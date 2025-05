Inzaghi për të ardhmen: Tek Interi ndihem mirë, kam gjithçka që më duhet për të pasur kënaqësi

Simone Inzaghi foli në prag të finales së Ligës së Kampionëve mes PSG-së dhe Interit, e cila do të luhet sonte në Mynih: “Kam një ndjesi të mrekullueshme, të luash në finale të Ligës së Kampionëve është ëndrra e çdo lojtari dhe trajneri. Pas dy vitesh kemi mundësinë të jemi sërish në finale, do ta luajmë me gjithë forcat tona”.

A do të nevojitet një qasje ndryshe nga ajo në Stamboll?

Finalja e dy viteve më parë mund të na ndihmojë t’i qasemi në mënyrën e duhur duelit me PSG, jemi përgatitur mirë. Nuk duhet të kemi obsesione, kemi punuar më në fund me të gjithë grupin e plotë. Më pas çdo episod do të jetë vendimtar.

Jeni sërish këtu, në Mynih, pasi keni fituar ndaj Bayernit…

E dimë që ka qenë një rrugëtim shumë i vështirë dhe plot me pengesa. Eliminimi i Bayernit na dha shtytjen për të kaluar më pas edhe Barcelonën. Kemi mbërritur në finale me shumë bindje. Tani na mungon vetëm hapi i fundit.

Pse mund ta fitoni këtë finale?

Për shkak të rrugës që kemi bërë, për çfarë kemi dhënë, për sa shumë e kemi dashur këtë gjë.

Çfarë përfaqëson personalisht për Simone Inzaghin kjo finale e dytë Champions-i?

Është burim krenarie e madhe, kam fatin të punoj në një klub të mrekullueshëm. Djemtë gjithmonë më kanë dhënë gjithçka që kishin. Kemi fituar, kemi humbur, por gjithmonë me këtë përkushtim të fortë.

A mund të bëjë kjo diferencën për të ardhmen?

Pa dyshim, por përpara gjithçkaje kemi një dëshirë të madhe për ta luajtur këtë ndeshje. Mendojmë vetëm për finalen.

A mund të ndikojë rezultati në të ardhmen tënde personale?

E kam thënë disa herë, jam mirë në këtë klub, kam gjithçka që dua për të bërë mirë dhe për të pasur kënaqësi këtu.