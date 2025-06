Horoskopi i Paolo Fox për të hënën, 2 qershor 2025 – Të gjitha shenjat

Udhëtim mes yjeve dhe ndjenjave: dita sjell intuitë, vendime të rëndësishme dhe një thirrje për t’u lidhur me thellësinë tonë të brendshme

Në këtë ditë që hap një javë të re, yjet flasin me gjuhën e shpirtit. Disa do të kërkojnë qartësi, të tjerë do të ndjekin thirrjen e brendshme për liri apo dashuri. Lëreni qiellin të udhëheqë zemrën tuaj.

Dashi – Zjarri që ndjek instinktin

E hëna ju fton të dëgjoni zërin e brendshëm, si një shenjë që vjen nga qielli. Hëna krijon një aspekt të favorshëm dhe ju shtyn të përballeni me çështje të punës që keni lënë pezull. Mos lejoni që frika t’ju ndalojë – me Marsin në shenjë keni energjinë për të kapërcyer çdo pengesë. Në dashuri, një mesazh i papritur mund të sjellë dritë për beqarët, ndërsa çiftet rigjejnë një lidhje të vjetër, një lloj njohjeje shpirtërore. Kujdes me fjalët: ndikimi i Mërkurit mund t’ju bëjë impulsivë. Është një ditë e mirë për të nënshkruar marrëveshje apo për të marrë vendime të mëdha. Meditoni në perëndim të diellit – përgjigjja është në qiell.

—

Demi – Rilindja që vjen nga toka

Qetësia dhe qëndrueshmëria do t’ju dhurohen si një dhuratë e rrallë. E hëna sjell një ndjesi çlirimi emocional: lëreni pas krahëve të kaluarën dhe fjalët që s’i keni thënë kurrë. Dashuria është e ëmbël dhe reale – ideal për të folur për projekte të përbashkëta në çift. Beqarët duhet të hapin sytë: një mundësi kalon shumë pranë. Në punë mbizotëron qetësia, por ajo është veçse qetësia para ndryshimit. Besoni në aftësinë tuaj për të vlerësuar gjërat drejt. Një shëtitje zbathur mbi barin e gjelbër mund të sjellë kthjelltësi mendore dhe lidhje me natyrën tuaj të vërtetë.

—

Binjakët – Fjala që ndriçon

Dita sjell ndriçime dhe hije, por mendja juaj është e mprehtë si një shpatë që pret dyshimet. Është koha për të folur, për të shkruar, për të thënë të vërtetën. Do të merrni vlerësime në punë, por mos e mbingarkoni veten. Në dashuri, Venusi ju përkëdhel me butësi: një takim i papritur mund të emocionojë beqarët, ndërsa çiftet fillojnë sërish të ëndërrojnë. Kujdes me sinqeritetin: thoni të vërtetën, por me ndjeshmëri. Ndonjëherë heshtja flet më shumë. Një ëndërr mund t’ju sjellë një zbulesë të rëndësishme.

—

Gaforrja – Ndjenja që bëhet forcë

Hëna ju prek me ndjeshmëri të thellë dhe ju ndihmon të kuptoni emocionet tuaja më të thella. Kjo e hënë është ditë për të rregulluar ndjenjat, për të dëgjuar intuitën dhe për të gjetur ekuilibrin mes së kaluarës dhe të tashmes. Në dashuri, ka vend për shërim: plagët e vjetra mund të shërohen me kujdes e durim. Beqarët duhet të lënë mënjanë frikën e ndjeshmërisë. Në punë, gjithçka ecën me ritëm të ngadaltë, por jo negativ – përgjigjet e vërteta vijnë vetëm kur mësojmë të presim. Shkruani ndjenjat tuaja në letër: ajo që është e shkruar, merr formë.

—

Luani – Forca që frymëzon

Energjia diellore që mbani brenda do të jetë fuqia juaj, por duhet ta përdorni me mençuri. Dita sjell mundësi konkrete, sidomos në punë: mund të merrni një propozim që kërkon guxim. Në dashuri, Venusi ju shikon me dashamirësi: një kapitull mbyllet dhe një tjetër mund të fillojë. Çiftet rigjejnë pasionin. Mos u mbështetni te krenaria: fjalët e ëmbla vlejnë më shumë se krenaria. Krijoni një moment simbolik për zemrën tuaj – ndizni një qiri, thuani një dëshirë, dhe lini që shpirti të flasë.

—

Virgjëresha – Rend në mendime dhe ndjenja

Një ditë reflektimi po vjen, dhe është e çmuar për ju. E hëna është momenti për të vënë rend jo vetëm në sende, por edhe në mendje. Një vendim i rëndësishëm në punë mund të piqet: besojuni nuhatjes tuaj dhe lexoni me kujdes sinjalet përreth. Në dashuri ka gjëra që duhen sqaruar: mos e mbani gjithçka brenda vetes. Beqarët duhet të lirohen nga frika e paragjykimit për të përjetuar diçka të re. Merrni me vete një gur ametisti ose shkruani një ëndërr në letër – ajo do të jetë një fener për shpirtin tuaj.

