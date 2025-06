Donald Trump përhap teori tronditëse: ‘Joe Biden u ekzekutua dhe është klonuar si i pa shpirt’

Washington, 1 qershor 2025 – Ish-presidenti amerikan Donald Trump ka shkaktuar reagime të forta në opinionin publik pas publikimit të një teorie konspirative shokuese në platformën e tij Truth Social. Trump pretendon se presidenti aktual Joe Biden është "ekzekutuar që në vitin 2020" dhe është zëvendësuar nga "klone pa shpirt dhe entitete robotike".

Deklarata vjen në një kohë kur në rrjetet sociale janë shtuar spekulimet mbi gjendjen shëndetësore të Joe Biden, i cili kohët e fundit njoftoi se po përballet me një sëmundje të rëndë. Në postimin e tij, Trump citoi: "Nuk ka Joe Biden. Është ekzekutuar në 2020. Ajo që shihni janë kopje të klonuara dhe entitete pa shpirt, të krijuara nga robotët."

Postimi është shpërndarë gjerësisht nga ndjekësit e tij dhe mbështetës të ekstremit të djathtë, duke ringjallur teoritë konspirative që kanë shoqëruar figurën e Biden që prej zgjedhjeve të vitit 2020. Ndërkohë, figura të afërta me Trump, si teoricienia Laura Loomer, kanë reaguar me të qeshura ndaj deklaratës, duke e konsideruar atë një “shaka me mesazh të vërtetë”.

Kjo nuk është hera e parë që Trump përhap teori të pabazuara, por ky postim i fundit ka ngjallur shqetësime serioze për ndikimin që deklaratat e tij mund të kenë në klimën politike dhe sociale në SHBA. Nga ana tjetër, Shtëpia e Bardhë nuk ka dhënë ende një reagim zyrtar, ndërsa mbështetësit e Biden e kanë cilësuar këtë si një akt të papërgjegjshëm dhe të rrezikshëm.

Ky zhvillim vjen ndërsa zgjedhjet presidenciale të vitit 2024 po afrohen dhe retorika mes kandidatëve është bërë gjithnjë e më e ashpër dhe konfrontuese.