Në Spaç po rikonstruktojnë godinat e burgut

SPAÇ- Gazetari Saimir Kola ka bërë një postim në rrjetet sociale ku shkruan se në Spaç po bënjë një "turp" të madh. Teksa ka publikuar disa foto, Kola shkruan se atje po rikonstruktohen me grafiato godinat e burgut. Ai shprehet se nuk ka asnjë informacion se kush po i bën këto, por thekson se ai vend ka qenë ferri i Shqipërisë. Gjithashtu gazetari thotë se ekziston mundësia që të jenë duke u rikonstruktuar këto godina për t’i risjellë në punë sërish.

"Me thanë se po bëjnë turpe në Spac. Po savatojnë me grafiato godinat e burgut. Nuk kam asnjë info se kush po i bën keto, po ai vend nuk ka qene resort po ferri i Shqiperise… Veq nesë janë duke punuar për ta risjellë në punë edhe një herë. Po është kështu ju kërkoj ndjesë. Por gjithesesi nesër do ju sjell pamje video nga ky turp…", shkruan Kola.