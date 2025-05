Horoskopi i Paolo Fox – E diel, 1 qershor 2025 për të 12 shenjat e zodiakut

Kjo e diel e parë e muajit qershor sjell një ritëm të butë, një frymë që nuk kërkon ngutje, por prani të plotë në çastin e tanishëm. Është një ditë ku yjet nuk të shtyjnë të veprosh me vrull, por të ftojnë të dëgjosh, të reflektosh dhe të rikthehesh në kontakt me atë që ndodhet thellë brenda teje.

Energjitë planetare janë të pasura me ndjeshmëri dhe intuitë: Venusi afron butësi, Mërkuri ngjall ide, Hëna zgjon ndjesi të brendshme, ndërsa kartat e tarotit që shoqërojnë secilën shenjë flasin për ndryshim, rilindje dhe kthim tek esenca.

Disa shenja do të ndihen të ndriçuara nga drita e takimeve, dashurisë apo shpresës së re. Të tjera do të thirren të rrinë më pranë vetes dhe të gjejnë qetësi në rrugën e heshtur të vetëdijes. Çdo shenjë ka një mesazh të veçantë për këtë ditë – një fjalë që ndriçon një mendim, një nxitje që zgjon një vendim, një qetësi që shëron një plagë.

🪐 Lëre veten të udhëhiqet nga qielli dhe lexo më poshtë se çfarë të rezervon fati për këtë ditë të veçantë.

♈ Dashi (21 Mars – 20 Prill)

Energjia e Marsit të zgjon një dëshirë të fortë për të pushtuar, i dashur Dash. Parashikimet për këtë të diel premtojnë një ditë të lëvizshme, me intuitë të mprehta dhe stimuj të rinj. Në dashuri, një bisedë e ndërprerë mund të rifillojë, duke sjellë qartësi të shumëpritura. Nëse je vetëm, dikush me prani të fortë dhe magnetike mund të hyjë në horizontin tënd: lëre veten të të tërheqë kurioziteti. Në fushën e punës, shmang vendimet e nxituara. Hëna të këshillon të presësh momentin e duhur për të vepruar. Në leximin e tarotit shfaqet Karroca: simbol i fitores pas përpjekjes. Përdore këtë forcë për të vënë rregull në zemrën dhe mendjen tënde. Mbrëmja sjell mister: dëgjo sinjalet e universit.

—

♉ Demi (21 Prill – 20 Maj)

Venusi e ëmbël të përqafon me mbrojtjen e saj të butë, i dashur Dem. Kjo e diel është ideale për të rigjetur harmoninë e brendshme. Zemra rreh më qetë, dhe emocionet shfaqen me sinqeritet. Një përqafim do të thotë më shumë se njëmijë fjalë. Kush është në një lidhje do të shijojë momente të bukura bashkëjetese. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga një prani enigmatike. Në planin profesional, është koha për të reflektuar mbi një projekt që kërkon durim: rezultatet do të vijnë, por jo menjëherë. Karta e tarotit është Perandoresha: pjellori, krijimtari dhe butësi. Bëhu njësh me intuitën tënde. Trupi yt kërkon pushim: kushtoji pak kohë vetes dhe kujdesit personal.

—

♊ Binjakët (21 Maj – 21 Qershor)

Mërkuri të flet me një zë të kthjellët, i dashur Binjak. Kjo ditë të fton të hapesh ndaj takimeve të reja dhe ideve të freskëta. Mendja jote është e gjallë, e shpejtë, dhe kërkon stimuj. Në dashuri, biseda të këndshme dhe lojëra fjalësh mund të rindizin pasionin. Beqarët mund të përjetojnë një ndjesi elektrike nga një shikim i papritur. Karta e ditës është Magjistari: iniciativë, krijimtari dhe fuqia e transformimit. Në punë, një intuitë e vogël mund të sjellë një ndryshim të madh. Por ki kujdes të mos shpërndash energjitë në shumë drejtime. Hëna në shenjën tënde nxit ëndrrat profetike: mbaj një bllok shënimesh pranë krevatit.

—

♋ Gaforrja (22 Qershor – 22 Korrik)

Ndjeshmëria është dhurata jote, i dashur Gaforre, por sot ajo bëhet edhe forca jote. Hëna është në anën tënde dhe sjell kthjellim emocional. Në dashuri, është koha të shprehësh ndjenjat pa frikë: ndonjëherë një përkëdhelje shëron plagë të vjetra. Çiftet rigjejnë intimitetin, ndërsa zemrat e vetmuara mund të marrin një sinjal të papritur. Në aspektin profesional, karta e ditës është Hëna: ëndrra, ndjesi të thella, të vërteta të fshehura. Jo çdo rrugë është e dukshme, por shpirti yt e di ku të shkojë. Kjo është një ditë magjike, mes magjepsjes dhe të vërtetave që pëshpëriten nga era.

—

♌ Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Dielli të ndriçon brenda, i dashur Luan, por këtë të diel do të jetë Hëna e brendshme ajo që do të të udhëheqë. Parashikimet flasin për një moment reflektimi dhe të vërtetash. Dashuria kërkon sinqeritet: çiftet kanë nevojë për një bisedë sqaruese. Beqarët mund të kuptojnë se është koha për të ndërruar drejtim. Karta e ditës është Forca: zotërimi i impulseve, guxim, vetëkontroll. Në punë, mos e tepro; dëgjo edhe heshtjen. Kjo e diel është tempulli yt i rilindjes së brendshme. Mos harro: forca e vërtetë qëndron në vetëdije, jo në komandim.

