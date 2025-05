Paralajmërimi i shkencëtarëve: Toka mund të hidhet jashtë orbitës nga një yll

SHBA- Shkencëtarët besojnë se më në fund mund ta kenë gjetur përgjigjen dhe kjo tregon se mund të përballemi me një shkatërrim të tmerrshëm. Në një studim të ri nga Instituti i Shkencave Planetare dhe Universiteti i Bordeaux parashikohet se Toka mund të hidhet jashtë orbitës nga një yll që kalon pranë nesh.

Pa Diellin tonë atje për të na mbajtur ngrohtë, kjo do t’i linte të gjithë banorët, përfshirë njerëzit, të ngrinin deri në vdekje. Për fat të mirë, shanset që kjo të ndodhë janë shumë të ulëta. Gjatë pesë miliardë viteve të ardhshme, mundësia që Toka të hidhet jashtë orbitës nga një yll që kalon është rreth një në 500, sipas ekipit.

“Ne gjejmë një shans prej 0.3% që Marsi të humbasë për shkak të përplasjes ose nxjerrjes nga toka dhe një probabilitet prej 0.2% që Toka të përfshihet në një përplasje planetare ose të nxirret nga toka”, shkroi ekipi në studimin e tyre.

Për dekada të tëra, shkencëtarët kanë menduar se si mund të marrë fund Toka. Një vrimë e zezë endacake, impakti i një asteroidi gjigant dhe një luftë bërthamore mund të shkaktojnë fatkeqësi katastrofike, ashtu si edhe rritja e robotëve vrasës ose përmbysja e fushës magnetike të planetit tonë. Në studimin e tyre të ri, të botuar në arXiv, Nathan Kaib dhe Sean Reynold nisën të kuptonin nëse yjet që kalojnë mund të jenë fajtorë.

"E ardhmja dinamike afatgjatë e planetëve të Diellit është simuluar dhe analizuar statistikisht me shumë detaje. Por shumica e punimeve të mëparshme e konsiderojnë sistemin diellor si plotësisht të izoluar, duke neglizhuar ndikimin e mundshëm të kalimeve të yjeve në fushë", shpjegoi dyshja.

Për t’iu përgjigjur kësaj pyetjeje, dyshja realizoi mijëra simulime të sistemit tonë diellor në prani të yjeve që kalojnë pranë nesh gjatë pesë miliardë viteve të ardhshme. Shqetësuese është se simulimet e tyre zbuluan se tetë planetët e sistemit tonë diellor, si dhe planeti xhuxh, Plutoni – janë "dukshëm më pak të qëndrueshëm nga sa mendohej më parë".

Plutoni përballet me rrezikun më të madh të humbjes së tij për shkak të një përplasjeje ose nxjerrjeje, me simulimet që zbulojnë një shans prej pesë përqind. Marsi ka një shans pak më të mirë me një shans prej 0.3%, ndërsa Toka ka një shans prej 0.2% që të hidhet jashtë sistemit diellor.

Sa i përket yjeve që duhen vëzhguar, studiuesit parashikojnë se më të rrezikshmit janë ata që vijnë 100 herë më larg nga dielli sesa Toka. Sipas simulimeve, ka rreth pesë përqind shanse për një takim kaq të afërt gjatë pesë miliardë viteve të ardhshme.

"Si përmbledhje, yjet që kalojnë mund të ndryshojnë stabilitetin e planetëve dhe Plutonit, si dhe arkitekturën laike të planetëve gjigantë gjatë 5 Gyr-eve të ardhshme [5 miliardë vjetëve]", përfunduan autorët.

Rëndësia e tyre në të ardhmen dinamike të sistemit diellor varet kryesisht nga forca e kalimit më të fuqishëm yjor gjatë kësaj periudhe kohore, e cila është e pasigurt.