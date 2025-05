Horoskopi i Paolo Fox – E shtunë, 31 maj 2025: Parashikimet e plota për çdo shenjë

Një e shtunë e fshehur në gjurmët e yjeve, që flet me gjuhën e intuitës dhe ftesave të brendshme.

Parashikimet e Paolo Fox për nesër vijnë si një udhërrëfyes i heshtur për dashurinë, punën dhe shëndetin.

Yjet nuk premtojnë gjithçka, por tregojnë rrugën për ata që dinë të dëgjojnë. Ja çfarë sjell kjo ditë për secilën shenjë.

Dashi

♈ Zjarri – 21 Mars deri më 20 Prill

E shtuna ndez sërish flakën tënde të brendshme. Do të ndjesh një shtysë për të vepruar, por mos harro të kontrollosh tensionet që mund të lindin papritur. Në dashuri, ndikimi i Marsit favorizon takimet e reja, ndërsa lidhjet ekzistuese përjetojnë një lëkundje të lehtë që mund të sjellë përmirësim. Në punë, më mirë të reflektosh para se të marrësh vendime. Ndiq frymëzimin që vjen nga një ëndërr apo nga një pasion i vjetër që rishfaqet. Një mesazh i papritur mund të të ndryshojë disponimin mes orës 14:00 dhe 16:00. Intuita do të jetë udhërrëfyesi yt. Mos nënvlerëso sinjalet që vijnë nga universi.

Taroti: Rilindje.

—

Demi

♉ Toka – 21 Prill deri më 20 Maj

Një ditë e ëmbël në fillim, por që kërkon këmbë në tokë. Yjet të nxisin të jesh i durueshëm, sidomos në marrëdhëniet familjare. Venusi mbron ndjenjat, por kërkon sinqeritet: mos shmang bisedat e nevojshme. Në punë, parashikohet një ide e frytshme, sidomos për ata që ndodhen në tranzicion profesional. Lësho çfarë nuk të ushqen më shpirtërisht. Pasditja mund të sjellë një zbulim të vogël, por domethënës. Shëndeti përmirësohet, ndaj shfrytëzo momentin për një shëtitje në natyrë ose një praktikë qetësimi.

Taroti: Ekuilibër – Temperanca. Fjalët e zemrës vijnë kur janë më të nevojshme.

—

Binjakët

♊ Ajri – 21 Maj deri më 21 Qershor

Me Mërkurin në favorin tënd, dita e nesërme do të jetë plot shkëndija idesh. Është koha për të hedhur themelet e diçkaje të re. Në dashuri, yjet favorizojnë beqarët: një takim i rastësishëm mund të shndërrohet në diçka më shumë. Çiftet duhet të tregojnë kujdes me fjalët: një keqkuptim i vogël mund të marrë përmasa. Në sferën profesionale, mund të vijë një ftesë për të guxuar. Shëndeti përmirësohet, por kujdes me teprimet gjatë mbrëmjes. Ndiq shenjat që të vijnë nëpër ëndrra.

Taroti: Magjistari – Mundësi për të krijuar realitetin tënd. Lejo veten të udhëhiqesh nga lehtësia dhe kurioziteti.

—

Gaforrja

♋ Uji – 22 Qershor deri më 22 Korrik

E shtuna të fton të ngadalësosh ritmin. Emocionet që ke mbajtur brenda kohëve të fundit mund të dalin në sipërfaqe. Mos i shmang. Dashuria ka nevojë për sinqeritet: është koha për të folur hapur dhe me zemër. Në punë, merr frymë thellë dhe mos kërko t’i zgjidhësh të gjitha menjëherë. Hëna të jep ndjeshmëri të lartë ndaj nevojave të të tjerëve. Kujdesu për trupin dhe shpirtin me çajra, qetësi dhe pak lexim të frymëzueshëm.

Taroti: Hëna – Emocione të thella dhe intuitë. Një njeri i mençur mund të të japë një këshillë që nuk duhet shpërfillur.

—

Luani

♌ Zjarri – 23 Korrik deri më 22 Gusht

E shtuna sjell një dritë të re për ty, mbret i zodiakut. Mund të rikthehet krenaria dhe besimi te vetja. Në dashuri, sqarimet që prisje më në fund vijnë dhe sjellin qartësi. Një mesazh i papritur mund të ndezë zemrën e një beqari. Në punë, është momenti për të treguar vlerat e tua: mund të vijë një propozim i rëndësishëm deri në mbrëmje. Shëndeti përmirësohet, por përpiqu të flesh më shumë. Koha ideale për të vepruar është nga ora 10:00 deri në 13:00.

Taroti: Dielli – Sukses dhe bukuri. Hape veten ndaj botës dhe ndriço të tjerët me praninë tënde.

—

Virgjëresha

♍ Toka – 23 Gusht deri më 22 Shtator

Një ditë për reflektim dhe rregullim të brendshëm. E shtuna të ndihmon të qartësosh situata që kanë mbetur pezull. Dashuria kërkon analizë, jo fajësim. Pyete veten: çfarë kërkon vërtet? Në punë, përpjekjet e tua sjellin rezultate të vogla por domethënëse. Kujdes me angazhimet – mos e tepro. Shëndeti është në balancë, por të duhet më shumë pushim emocional. Një shëtitje vetëm do të të bëjë mirë.

