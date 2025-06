Demi – Horoskopi mujor nga Paolo Fox për qershor 2025

Rimëkëmbje, dashuri dhe mundësi të reja: qielli i qershorit të fton të ringrihesh me më shumë vendosmëri dhe besim

Muaji qershor hap për Demin një fazë të re plot ngrohtësi, energji të ripërtërirë dhe sinjale pozitive nga yjet.

Stina e verës sjell më shumë gjallëri, por mbi të gjitha krijon një ambient astrologjik që të fton të rigjallërosh ndjenjat, të hedhësh hapa të guximshëm në karrierë dhe të hapesh ndaj mundësive që mund të ndryshojnë rrjedhën e jetës tënde.

Ndikimi i Venusi, Jupiterit dhe Marsit është vendimtar dhe pozitiv, duke të ndihmuar të rimarrësh kontrollin mbi jetën personale e profesionale.

—

Demi ♉

Ajri po bëhet më i ngrohtë dhe afrimi i verës sjell me vete jo vetëm më shumë dritë, por edhe këshilla të çmuara nga yjet. Qielli i qershorit është i mbushur me lëvizje planetare të favorshme, të cilat ndikojnë pozitivisht në shumë fusha të jetës. Kjo është një periudhë që të hap horizonte të reja dhe të jep mundësinë për të ndryshuar ose përforcuar pozitat aktuale.

Venusi, planeti i dashurisë dhe marrëdhënieve, kalon në shenjën tënde dhe sjell një ndjesi harmonie e tërheqjeje që përforcon ndjenjat dhe lidhjet emocionale. Jupiteri, planeti i fatit dhe mundësive, më 9 qershor nis një kalim të fuqishëm që zgjeron mundësitë për zhvillim personal dhe profesional, duke krijuar kushtet ideale për të ndërtuar projekte të reja, për të forcuar marrëdhënie ose për të përmbushur ambicie të mëdha.

Marsin, që nga data 17, e ke gjithashtu në krah – ai të jep energji, vendosmëri dhe guxim për të përballuar sfida të reja apo për të riorganizuar qëllimet e tua. Nëse ke punuar për vite të tëra në të njëjtin vend, tani është koha për të menduar seriozisht mbi një marrëveshje të re apo një ndryshim rruge. Kush e ka mbyllur një aktivitet ose ka ndryshuar drejtimin profesional mes janarit dhe prillit, këtë muaj do të shohë më qartë si mund të rifillojë me më shumë motivim.

Vullneti për të përparuar dhe për të përmirësuar pozicionin në jetë bëhet më i fortë. Yjet të këshillojnë të vlerësosh me kujdes çdo mundësi të re dhe të planifikosh me mendje të kthjellët çdo hap të rëndësishëm. Për ata që punojnë në mënyrë të pavarur, kjo është një kohë e artë për të hyrë në një fazë më stimuluese, duke lënë pas zhgënjimet e së kaluarës. Kujdes vetëm ndaj vendimeve të nxituara – ky është një muaj pritjeje dhe reflektimi, ku ankthi shfaqet më shumë për shkak të përgjigjeve që duhen marrë nga të tjerët.

Në dashuri, qielli është shumë premtues. Stina e verës sjell mundësi të reja për ata që janë të ndarë ose të zhgënjyer nga lidhjet e mëparshme. Ky është momenti për të ndërmarrë hapa të mëdhenj: bashkëjetesë, martesë apo një deklaratë ndjenjash pas një periudhe të gjatë njohjeje. Yjet të nxisin të jetosh me guxim, pa frikë dhe pa ngurrime. Për ata që mendojnë të rikthejnë një lidhje me ish-partnerin, yjet nuk e përjashtojnë, por këshillojnë që kjo të bëhet vetëm nëse vërtet ka vlerë – veçanërisht nëse ka çështje ligjore të hapura si ndarje apo kujdestari fëmijësh.

Muaji karakterizohet nga pasion dhe entuziazëm i rigjetur, ndaj është e rëndësishme të veprosh me mençuri dhe të shmangësh vendimet e ngutshme. Optimizmi, nëse shoqërohet me maturi, do të jetë aleati yt më i mirë për t’u përballur me sfidat dhe për të korrur suksese.

Lexoni horoskopin analitik për të 12 shenjat e zodiakut në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al duke klikuar këtu. /noa.al