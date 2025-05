Chelsea fiton trofeun e fundit europian që i mungonte, Maresca i motivuar: Tani jemi gati për Champions-in

Chelsea i Enzo Maresca ka shkruar një tjetër faqe të artë në historinë e tij europiane. Në finalen e “Conference League” ndaj Betis Sevilla, klubi londinez ka përmbysur gjithçka pas nisjes së dobët dhe ka triumfuar me rezultatin bindës 4-1, duke kompletuar kështu koleksionin e të gjithë trofeve të mundshëm të UEFA-s. Nën drejtimin e trajnerit italian, Chelsea ka treguar pjekuri, karakter dhe ambicie të qarta për të ardhmen.

Pas “pokerit” në këtë finale, Maresca, me medaljen e artë në qafë dhe trofeun në dorë, ndau emocionet e fitores me “Sky Sport”: “Është një gëzim i madh. Vuajtëm pak në pjesën e parë, por më pas ndryshuam diçka dhe gjithçka shkoi më mirë. Jemi të lumtur sepse mbyllëm një sezon të madh, edhe në Premier League arritëm të siguronim Champions-in me një skuadër shumë të re. Kësisoji, jemi shumë të kënaqur”.

Chelsea u gjet në disavantazh pas vetëm 9 minutash lojë, por rikthimi në pjesën e dytë ishte i jashtëzakonshëm. Zgjuarsia taktike dhe freskia e futbollistëve të rinj bënë diferencën. Maresca shpjegoi se kishte parashikuar një fillim të vështirë për shkak të lodhjes fizike:

“Pak a shumë e prisja këtë. Ne kishim 48 orë më pak kohë për rikuperim. Ata (Betis) luajtën të premten dhe nuk kishin objektiva, ndërsa ne luajtëm të dielën 100 minuta për një synim të rëndësishëm, deri në sekondën e fundit. E dija që mund ta fillonim pak dobët, por ndryshuam diçka taktike në fund të pjesës së parë. Mesazhi për lojtarët në pushimin mes dy pjesëve të lojës ishte se ata po jepnin diçka më shumë se ne”.

Fitorja kundër Betis thyen një dominim të gjatë të klubeve spanjolle në finalet europiane. Që nga viti 2011, asnjë ekip nga La Liga nuk kishte humbur një përballje të tillë. Maresca bëhet trajneri i katërt italian që fiton një trofe europian me Chelsea, duke u rreshtuar përkrah emrave të mëdhenj si Ancelotti, Di Matteo dhe Sarri.

E ardhmja e Chelsea duket e ndritur dhe Maresca nuk ngurron t’i shfaqë ambiciet për sezonin e ardhshëm: “Po, jemi gati për Champions League. E mbyllëm mirë kampionatin. Tani kemi rreth 10 ditë pushim, pastaj do të shkojmë në Amerikë (për Kupën e Botës për Klube)”.

Në fund, një moment i veçantë dhe emocional për trajnerin italian, që e ndau këtë arritje me familjen: “Babai ishte këtu, me gjithë familjen. Në Stamboll kishte humbur, por tani është këtu. Dhe jam shumë i lumtur që e gëzuam me këtë trofe”.