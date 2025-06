DASHI – Horoskopi mujor i Paolo Fox – Qershor 2025

Zbulo çfarë të sjellin yjet këtë muaj në dashuri, punë, mirëqenie dhe fat

Qershori 2025 hap një kapitull të ri nën dritën e yjeve, me një qiell që fton çdo shenjë të reflektojë, të veprojë dhe të rizbulojë ekuilibrin mes zemrës dhe arsyes.

Paolo Fox sjell parashikimin e detajuar astrologjik për këtë muaj, duke ndriçuar rrugën e çdo shenje në fushat më jetike të jetës: ndjenjat, karriera, shëndeti dhe vendimmarrjet e rëndësishme. Ja çfarë e pret Dashin këtë qershor:

Dashi ♈

Nga ky muaj e tutje, sfidat rriten dhe intensifikohen, por ti, Dashi i zjarrtë, ke në dorë një forcë veprimi dhe një qëndrueshmëri të brendshme që të udhëheq përmes periudhave më të vështira. Ata që janë të motivuar, sidomos ata që punojnë në mënyrë të pavarur ose kanë ide novatore, mund të shohin gjysmën e dytë të vitit si një fazë të revolucionit të thellë personal – me mbyllje ciklesh dhe ndryshime rrënjësore.

Megjithatë, duhet të theksohet se vrulli dhe entuziazmi i muajve të parë të vitit do të ulet, dhe nuk përjashtohen tensione apo vështirësi emocionale, edhe në përmasa të vogla. Të rinjtë do të duhet të angazhohen me më shumë përkushtim – një përpjekje më tepër se zakonisht mund të bëjë diferencën. Kjo është një periudhë e favorshme për mundësi praktike ose pozicione me më shumë përgjegjësi, që kërkojnë vëmendje dhe angazhim serioz.

Nëse ka ende çështje të pazgjidhura ekonomike, mund të shfaqen pavendosmëri dhe dyshime. Qershori gjithashtu sjell debate në planin sentimental – jo të mëdha, por gjithsesi bezdisëse. Venusi i mbron ndjenjat vetëm në ditët e para të muajit, ndaj shfrytëzoji ato momente të favorshme.

Puna kërkon fokus maksimal, veçanërisht për shkak të mundësisë së shfaqjes së tensioneve apo keqkuptimeve që duhet zgjidhur. Ka rrezik që shqetësimet nga fusha të tjera të jetës të reflektohen në marrëdhënien në çift. Është e domosdoshme të sqarohen rolet dhe përgjegjësitë, sidomos nëse njëri nga partnerët është i larguar – emocionalisht apo fizikisht.

Edhe ata që janë në një marrëdhënie pasionante mund të ndihen të mbingarkuar nga problemet e përditshme, duke ndier lodhje apo nervozizëm, çka mund të çojë në fjalë të tepruara ose veprime të pamenduara. Kujdes: jo gjithçka që thua tani, mund të të falet më vonë. /noa.al

