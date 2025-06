BRICJAPI – Horoskopi mujor i Paolo Fox – Qershor 2025

Bricjapi – Horoskopi mujor për qershor 2025: Koha e verifikimeve dhe e zgjedhjeve të kujdesshme: përballje me të vërtetat dhe ndërtimi i themeleve të qëndrueshme

Qershori për Bricjapin vjen si një periudhë reflektimi dhe bilanci. Planetët kërkojnë prej teje të ndalesh, të analizosh dhe të vlerësosh me maturi se cilat marrëdhënie, rrugë apo plane ia vlejnë për t’u ndjekur më tej.

Me Jupiterin në opozitë, hapësira për manovra të pasigurta ngushtohet dhe vetëm projektet e qëndrueshme do të kenë shans të lulëzojnë.

Bricjapi ♑

Kjo është një kohë që të vendos përballë vetes: cilat janë pritshmëritë e tua për të ardhmen dhe cilët janë njerëzit që vlen t’i mbash në jetën tënde? Me ndikimin e Jupiterit në opozitë, shumë situata që dikur toleroheshin tani mund të duken të kota, të tejkaluara ose edhe barrë. Kjo vlen për marrëdhënie, për angazhime pune, dhe për rrugë arsimimi.

Studentët apo profesionistët e rinj ndihen më të shtyrë drejt ndryshimit: qoftë në drejtim të një specializimi të ri, qoftë duke braktisur një drejtim që nuk sjell fryte. Ka dëshirë për projekte afatgjata dhe shumë Bricjapë mendojnë që tani për iniciativa të reja që duan t’i hedhin në rrugë deri në fund të vitit.

Megjithatë, kjo është një periudhë që kërkon durim dhe analiza të thella. Vendimet ekonomike nuk duhen marrë me nxitim. Nëse ke një biznes, je në pozicion drejtues, apo ke shpenzime të mëdha familjare përpara, duhet të bësh një vlerësim të kujdesshëm të të ardhurave dhe shpenzimeve. Vetëm përmes planifikimit të kujdesshëm mund të shmangësh rreziqe të panevojshme.

Në dashuri, Bricjapi kërkon stabilitet dhe siguri emocionale. Ndjeshmëria jote shfaqet më tepër përmes veprimeve sesa fjalëve, çka mund të ketë sjellë periudha të ftohta ose mungese përmbushjeje në çift. Nëse je në një lidhje të re, është ende në fazën e provës dhe të ndërtimit.

Fatmirësisht, qershori është muaj rikuperimi emocional. Venusi kalon në një pozicion të favorshëm dhe i jep më shumë ngrohtësi, qartësi dhe butësi marrëdhënieve. Lidhjet që nisin tani apo forcohen gjatë këtij muaji kanë më shumë gjasa të jenë të qarta, të drejta dhe të bazuara në ndjenja të vërteta. Nëse je në një raport që ka kaluar sfida, tani ndjen një ndjesi më të madhe sigurie.

Ky është një muaj që të ndihmon të ndërtosh – ngadalë, me mendje të ftohtë dhe me vullnet të qëndrueshëm – një të ardhme më të qartë, më të fortë dhe më të balancuar. Pavarësisht tensioneve, yjet të ftojnë të mos heqësh dorë nga qëllimet e tua. Zgjidh me maturi, mos i shtyp emocionet, dhe ndërto urat drejt asaj që vërtet dëshiron.

Lexoni horoskopin analitik për të 12 shenjat e zodiakut në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al duke klikuar këtu. /noa.al