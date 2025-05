Horoskopi ditor – E diel, 1 Qershor 2025 sipas Susan Miller. Për të 12 shenjat e zodiakut

E diela e parë e qershorit: një ditë për t’u ndalur dhe për të ndjerë. Kjo e diel vjen me një frymë të re, si një fllad i ngrohtë që përkëdhel fillimet e verës.

Muaji qershor hap dyert me qetësi dhe reflektim, duke të ftuar të shikosh më thellë në mendimet dhe ndjenjat që ke mbartur gjatë pranverës. Energjitë qiellore të kësaj dite nuk kërkojnë nxitim, por vëmendje: ndaj veten tënde, ndaj atyre që ke pranë, ndaj asaj që vërtet të bën mirë.

Saturni po ndërton themel të ri për shumë shenja, ndërsa Venus dhe Jupiteri përgatiten për një takim magjik që do të ndriçojë zemrat në ditët në vijim. Kjo është një ditë për të ndalur ritmin, për të dëgjuar atë që zemra ka për të thënë, dhe për të vlerësuar gjërat e vogla që mbushin shpirtin.

Çfarë ka rezervuar kjo e diel për ty? Lexo më poshtë parashikimin tënd ditor dhe zbuloje…

♈ Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Kjo ditë të fton drejt përvojave të reja që do t’i mbash mend gjatë. Saturni, mësuesi i madh, ka hyrë së fundmi në shenjën tënde dhe po të shtyn drejt pjekurisë. Ndërsa fillon muaji qershor, do të ndjesh një nevojë të brendshme për të strukturuar jetën tënde ndryshe. Kjo e diel mund të jetë e qetë, por mendimet do të jenë të thella dhe udhëzuese.

♉ Demi (20 Prill – 20 Maj)

Ndryshimet në shtëpi, përmirësimi i ambienteve apo blerja e diçkaje të re për banesën mund të sjellë gëzim të papritur. Edhe një detaj i vogël estetik mund të ndryshojë gjendjen tënde shpirtërore. Sot mund të ndjesh dëshirën për t’u rrethuar me gjëra të bukura dhe njerëz të dashur.

♊ Binjakët (21 Maj – 20 Qershor)

Vetëbesimi yt po rritet dita-ditës. Kjo e diel të kujton rëndësinë e bashkëpunimit—kur punon me të tjerët në mënyrë harmonike, mund të arrish më shumë. Një ide e re apo një kontakt i vogël mund të hapë rrugë të reja. Bëhu i hapur ndaj miqësive dhe komunikimeve të rastësishme.

♋ Gaforrja (21 Qershor – 22 Korrik)

Kjo ditë sjell një ndjesi të mirë në fushën profesionale. Energjitë janë në favorin tënd dhe ti ndihesh më i/e sigurt në veten tënde. Nëse të ofrohet mundësia për të marrë përsipër një projekt të ri, mos hezito. Ndoshta nuk është dita për veprime të mëdha, por është ideale për planifikim të kujdesshëm.

♌ Luani (23 Korrik – 22 Gusht)

Ndjen një shtysë për aventura, për të mësuar diçka të re apo për të shkuar diku ndryshe. Edhe nëse nuk udhëton fizikisht, mendja jote është në udhëtim. Kjo e diel të frymëzon për të parë më gjerë dhe për të përqafuar ide të reja. Mund të kesh lajme të mira nga dikush që jeton larg.

♍ Virgjëresha (23 Gusht – 22 Shtator)

Mund të ndjesh një lidhje të thellë emocionale me dikë sot. Jeta shpirtërore është e theksuar dhe një bisedë intime mund të të ndihmojë të kuptosh veten më mirë. Dita është e përshtatshme për reflektim të qetë dhe për vendime që prekin zemrën.

♎ Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Marrëdhëniet janë në qendër të vëmendjes sot. Qoftë me partnerin, një mik të ngushtë apo bashkëpunëtor, do të ndjesh dëshirën për të forcuar lidhjet. Kjo e diel është e mirë për të vendosur bazat e një bashkëpunimi të ri apo për të rikthyer harmoninë në një lidhje që ka pasur tension.

♏ Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Përqendrimi te shëndeti dhe zakonet e përditshme mund të sjellë një ndjenjë përmbushjeje. Puna e heshtur, por e qëndrueshme është ajo që të çon përpara sot. Mund të ndjesh një shtysë për të riorganizuar jetën tënde të brendshme ose ambientin përreth.

♐ Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Kreativiteti dhe loja janë fjalët kyçe të kësaj të diele. Mund të ndjesh nevojën për t’u shprehur lirshëm, për të krijuar, për të dashuruar apo thjesht për të kaluar kohë me njerëzit që të bëjnë të qeshësh. Romanca është në ajër, dhe një njohje e re mund të lindë në mënyrë të papritur.

♑ Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Sot ndihesh më shumë i/e lidhur me shtëpinë, rrënjët dhe traditat. Një bisedë me familjarët ose kujdesi ndaj shtëpisë mund të sjellë qetësi mendore. Mos e nënvlerëso fuqinë e gjërave të vogla—ajo që të jep siguri, është çelësi i lumturisë sot.

♒ Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Një bisedë mund të ndryshojë rrjedhën e ditës. Saturni ndodhet në sferën e komunikimit dhe të ndihmon të kuptosh më mirë veten dhe të tjerët. Një ide e mirë, e shprehur me qartësi, mund të sjellë zgjidhje të papritura. Këshillohet të dëgjosh me kujdes dhe të flasësh me maturi.

♓ Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Sot është dita për ta kënaqur veten. Mund të ndjesh dëshirën për të blerë diçka të bukur, për të shijuar një vakt të mirë apo për të kaluar kohë në një ambient të këndshëm. Mos nguro të përkëdhelësh veten—këto kënaqësi të vogla do të ndikojnë pozitivisht në gjendjen tënde shpirtërore. /noa.al