Frattesi: Po më vinte të fikesha gjatë ndeshjes ndaj Barcelonës, Acerbi shënoi gol të pazakontë

Mesfushori i Interit, Davide Frattesi, ishte protagonisti i një interviste që u transmetua në “UEFA.TV”, tri ditë para finales së Champions League kundër PSG. "Le të themi që nuk ishte një ndeshje për zemrat e dobëta, – kujtoi për atë që ndodhi në gjysmëfinalen kundër Barcelonës. – Dhe mund ta konfirmoj, sepse po më vinte të fikesha pas golit. Në përgjithësi, ndjeva sikur po fikesha gjatë gjithë ndeshjes, sepse ne shënuam dy gola, pastaj ata u rikthyen në avantazh".

Më parë kishte qenë barazimi 3-3, i realizuar në sekondat e fundit nga Acerbi: "Ai shënoi një gol të pamundur për t’u përsëritur. Edhe sikur të provonte 600 herë, nuk do ta shënonte përsëri në atë mënyrë. Ishte një gol i pabesueshëm, sepse kishim edhe një sulmues tjetër, kështu që as nuk e di pse ishte ai atje. Me siguri në atë moment të saktë kuptuam që do kalonim në raundin tjetër. Këtë ia thashë edhe Thuramit kur pashë shikimin e tij, sepse ishte fizikisht i lodhur dhe vazhdova ta inkurajoja se do t’ia dilnim”.

Finalja e Champions League kundër PSG do të zhvillohet të shtunën, më 31 maj, në stadiumin “Allianz Arena” të Mynihut.