Interi, supersticioz para finales së Ligës së Kampionëve. Ja pse zgjodhi të luajë me fanellën e tretë

Interi zgjedh të verdhën. Zikaltërit do të zbresin në fushë, në Mynih, për finalen e Ligës së Kampionëve kundër PSG-së, me fanellën e tretë, atë të verdhë. Një zgjedhje e bërë nga vetë lojtarët e Interit, duke marrë parasysh rregulloren, precedentët dhe… pak supersticion.

🔵 Pse fanella e tretë?

Interi do ta luajë finalen si skuadër “mysafire”. PSG-ja është zyrtarisht “në shtëpi” dhe për këtë arsye do të veshë fanellën e parë, atë klasiken, blu me vijën e bardhë dhe të kuqe në qendër. Zikaltërve iu mbetej të zgjidhnin mes fanellës së dytë (e bardhë) dhe të tretë (e verdhë). Zgjedhja e lojtarëve ra mbi këtë të fundit, e frymëzuar nga dizajni dhe arkitektura milaneze, si dhe nga artistët e qytetit që kanë qenë “kundër rrymës”. Një zgjedhje me simbolikë, por edhe me pak supersticion.

🍀 Elementi i supersticionit

Një nga arsyet kryesore të zgjedhjes ishte edhe supersticioni. E vetmja humbje e Interit në këtë fushatë europiane ndodhi kundër Bayer Leverkusen, me fanellën e bardhë. Me fanellën e verdhë, bilanci është: 7 fitore, 1 barazim, 1 humbje. Përfshirë këtu dy fitore në Champions League: Në fushën e Sparta Pragës, në fazën e grupeve, dhe në Roterdam ndaj Feyenoord, në 1/8 finale.

Për më tepër, portieri Sommer do të mund të veshë kompletin portokalli, të njëjtin që kishte veshur kur ndali Lamine Yamal në gjysmëfinalen e “San Siros”.

📜 Precedenti historik

Vetëm një herë më parë Interi ka veshur fanellën e tretë në një finale europiane. Fjala është për finalen e Kupës UEFA 1997/98 kundër Lazios. Në atë ndeshje, me fanellën gri me vija horizontale të zeza, Ronaldo “Fenomeni” ngriti trofeun në Paris, në… shtëpinë e PSG-së. Një precedent që, për shumë tifozë, mund të jetë shenjë e mirë për mbrëmjen historike bavareze që e pret Interin.