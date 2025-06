Një është shembur në rajonin e Bryansk të Rusisë, teksa poshtë saj po kalonte një tren pasagjerësh.

Rreth 31 persona janë plagosur, ndërsa shtatë prej tyre kanë vdekur, ndër ta tre fëmijë, raporton Ministria ruse e Shëndetësisë.

Ura ka zënë poshtë vagonin e një treni, ndërsa bilanci mund të rritet. Momentalisht nuk dyshohet për sabotim nga Ukraina.

Guvernatori i rajonit Bryansk raportoi se pesë persona të tjerë u dërguan për ndihmë mjekësore. Një fëmijë do të dërgohet në Moskë me ambulancë ajrore, shtoi kreu i rajonit.

While it seems that Russia is likely prepping the propaganda foundation to blame their Bryansk bridge collapse on Ukraine, a reminder that bridges are constantly collapsing in Russia, not requiring any help from Ukraine at all.

Here's a recent list:

Today – Bryansk RegionA… pic.twitter.com/VITmqPlVCp