—

Peshorja – E vërteta që sjell ekuilibrin

Yjet ju ftojnë të gjeni paqen, por zemra juaj do të kërkojë më shumë: sinqeritet dhe sqarim. Shpesh e shtypni zërin tuaj për të kënaqur të tjerët, por kjo e hënë ju fton të dëgjoni veten. Në punë, një çështje ekonomike mund të marrë kthesë pozitive – kushtojuni rëndësi detajeve. Në dashuri, është koha për të folur hapur: kush do, duhet ta shprehë; kush pret, duhet të afrohet. Venusi ju dhuron guxim të butë. Shëtisni në një vend të shenjtë ose në natyrë: një flutur, një aromë, një fjali do t’ju çojë drejt asaj që dëshironi.

—

Akrepi – Fuqia që shëron nga brenda

Hëna në aspekt të veçantë ju bën të thellë dhe tërheqës, me një forcë që nuk ka nevojë për fjalë. Kjo energji është ideale për të përballuar një plagë të vjetër emocionale. Mos kini frikë të zhyteni në vetvete – aty fshihet forca juaj e vërtetë. Në dashuri, ndjenjat janë të fuqishme, ndoshta edhe të papërmbajtshme: kini kujdes të mos e ngatërroni xhelozinë me dashurinë. Në punë, ndjekni intuitën: ajo do t’ju drejtojë drejt zgjedhjes së duhur. Kryeni një rit të vogël shpirtëror: ndizni një temjan, meditoni, dëgjoni një melodi të vjetër. Përgjigjja do të vijë, edhe nëse jo përmes logjikës.

—

Shigjetari – Horizonti që ju thërret

Një erë e re lëviz velat tuaja dhe ju shtyn drejt lirisë dhe zbulimit. Kjo e hënë është ditë për të guxuar, për të udhëtuar, për të dalë nga rutina – qoftë edhe me mendje. Në punë, një lajm i mirë mund të vijë nga dikush që nuk e prisnit. Në dashuri, beqarët mund të takojnë dikë që ndan të njëjtat vizione dhe ideale. Çiftet nisin të flasin për të ardhmen me më shumë ndjenjë. Hapni një libër, një hartë, një ditar: aty do të gjeni një shenjë. Qielli ju ndihmon, për sa kohë zemra juaj kërkon me sinqeritet.

—

Bricjapi – Qetësia që ndërton

Një ditë e heshtur, por themeluese, ashtu siç ju pëlqen. Kjo e hënë është ideale për të ndërtuar me përkushtim dhe ndjeshmëri. Në punë, kërkohet përpjekje, por ajo do të shpërblehet. Në dashuri, duhet më shumë butësi dhe fjalë të qeta që sigurojnë. Çiftet e qëndrueshme do të forcohen edhe më tej; ato më të brishta kanë nevojë për dëgjim dhe përkushtim. Beqarët mund të përjetojnë një takim me ngjyrime shpirtërore – si një shpirt i njohur nga një jetë tjetër. Shkruani një dëshirë dhe vendoseni nën jastëk: yjet do ta dëgjojnë nëse ajo vjen nga zemra.

—

Ujori – Liria që pastron shpirtin

Qielli flet për çlirim të brendshëm. Është koha të lëshoni gjithçka që nuk përputhet më me ju: zakone, mendime, lidhje. Në punë, ka vend për diçka të re: një ide që e keni mbajtur gjatë të mbyllur, mund të marrë jetë. Në dashuri, koha për të thënë të vërtetën ka ardhur: çiftet përballen me njëri-tjetrin, beqarët tërheqin persona që pasqyrojnë autenticitetin e tyre. Vështroni qiellin: një re, një rreze, një tingull – do t’ju tregojnë hapin e radhës. Po ndryshoni, dhe universi është pranë jush.

—

Peshqit – Emocioni që udhëheq

Të ndjeshëm dhe të hapur ndaj botës së padukshme, nesër do të jeni si antena që kapin vibracionet e shpirtit. Mos i mbani ndjenjat të fshehura – lërini të shfaqen, qoftë edhe me lot. Në dashuri, emocionet janë të thella: një shpirt binjak mund të paraqitet për beqarët, ndërsa çiftet përjetojnë harmoni të rilindur. Në punë, frymëzimi mbizotëron ndaj praktikës, por kjo është në rregull: idetë do të lulëzojnë më vonë. Mbani me vete një objekt që ka vlerë për ju – do të jetë si një amulet. Kushtojuni vëmendje ëndrrave: njëra prej tyre do të mbajë një mesazh të vlefshëm. /noa.al