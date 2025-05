Analiza e The Telegraph: Si Netanyahu e humbi Europën

Gazeta britanike ‘The Telegraph’ thotë se mbështetja për Izraelin midis vendeve europiane është zbehur nën kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu për shkak të asaj që ajo e përshkruan si “operacione të pajustifikuara ushtarake izraelite në Rripin e Gazës“, veçanërisht operacioni “Qerrja e Gideonit”, i cili synon të pushtojë pjesë të mëdha të Rripit dhe të zhvendosë me forcë popullsinë në jug.

Raporti, i shkruar nga redaktori i çështjeve evropiane të gazetës James Crisp dhe korrespondenti i gazetës për Izraelin Henry Bodkin, thotë se operacioni përkoi me një bllokadë të plotë të Rripit të Gazës, gjë që shkaktoi zemërim të përhapur në Evropë dhe i shtyu udhëheqësit evropianë të kërkojnë ndalimin e eksporteve të armëve në Izrael.

Një ndryshim i qartë

Në këtë kontekst, raporti kujton deklaratat e kancelarit gjerman Friedrich Merz se sulmet izraelite “nuk janë më të kuptueshme ose të justifikuara”, të cilat gazeta i vlerësoi si një ndryshim të rëndësishëm në ton nga një nga vendet që deri më tani ka qenë më mbështetësja e operacioneve të ushtrisë izraelite, veçanërisht duke pasur parasysh se Gjermania është eksportuesi i dytë më i madh i armëve në Izrael, menjëherë pas Shteteve të Bashkuara.

Raporti thekson se Merz u përball me presion brenda koalicionit të tij për të vendosur një ndalim të eksporteve të armëve në mënyrë që të shmangte rrezikun e “bashkëpunimit gjerman në krimet e luftës”. Izraeli reagoi me zemërim, me Ministrin e Jashtëm Gideon Sa’ar që tha se çdo përpjekje për të ndaluar dërgesat e armëve “do të thoshte shkatërrimi i Izraelit dhe fillimi i një Holokausti të ri”.

Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, e përshkroi sulmin izraelit si një “përshkallëzim të tmerrshëm” dhe tha se “forca e përdorur ishte joproporcionale me kërcënimin”. Ajo bëri thirrje për një armëpushim të menjëhershëm, një qëndrim që kundërshtonte mbështetjen e saj të fortë të mëparshme për Izraelin pas sulmit të 7 tetorit.

Raporti shtoi se ekziston një iniciativë brenda Bashkimit Evropian për të rishikuar partneritetin e saj tregtar me Izraelin, e nisur pas një kërkese zyrtare nga Holanda, dhe se propozimi mori mbështetjen e 17 prej 27 anëtarëve.

Njohja e një shteti palestinez

Sipas raportit, Spanja dhe Irlanda – të cilat më parë u akuzuan për antisemitizëm pas njohjes së shtetit të Palestinës – tani po udhëheqin frontin diplomatik evropian për të vendosur një embargo armësh ndaj Izraelit dhe për të njohur zyrtarisht një shtet palestinez.

Kryeministri irlandez Michael Martin i tha parlamentit të mërkurën se “politikat e qeverisë Netanyahu përbëjnë gjenocid në Gaza”, duke riafirmuar angazhimin e tij për të ndaluar importet nga produktet e vendbanimeve izraelite dhe duke nxitur mbështetje më të gjerë evropiane për masën brenda Bashkimit Evropian, tha raporti.

Raporti konfirmoi se Franca tani i është bashkuar përpjekjes për të njohur një shtet palestinez, pavarësisht premtimit të mëparshëm ndaj Izraelit se nuk do të ndërmerrte një hap të tillë së shpejti.

Sipas raportit, burimet izraelite kanë paralajmëruar për një “moment rreziku të madh diplomatik” që mund të materializohet në një konferencë ndërkombëtare të ardhshme që do të organizohet nga Parisi në mesin e qershorit, me shqetësime se mbledhja mund të rezultojë në njohje të mëtejshme evropiane të një shteti palestinez.

Raporti gjithashtu tërhoqi vëmendjen për ftohjen e marrëdhënieve midis Netanyahu-t dhe Donald Trump, i cili shprehu zhgënjim për bllokimin e shkëmbimit të të burgosurve dhe përshkallëzimin e luftës.

Megjithatë, Netanyahu mbetet i vendosur në qëndrimin e tij dhe akuzon vendet evropiane se janë “në anën e gabuar të historisë”.