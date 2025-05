Horoskopi i Paolo Fox për të premten, 30 maj 2025 – Yjet, zemra dhe kthjelltësia e shpirtit

Të dashur lexues e lexuese, si çdo ditë, Paolo Fox ju shoqëron në udhëtimin qiellor të së premtes, 30 maj 2025.

Ndërsa planetët lëvizin dhe yjet vallëzojnë në qiejt e ndjeshmërisë dhe reflektimit, ky horoskop i ditës ju sjell këshillat më të mira për të përballuar me mençuri dashurinë, punën dhe shëndetin.

Dashi (21 mars – 20 prill)

♈ – E premte që flet me zërin e zemrës, të dashur Dashë. Venusi ju mbështet në lidhje dhe takime, por gjithçka varet nga aftësia juaj për t’u dorëzuar ndaj ndjenjave. Në dashuri, një dëshirë e harruar zgjohet sërish. Në punë, sqaroni paqartësitë para se të veproni: dukja mund të mashtrojë. Një këshillë e vjetër, ndoshta nga një prind apo figurë e mençur, ju hyn në punë pikërisht tani. Taroti flet për ekuilibër mes instinktit dhe arsyes. Shëndeti kërkon pushim: dëgjoni trupin tuaj. Do të jetë një ditë e mbushur me prova të holla, por nëse qëndroni të përqendruar, do të dalë fitues.

—

Demi (21 prill – 20 maj)

♉ – Hëna ndriçon ndjenjat e fshehura dhe i nxjerr në dritë. Është koha për të zgjidhur nyje të brendshme dhe për të folur qartë, sidomos në dashuri. Çiftet do të gjejnë një harmoni më të thellë, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një takim befasues, ndoshta gjatë një momenti të zakonshëm. Në punë, vjen një fazë riorganizimi: ruani qetësinë dhe mos nxitoni. Taroti ju jep “Moderimin”: masa, urtësi dhe pritje. Mos kini frikë nga ndryshimet, edhe kur janë të vogla. Kujdesuni për shëndetin duke shmangur teprimet. Çdo veprim ka domethënie – ndiqeni atë që ju udhëheq nga brenda.

—

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

♊ – E sotmja vjen për ju me thellësi mendimi dhe fjalë të mprehta. Mërkuri në shenjën tuaj ju fal kthjelltësi dhe dëshirë për të komunikuar, por ruani veten nga polemikat. Në dashuri, kërkohet sinqeritet: lërini mënjanë lojërat mendore dhe flisni me zemër. Beqarët mund të marrin një mesazh apo telefonatë që ndryshon atmosferën e ditës. Në punë, priten përgjigje të shumëpritura apo sinjale shprese. Taroti ju sjell “Magjistarin”: ju keni gjithçka që ju duhet për të krijuar mundësi të reja. Shëndeti është i mirë, por shmangni stresin mendor. Jepini vetes kohë për lehtësi. Yjet ju buzëqeshin: dëgjoni pëshpëritjen e tyre.

—

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

♋ – Kjo ditë kërkon qetësi shpirtërore dhe të vërteta të ndjera. Hëna në harmoni me Neptunin ju shtyn të ndiqni intuitën. Në dashuri, ndjeni atë që nuk thuhet: mos kini frikë të shprehni nevojat tuaja. Për beqarët, një takim i papritur mund të vijë nga vendi më i papritur. Në punë, vonesa të vogla mund të kthehen në mundësi, nëse ruani qetësinë. Taroti ju sjell “Papeshën”: urtësi, thellësi dhe mister. Dëgjoni zërin tuaj të brendshëm, por mos u zhytni në mendime të rënda. Kujdesuni për gjumin dhe ushqimin. Dita flet me zë të ulët: dëgjojeni me guxim.

—

Luani (23 korrik – 22 gusht)

♌ – Yjet ju thërrasin të shkëlqeni, por pa errësuar të tjerët. Marsi ju jep fuqi dhe energji, por mos harroni ndjeshmërinë dhe respektin. Në dashuri, pasionet janë të forta, por edhe xhelozitë mund të shfaqen: ruani ekuilibrin. Beqarët mund të përjetojnë një aventurë tërheqëse, por jo gjithçka është ashtu si duket. Në punë, është koha për të marrë një vendim të rëndësishëm: dëgjoni një koleg që ju njeh mirë. Taroti ju dhuron “Diellin”: qartësi dhe e vërtetë. Jini të ndritshëm, por të sinqertë. Shëndeti është i mirë, por një shëtitje në natyrë ose pak meditim do t’ju bëjë mirë.

—

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

♍ – Dita e sotme sjell një energji të re, rigjeneruese. Mërkuri ju jep analizë të saktë, por tani është zemra që duhet të flasë. Në dashuri, fjalët nuk mjaftojnë më: duhen gjeste të prekshme. Çiftet qëndrojnë të bashkuar dhe mund të planifikojnë gjëra të mëdha. Beqarët ndiejnë një ndryshim të brendshëm që po rritet. Në punë, vlerësimet nuk do mungojnë: mund të merrni një ofertë interesante deri në fund të ditës. Taroti ju sjell “Gjykimin”: një thirrje e re, një fillim që nuk mund ta injoroni. Kujdesuni për shëndetin mendor – balanca është thelbësore. Dita sjell përgjigje, por edhe pyetje: ecni sipas ritmit të shpirtit tuaj.

