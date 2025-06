UJORI – Horoskopi mujor i Paolo Fox – Qershor 2025

Ujori – Horoskopi mujor për qershor 2025: Energjitë e papritura dhe dëshira për liri: një muaj shpërthyes që kërkon kujdes në veprim dhe qartësi në ndjenja

Muaji qershor për shenjën e Ujorit vjen me një energji të fortë, të papërmbajtshme dhe plot kthesa të papritura.

Është një periudhë që premton ndryshime të mëdha, por që gjithashtu kërkon vetëpërmbajtje dhe zgjuarsi për të mos i prishur marrëdhëniet për shkak të vendimeve të nxituara apo reagimeve impulsive.

Ujori ♒

Ky muaj vjen i mbushur me energji shpërthyese që, nëse nuk kanalizohen drejt në mënyrë kreative, mund të çojnë në përplasje me njerëz të rëndësishëm për ty – qoftë në punë, qoftë në jetën personale. Ndjesia e humbjes së kontrollit, sidomos përballë padrejtësive ose ndërhyrjeve të tepërta, mund të të nxisë të reagosh në mënyrë të fortë dhe të papritur. Kujdes me fjalët dhe vendimet e nxituara – sidomos me shefa, kolegë apo bashkëpunëtorë.

Midis qershorit dhe korrikut, priten situata të papritura që, nëse i sheh si mundësi për riorganizim, mund të shndërrohen në burim rritjeje personale. Urani, planeti yt udhëheqës, të fton të çlirohesh nga rregullat e zakonshme dhe të përfitosh nga çdo e papritur për të bërë një hap përpara drejt diçkaje më të re dhe më autentike. Mund të jetë koha për të ndryshuar punë, shtëpi, apo mënyrë jetese.

Sigurisht, jo gjithçka mund të ruhet apo të vazhdojë në të njëjtën kohë. Në disa raste, marrëdhënie që të mbajnë mbrapa do të mbyllen. Nuk është domosdoshmërisht një humbje, por një hap drejt pavarësisë. Kjo prirje për “tronditje” do të shihet edhe në sjelljen tënde: do të habitësh të tjerët me zgjedhje të papritura, por të sinqerta.

Në dashuri, Venusi kalon në një pozicion të tensionuar. Kjo do të bëjë që emocionet e shtypura të shpërthejnë. Do të thuash gjithçka ndjen – edhe nëse kjo sjell debate apo përplasje. Nevoja për liri dhe hapësirë personale do të rritet ndjeshëm. Nëse je në një lidhje ku partneri kontrollon, është posesiv apo nuk të kupton, do të ndjesh gjithnjë e më shumë largësinë emocionale.

Për çiftet ku mungon bashkëpunimi, rreziku i ndarjes (edhe jo zyrtare) është real. Jo gjithmonë do të ketë skena të mëdha, por thjesht një ndarje rrugësh në përditshmëri. Mesazhi është i qartë: nëse nuk të lejojnë të jesh vetvetja, do të zgjedhësh të ecësh vetëm.

Për beqarët, kjo është një periudhë e favorshme për eksperienca të reja pa angazhime – njohje të reja, miqësi të ngrohta me ngjyra romantike, lidhje të çliruara nga rregullat tradicionale. Jo domosdoshmërisht bëhet fjalë për tradhti, por për kërkimin e emocioneve të reja dhe të sinqerta që të ushqejnë shpirtin.

Ujor, kjo është një kohë për ndryshim, por jo për shkatërrim. Shfrytëzoje papriturën për të shpikur veten, por mos e humb toruan. Dëgjo veten, ruaj qetësinë dhe zgjidh me mençuri. Energjia që ndjen mund të të çojë shumë larg – nëse e kontrollon dhe e përdor për të krijuar, jo për të rrënuar.

