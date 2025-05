Aksident i rëndë në Fushë-Milot/ Tre të plagosur drejt Traumës, mes tyre një vajzë e mitur

Një aksident i rëndë ka ndodhur në Fushë-Milot ditën e sotme. Mësohet se një 58-vjeçar me një automjet tip ‘Hyundai’ është përplasur me automjetin tip ‘Toyota’, i cili drejtohej nga një 48-vjeçare. Bëhet me dije se si pasojë e aksidentit është dëmtuar shoferja, bashkëshorti i saj dhe vajza e tyre e mitur 8-vjeçe, të cilët janë nisur menjëherë drejt Spitalit të Traumës ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Njoftimi i policisë:

Të dëmtuarit janë transportuar në Spitalin e Traumës, Tiranë, ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, Lezhë, për veprime të mëtejshme.