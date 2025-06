Zgjedhjet në Poloni/ Historiani konservator, Karol Nawrocki zgjidhet president i vendit

Varshavë- Me të gjitha votat e numëruara, historiani i krahut të djathtë Karol Nawrocki është zgjedhur presidenti i ri i Polonisë, tha komisioni zgjedhor shtetëror (PKW). PKW tha se Nawrocki fitoi 50.9% të votave, përpara kryebashkiakut liberal të Varshavës, Rafal Trzaskowski, me 49.1%.

Kjo është një kthesë kolosale nga rezultati i sondazhit të parë të daljes në votime, i publikuar menjëherë pas përfundimit të votimit në orën 21:00 sipas orës lokale (19:00 GMT) të dielën, që tregoi se Trzaskowski fitoi me 50.3% kundrejt 49.7% të Nawrocki-t. Trzaskowski kishte shpallur fitoren pas sondazheve të para, ndërsa Nawrocki paralajmëroi se rezultatet ishin shumë të ngushta për t’u parashikuar, shkruan BBC.

Nawrocki, pas rezultatit të sondazhit të parë të daljes në pension, kishte thënë: "Le të mos e humbasim shpresën për këtë natë. Do të fitojmë gjatë natës, diferenca është minimale. Besoj se do të zgjohemi nesër me Presidentin Karol Nawrocki."

Si presidenti i ri i Polonisë, Nawrocki ka të ngjarë të vazhdojë të përdorë fuqinë e tij presidenciale të vetos për të bllokuar programin pro-BE të kryeministrit polak Donald Tusk. Rezultati ka të ngjarë të rigjallërojë edhe mbështetësit e Nawrocki-t, opozitën konservatore kombëtare të Ligj dhe Drejtësi (PiS), e cila humbi pushtetin tetëmbëdhjetë muaj më parë, duke u dhënë atyre besim të përtërirë se do të jenë në gjendje ta mposhtin koalicionin e Tusk në zgjedhjet parlamentare të vitit 2027.

Nawrocki mbështet vlerat tradicionale katolike dhe familjare dhe është një mbështetës i fortë i sovranitetit polak brenda BE-së. Ai qëndron pro mbështetjes së vazhdueshme për Ukrainën, por ka thënë se nuk dëshiron ta shohë vendin të bashkohet me NATO-n dhe BE-në gjatë agresionit të vazhdueshëm të Rusisë.

Presidenti i Polonisë ka një rol kryesisht me ndikim të kufizuar në politikën e jashtme dhe mbrojtjen, por presidenti mund të vërë veton mbi legjislacionin. Qeveria e koalicionit pro-BE e Tusk nuk ka një shumicë parlamentare mjaftueshëm të madhe për ta rrëzuar atë.

Presidenti aktual konservator, Andrzej Duda, ka përdorur pushtetin e tij për të penguar Kryeministrin Tusk të përmbushë premtimet kryesore të fushatës, duke përfshirë heqjen e ndikimit politik nga gjyqësori dhe liberalizimin e ligjit të rreptë të abortit në vend.

Të dy kandidatët presidencialë mbështesin vazhdimin e ndihmës për Ukrainën fqinje, por ata kanë mendime të ndryshme në lidhje me qasjen e tyre ndaj BE-së. Trzaskowski, një ish-ministër për Evropën, mbështet vizionin e Tusk për një Poloni në zemër të rrjedhës kryesore evropiane, duke ndikuar në vendime përmes marrëdhënieve të forta me Gjermaninë dhe Francën.

Nawrocki, 42 vjeç, mbështet një Poloni të fortë dhe sovrane dhe nuk dëshiron që vendi t’i lëshojë më shumë kompetenca Brukselit. Ai kundërshton politikat e BE-së për klimën dhe migracionin. Ai ishte relativisht i panjohur në nivel kombëtar përpara se të zgjidhej nga partia opozitare PiS si kandidati i tyre "jozyrtar".

Një boksier dhe futbollist amator i apasionuar, ai poston shpesh imazhe të vetes duke u stërvitur. PiS e paraqiti atë si një kandidat të fortë që do të mbronte polakët e zakonshëm dhe interesat kombëtare të vendit. Një fans i Presidentit Donald Trump, ai fluturoi për në Uashington gjatë fushatës zgjedhore polake për një takim jashtëzakonisht të shkurtër – dhe për të bërë një foto të vetes me Trump në Zyrën Ovale.