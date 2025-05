TIRANË- Kulla më e re në Tiranë do të emërtohet “Barcelona” e projektuar nga studio e njohur spanjolle Ricardo Bofill Taller. Pas “Lana Riverse Residences”, për nga lartësia renditet kulla e emëruar “Barcelona Tower”, e cila do te jetë 192.8 metër e lartë, duke numëruar 50 kate mbi tokë dhe 6 të tjera nën tokë.

Kjo ndërtesë do të zërë vendin e Bankës Kombëtare Tregtare, ngjitur me Shtëpinë e Gjetheve. Kjo kullë do të jetë ngjitur me Green Tower Forever tek Gjykata dhe do të jetë e projektuar e gjitha e beton në ngjyrë tulle.