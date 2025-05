Nga 1 milion euro për lojtar…; Real Madridi vendos premio të çmendur për fitimin e Botërorit të Klubeve

Real Madrid ka vendosur të shpërblejë çdo lojtar me një bonus prej 1 milion eurosh, nëse fitohet Kupa e Botës për Klube në verën e vitit 2025. Sipas raportimeve të “Marca”, kjo shumë është e barabartë me bonuset e dhëna për fitimin e Ligës së Kampionëve, duke e vendosur Kupën e Botës për Klube në të njëjtin nivel prestigji brenda klubit të bardhë.

📅 Turneu dhe kundërshtarët

Kupa e Botës për Klube 2025 do të zhvillohet në SHBA nga 14 qershori deri më 13 korrik, me pjesëmarrjen e 32 skuadrave nga e gjithë bota. Real Madridi është vendosur në Grupin H së bashku me Al Hilal (Arabia Saudite), Pachuca (Meksikë) dhe Red Bull Salzburg (Austri).

💰 Struktura e shpërblimeve

Sipas burimeve të ndryshme, përfshirë “Marca” dhe “Reuters”, shpërblimet për këtë turne janë si më poshtë:

Pjesëmarrja: 35 milionë €

Fitoret në fazën e grupeve: 2 milionë €

16-shja e fundit: 7 milionë €

Çerekfinalet: 12 milionë €

Gjysmëfinalet: 20 milionë €

Finalja: 28 milionë €

Fitimi i turneut: 37 milionë €

Në total, Real Madridi mund të fitojë deri në 145 milionë € nëse triumfon në të gjitha ndeshjet dhe fiton Botërorin e Klubeve.

⚽️ Objektivat e Real Madridit

Pas një sezoni të vështirë, Real Madridi e sheh këtë turne si një mundësi për të rikthyer lavdinë dhe përforcuar pozicionin e tij si një nga klubet më të mëdhenj në botë. Trajneri Xabi Alonso ka theksuar rëndësinë e këtij turneu dhe ka motivuar skuadrën për të dhënë maksimumin.

💸 Impakti financiar

Përveç bonuseve për lojtarët, fitimi i këtij turneu do të sjellë një përfitim të madh financiar për klubin, duke përfshirë të ardhura nga të drejtat televizive, sponsorizimet dhe shitjet e biletave. Kjo do të ndihmojë në përforcimin e financave të klubit dhe investime të mëtejshme në skuadër.

Pra, duket qartë se Real Madridi është i vendosur ta fitojë Kupën e Botës për Klube 2025, duke e parë këtë si mundësi për të shtuar një tjetër trofe në historinë e vet të lavdishme, si dhe për t’i shpërblyer lojtarët për përkushtimin e tyre.