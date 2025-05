Kontrabandë ilaçesh, arrestohen 4 administratorë në Fier (EMRAT)

FIER- Katër administratorë farmacie janë arrestuar në Fier, pasi tregtonin ilaçe të kontrabanduara. Bëhet me dije se në pranga kanë rënë Shezai Yzeiri, Anxhela Xhemali, ⁠Pleçe Byzyka e Tereza Plaka, ndërsa një person tjetër është vënë nën hetim në gjendje të lirë. Policia bën me dije se në subjektet dhe në banesat e tyre u gjetën dhe u sekuestruan ilaçe të kontrabanduara, me vlerë rreth 800 000 lekë.

Njoftimi i policisë:

Si rezultat i hetimeve proaktive, të ndjekura për disa muaj, në kuadër të operacionit “Medicine”, me objektiv goditjen e kontrabandës së mallrave, u arrestuan në flagrancë shtetasit Sh. Y., 65 vjeç, A. Xh., 59 vjeçe, P. B., 36 vjeçe dhe T. P., 35 vjeçe. Gjithashtu, nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen T. A., 53 vjeçe.

Nga kontrollet e kryera në farmacitë që administronin këta shtetas, si dhe në banesat e tyre, u gjetën ilaçe pa pullën fiskale nga Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve Mjekësore, me vlerë rreth 800 000 lekë.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Fier, për veprime të mëtejshme.