—

♍ Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Qielli butësohet dhe yjet të pëshpërisin fjalë ngushëllimi, e dashur Virgjëreshë. Kjo e diel sjell lehtësi dhe një frymë më të qetë. Dashuria rikthen buzëqeshjen: lëre veten të rrjedhë, edhe nëse mendja jote kërkon gjithmonë shpjegime. Kush është vetëm mund të përjetojë një tërheqje të menjëhershme. Në punë, karta e ditës është Të Dashuruarit: zgjidh me zemër, jo vetëm me mendje. Një ëndërr e harruar mund të rikthehet. Ndiq instinktin. Trupi ka nevojë për përkujdesje: qetësi, natyrë dhe heshtje janë balsami yt. Dëgjo zërin e fatit: ai tashmë e di.

—

♎ Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Era e ekuilibrit fillon të fryjë sërish butësisht, e dashur Peshore. Kjo e diel sjell një ndjenjë të pastër harmonie në jetën tënde. Në dashuri, planetët favorizojnë pajtimet dhe shikimet e sinqerta: ajo që ishte turbulluar mund të rikthehet të shkëlqejë. Beqarët ndihen tërhequr nga shpirtra të ngjashëm. Në aspektin profesional, karta e ditës është Drejtësia: drejtësi, ekuilibër, e vërtetë. Është momenti për të mbyllur çfarë nuk funksionon dhe për t’u hapur ndaj drejtimesh të reja. Një këshillë nga yjet: gjej bukurinë në gjërat e vogla—një shëtitje, një libër, një melodi. Zemra do të të falënderojë.

—

♏ Akrepi (23 Tetor – 22 Nëntor)

Kjo e diel hapet me intensitet, i dashur Akrep. Parashikimet të ftojnë të ndjekësh instinktin tënd të gjashtë. Dashuria është në lëvizje: pasione të fshehta, ndjesi të thella, lidhje shpirtërore që zgjohen sërish. Nëse je në çift, lëri pas dyshimet dhe beso në zemrën tënde. Karta e ditës është Vdekja, por mos u tremb: ajo simbolizon rilindje, transformim dhe çlirim. Në punë, diçka po ndryshon—përqafo ndryshimin me guxim. Një shëtitje pranë ujit do të të ndihmojë të gjesh qendrën tënde. Kjo ditë është e mbushur me zbulime të brendshme, me shpirtra që kërkojnë dhe gjejnë njëri-tjetrin.

—

♐ Shigjetari (23 Nëntor – 21 Dhjetor)

Aventura dhe shpirt i lirë janë shoqëruesit e tu sot, i dashur Shigjetar. Yjet të ftojnë të guxosh, të zbulosh horizonte të reja të brendshme. Në dashuri, flaka e pasionit rindezet: beqarët mund të marrin një mesazh befasues. Çiftet shijojnë një ditë të mbushur me ndjesi dhe afërsi. Në aspektin profesional, karta e ditës është I Marri: të hidhemi në fillime të reja, pa frikë. Lëre pas të kaluarën. Hëna të mbron në udhëtime dhe vendime zemre. Një ditë për t’u jetuar me lehtësi dhe shpirt lozonjar.

—

♑ Bricjapi (22 Dhjetor – 20 Janar)

Forca jote e brendshme është udhërrëfyesi yt, i dashur Bricjap. Kjo e diel të shtyn të ngadalësosh ritmin dhe të dëgjosh trupin e shpirtin tënd. Në dashuri, është koha për mirëkuptim: butësia do të thotë më shumë se fjalët. Beqarët mund të takojnë dikë që pasqyron vlerat e tyre të thella. Në punë, disiplina është e rëndësishme, por sot është më mirë të lëshosh dorë. Karta e ditës është Eremiti: introspeksion, heshtje, urtësi. Një ditë e përkryer për reflektim të qetë. Gjej një vend të heshtur, merr frymë thellë, dhe lëre qiellin të flasë me ty.

—

♒ Ujori (21 Janar – 19 Shkurt)

Risia dhe liria janë fjalët kyçe të kësaj të diele, i dashur Ujor. Parashikimet për nesër premtojnë një ditë të gjallë dhe plot stimuj. Në dashuri, nevoja për autenticitet të shtyn të sqarosh me veten çfarë dëshiron vërtet. Çiftet kanë nevojë për biseda të sinqerta. Beqarët janë gati për një njohje krejt ndryshe. Në punë, karta e ditës është I Marri, që të fton të ndjekësh një ide të re, edhe nëse duket e çmendur—qielli është me ty. Ëndrrat që shfaqen sonte mund të mbartin mesazhe me vlerë.

—

♓ Peshqit (20 Shkurt – 20 Mars)

Emocionet ndërthuren si valët në detin tënd të brendshëm, i dashur Peshk. Kjo e diel është ditë empatie dhe ndjeshmërie të thellë. Në dashuri, hape zemrën—dikush mund të të befasojë me një gjest të papritur. Çiftet rigjejnë romantizmin dhe lidhjen shpirtërore. Beqarët ndihen të magjepsur nga shpirtra të mistershëm. Karta e ditës është Ylli: shpresë, besim, bukuri e brendshme. Në punë, është koha për të ëndërruar më shumë. Dëgjo sinjalet e universit: gjithçka është shkruar tashmë—mjafton ta dish të lexosh. /noa.al