje.

Intervista për La Repubblica:

Profesor, e kuptoni rëndësinë e asaj që ndodhi?

Addeo: Kam bërë një gabim të madh. Postimi ishte i së premtes në mbrëmje, ndërsa të shtunën në mëngjes e fshiva.”

Në postime të tjera, ju u dëshironit të njëjtin fat fëmijëve të Tajanit dhe Salvinit, si palestinezëve…

Addeo: Ato janë ilustrime që i gjej dhe i shpërndaj, nuk më kujtohet të kem shtuar ndonjë koment personal. Por tani po keqpërdoret, edhe njerëzit e pafajshëm bëjnë gabime.

Si ndodhi që formulove mendime të tilla?

Addeo: Nuk isha unë, ishte inteligjenca artificiale. Të premten pashë në televizor që qeveria nuk po distancohej nga lufta në Izrael; i kërkova ChatGPT që të më shkruante një mesazh kundër Melonit. Dhe doli ajo gjë e tmerrshme. E postova. Kjo ndodhi, tani nuk di më çfarë të bëj.

Nuk menduat fare para se ta publikoni?

Addeo: Mendja ime ndoshta nuk do ta kishte krijuar atë mesazh. Kur e lexova për një moment thashë: o Zot, çfarë ligësie… Por të premten në mbrëmje kisha planifikuar të postoja diçka, dhe të shtunën në mëngjes kuptova se nuk mund të vazhdoja normalisht me fëmijët. Më duhej më shumë kohë për ta përballuar.

Po flasim për një feminicid të një vajze të re…

Addeo: Natyrisht, më vjen shumë keq për atë vajzë. ChatGPT doli më keqdashëse sesa mendoja. Unë jam katolik, mbroj të drejtat e kafshëve, ndihmoj fëmijë në spitale, jam vegjetarian. Vlerat e mia janë shumë larg asaj që shkrova. Jam i majtë, por kjo nuk justifikon mesazhe të tilla. Duhet të fshija të gjitha rrjetet, njerëzit duan të më sulmojnë. Po përballem me pasoja shumë të rënda.

Çfarë lloj pasojash?

Addeo: Të dielën dola me qenin, më njohën nga një makinë dhe më ndoqën. M’u desh të hyj me vrap në shtëpi.

Keni denoncuar ndonjë gjë?

Addeo: Jam i mbyllur në shtëpi, pres që të më shoqërojë ndonjë person i afërt. Më hedhin domate në derë.

Ju jeni mësues. Si do t’u shpjegoni nxënësve këtë?

Addeo: Nga nxënësit kam mbështetje: më njohin dhe më duan. Kam ndjekur kurse kundër bullizmit online dhe mendoja se isha imun ndaj rrjeteve sociale, por kjo doli jashtë kontrollit. Më vjen keq që profesioni im është vënë në pikëpyetje; ministria ka nisur hetime, ndërsa drejtoresha ime nuk më mbështet. Shpresoj që të ketë mirëkuptim.

A mund të ketë pasoja ligjore?

Addeo: Më shqetëson më shumë siguria ime personale.”

Keni fëmijë?

Addeo: Jo, jetoj me nënën time 90-vjeçare që kujdesem për të. Dy vite më parë, në një zjarr në shtëpi, humbi babai im, ishte një tragjedi e madhe.”

Nëse do ta takonit kryeministren Meloni, çfarë do t’i thoshit?

Addeo: Do ta përqafoja, do i kërkoja falje dhe do qaja me të. Vajzës së saj i uroj të gjitha të mirat dhe do t’i thosha të jetë shumë e kujdesshme me rrjetet sociale.