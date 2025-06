Tre shenjat më me fat dhe tre që duhet të kenë kujdes – e hënë 2 qershor 2025, sipas Paolo Fox

Një ditë ku qielli flet me gjuhën e simboleve. Disa shenja do të ndriçohen nga bekimet e yjeve, të tjera do të ftohen të dëgjojnë më me kujdes zemrën dhe rrethanat.

🌟 Shenjat më me fat

♈ Dashi

Me Hënën në një aspekt të favorshëm dhe Marsin në shenjë, keni forcë të brendshme dhe guxim për të përballuar gjithçka. Energjia juaj është në kulm, veçanërisht për vendime të rëndësishme profesionale dhe emocionale. Një takim apo mesazh mund të ndezë zemrën. Meditimi në fund të ditës ju sjell qetësi dhe ndriçim.

♐ Shigjetari

Një erë e re ju fryn në shpirt – keni mundësi për të udhëtuar, për të nisur projekte të reja apo për të rigjetur pasionin në dashuri. Takime me njerëz që ndajnë vizione të përbashkëta janë shumë të mundshme. Qielli ju mbështet me energji pozitive dhe një ndjenjë të thellë shprese.

♓ Peshqit

Emocionet tuaja janë busulla e ditës: i ndjeni gjërat përpara se të ndodhin. Në dashuri, ndjeshmëria ju çon drejt një përjetimi të rrallë. Në punë, edhe pse jo praktikë, jeni të frymëzuar. Një ëndërr mund të mbajë një mesazh me shumë vlerë. Të qëndroni pranë artit, natyrës ose një njeriu të dashur, ju rilind shpirtërisht.

—

⚠️ Shenjat që duhet të kenë kujdes

♍ Virgjëresha

Dita sjell nevojë për reflektim dhe kërkon vendime të rëndësishme, por pasiguria dhe frika nga gjykimi mund t’ju pengojnë. Në dashuri ka nevojë për qartësi, por ju prireni të mbylleni në vete. Puna kërkon vëmendje ndaj sinjaleve të jashtme. Lëreni gjykimin dhe dëgjoni më shumë intuitën.

♏ Akrepi

Hëna ju zhyt në ndjeshmëri dhe kujtime të vjetra. Një plagë emocionale del në sipërfaqe dhe kërkon përballje. Në dashuri, pasioni mund të kthehet në xhelozi. Kujdes me ndjesitë që nuk i kontrolloni. Është ditë për t’u thelluar, jo për të vepruar me vrull.

♎ Peshorja

Ndiheni mes nevojës për paqe dhe kërkesës për të folur hapur. Komunikimi është i rëndësishëm, por mund të ndiheni të pasigurt. Në punë, një çështje financiare kërkon vëmendje ndaj hollësive. Mos e shtyni atë që zemra ju thotë t’i jepni zë. Një shëtitje në natyrë mund të sjellë kthjellim.

Horoskopi i Paolo Fox për të hënën, 2 qershor 2025 – Të gjitha shenjat