—

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

♎ – Elementi: Ajër – E sotmja është një ditë rilindjeje emocionale për ju. Hëna në aspekt të favorshëm ndez dëshirën për lidhje më të vërteta. Në dashuri, çiftet përjetojnë momente butësie dhe harmonie të ripërtërirë. Beqarët ndihen më të hapur për të dashur, por ecin ngadalë: çdo ndjenjë ka nevojë për respekt. Në punë, është koha të vendosni kufij të qartë: mos thoni gjithmonë “po”. Taroti ju jep “Drejtësinë”: ekuilibër, të vërtetë dhe zgjedhje të drejta. Horoskopi i Paolo Fox për nesër ju këshillon të besoni në forcën e diplomacisë, por pa shtypur vullnetin tuaj. Shëndeti është i qëndrueshëm, por trupi kërkon më shumë kujdes. Ecni me bukuri dhe ajo do ecë me ju.

—

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

♏ – Elementi: Ujë – Sot pritet të jetë një ditë e fuqishme transformimi. Marsi dhe Plutoni forcojnë magnetizmin tuaj, por edhe nevojën për të mbyllur kapituj që nuk ju shërbejnë më. Në dashuri, pasione të forta, por kujdes me fjalët: nganjëherë heshtja flet më shumë se një shpjegim. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush misterioz… por kujdes me konfuzionin. Në punë, është momenti për të guxuar: ndiqni instinktin. Taroti ju jep “Kullën”: shkatërrim i së vjetrës për të ndërtuar të vërtetën. Mos kini frikë të lini pas tepricat. Shëndeti përmirësohet nëse hiqni dorë nga zakone të vjetra. Si Feniksi, jeni gati për të rilindur.

—

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

♐ – Elementi: Zjarr – Shpirti juaj i lirë ndjen frymën e aventurës. Jupiteri ju mbështet dhe ju fton të shihni përtej pamjes së parë. Në dashuri, janë ditë eksplorimesh shpirtërore: çiftet afrohen përmes planeve të përbashkëta, ndërsa beqarët mund të marrin një propozim të papritur. Në punë, një lajm i mirë prish monotoninë dhe hap një derë të re. Taroti ju jep “Rrotën e Fatit”: ngjarje të papritura, kthesa pozitive. Paolo Fox ju fton të lejoni jetën t’ju befasojë, pa e detyruar. Shëndeti është i mirë, por një shëtitje në natyrë do t’ju qetësojë trupin dhe mendjen. Universi ju fton të vallëzoni me muzikën e tij.

—

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

♑ – Elementi: Tokë – Një ditë ku detyra i lë vendin dëshirës. Saturni ju udhëzon me disiplinë, por sot dëgjoni edhe zërin e zemrës. Në dashuri, kërkohet më shumë pranësi: gjestet nuk mjaftojnë, duhen ndjesi të përbashkëta. Beqarët ndihen më të hapur, por mbeten të kujdesshëm. Në punë, shfaqet një sfidë që kërkon strategji: mos e nënvlerësoni. Taroti ju sjell “Ermitin”: vetëzhytje dhe urtësi. Rralloni ritmin për të parë më qartë. Shëndeti është në përmirësim, por shmangni teprimet ushqimore. Dita e sotme është një dritare mbi botën tuaj të brendshme – shikojeni dhe do zbuloni një pamje të re. Yjet shpërblejnë këmbënguljen, por edhe butësinë ndaj vetes.

—

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

♒ – Elementi: Ajër – Një ditë plot ide të ndritshme. Urani në shenjën tuaj nxit krijimtarinë dhe dëshirën për të përmbysur rregullat që nuk funksionojnë më. Në dashuri, ju tërheq ajo që është e pazakontë: nëse jeni në çift, gjeni forma të reja komunikimi. Beqarët janë magnetikë, por të shmangin lidhjet jostabile. Në punë, pritet një ndryshim teknologjik ose një risi me përfitim. Taroti ju jep “Të Varurin”: ndaloni dhe shikoni gjërat nga një kënd tjetër. Paolo Fox ju këshillon të mos veproni me nxitim, por me vizion. Shëndeti kërkon disiplinë të lehtë dhe të qëndrueshme. Dita sjell erë të re: hapni velat dhe lëreni të ju çojë.

—

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

♓ – Elementi: Ujë – Shpirti juaj ndriçohet nga ëndrra dhe poezia. Neptuni në shenjën tuaj rrit ndjeshmërinë dhe dëshirën për lidhje të thella. Në dashuri, lëreni veten të rrjedhë: çiftet rigjejnë intimitetin, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një dashuri të menjëhershme ose një rikthim të së kaluarës. Në punë, një ide e papritur mund të ndryshojë rrjedhën e gjërave: besojini intuitës. Taroti tregon “Hënën”: ëndrra, iluzione, por edhe ndriçime të vyera. Paolo Fox ju këshillon të shikoni përtej asaj që duket. Shëndeti është i mirë, por ruani veten nga luhatjet emocionale. Lëreni ndjenjat të rrjedhin si një lumë i shenjtë: një shenjë e rëndësishme mund t’ju vijë, nëse jeni të hapur për ta pranuar. /noa.al

Horoskopi i Brankos për të premten, 30 maj 2025 – Shenjat e yjeve dhe zgjimi i brendshëm