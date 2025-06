Diell dhe temperatura të larta, çfarë ndodh me motin javën e ardhshme!

Ditën e hënë pritet të ketë mot të qëndrueshëm, me kthjellime në pjesën më të madhe të vendit dhe alternime vranësirash në relievet kodrinore-malore të territorit.

Sipas Shërbimit Meteorologjik Ushtarak, era do të fryjë me drejtim kryesor nga kuadrati i perëndimit me shpejtësi mesatare deri në 8m/s.

Valëzimi në det do të jetë 1 deri në 2 ballë.