Taroti: Eremiti – Urtësi dhe përgjigje të brendshme. Një shenjë që do të vijë pasditen mund të të japë çelësin për të kuptuar një mister të vjetër.

—

Peshorja

♎ Ajri – 23 Shtator deri më 22 Tetor

E shtuna të kthen harmoninë që e ke ndjerë të munguar. Yjet të ndihmojnë të gjesh ekuilibrin në marrëdhënie, sidomos në dashuri. Dikush mund të rikthehet në jetën tënde ose ndoshta ti merr iniciativën për të thyer heshtjen. Në punë, vendimi më i mirë është ai që vjen nga zemra, jo vetëm nga logjika. Gjendja fizike është e mirë, por shpatullat apo shpina kërkojnë pak kujdes. Mund të kesh një takim me fat në mbrëmje, ndoshta gjatë një darke apo një aktiviteti shoqëror.

Taroti: Drejtësia – Vendim i vetëdijshëm, ndershmëri, baraspeshë. Bukuria dhe ndjeshmëria jote janë dritare që të tjerët do t’i admirojnë.

—

Akrepi

♏ Uji – 23 Tetor deri më 22 Nëntor

E shtuna për ty sjell thellësi dhe zjarr të brendshëm. Je në një moment të fuqishëm transformimi. Në dashuri, ndjenjat janë të forta – çiftet duhet të shmangin ndjenjën e posesivitetit, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një takim me magnetizëm të lartë. Në punë, mos u lodh së shpjeguari: jo të gjithë janë gati të kuptojnë thellësinë tënde. Shëndeti kërkon vëmendje, veçanërisht stomaku dhe frymëmarrja. Lëri gjërat të rrjedhin.

Taroti: Vdekja – Fundi që sjell rilindje, ndryshim që shëron. Një zbulesë e papritur mund të të hapë një kapitull të ri.

—

Shigjetari

♐ Zjarri – 23 Nëntor deri më 21 Dhjetor

Shpirti yt i lirë merr sërish krahë. E shtuna të hap mundësi të reja për të buzëqeshur jetës. Dashuria është si një aventurë: një ftesë e papritur mund të ndezë imagjinatën e beqarëve, ndërsa çiftet kanë nevojë për më shumë lojë e spontanitet. Në punë, rikthehet energjia dhe idetë fluturojnë. Kujdes me ushqimin, mos e tepro. Taroti: Karroca – Lëvizje, fitore, progres. Një mesazh që vjen nga larg mund të ndryshojë gjithë tonin e ditës. Mos nguro të ndjekësh një ide që të duket çmenduri – ndoshta aty qëndron zgjidhja.

—

Bricjapi

♑ Toka – 22 Dhjetor deri më 20 Janar

Një ditë e ngarkuar, por e mbushur me rezultate. Më në fund, mund të shohësh frytet e një përpjekjeje që ke bërë kohët e fundit. Në dashuri, është koha për qartësi: mos prano më pak nga ajo që meriton. Beqarët mund të takojnë dikë që ofron stabilitet. Në punë, e ndjen se je nën vëzhgim – trego çfarë vlen me qetësinë që të karakterizon. Kujdes për mendjen: duhet ta pushosh.

Taroti: Papa – Urtësi, respekt, njohje. Një dush i ngrohtë apo një ritual i vogël i pastrimit shpirtëror do të të rikthejë qetësinë. Sot vendos themele për diçka të qëndrueshme.

—

Ujori

♒ Ajri – 21 Janar deri më 19 Shkurt

Qielli i sotëm të fton të lehtësosh shpirtin. Ke ide brilante dhe dëshirë për t’u çliruar nga kornizat. Në dashuri, takimet për beqarët janë të ngarkuara me elektricitet, ndërsa çiftet do të përjetojnë një të shtunë jashtë çdo norme. Në punë, një ide “e çmendur” mund të kthehet në një sukses. Kujdes me gjumin – përpiqu të rigjenerohesh.

Taroti: Ylli – Shpresë, dëshirë, fat. Ndjenja jote e lirisë është sot burim fuqie. Një këngë e vjetër që e dëgjon papritur mund të të japë një shenjë. Ditë për të shkëlqyer pa frikë.

—

Peshqit

♓ Uji – 20 Shkurt deri më 20 Mars

Një e shtunë poetike dhe e butë, siç je edhe ti. Rrethoje veten me paqe dhe dashuri. Dashuria të flet me heshtje dhe shikime: beqarët mund të ndjejnë lidhje të thellë me dikë të panjohur, çiftet rikujtojnë magjinë e gjesteve të vogla. Puna le të presë: është më e rëndësishme të ushqesh shpirtin. Shmang vendet e zhurmshme.

Taroti: I Varuri – Pritje, shikim ndryshe, sakrificë. Edhe kur gjithçka duket pezull, ka një kuptim të fshehur. Një varg poezie që e lexon rastësisht mund të të ndriçojë zemrën. Ruaje këtë ditë si një kujtim të dashur. /noa.al