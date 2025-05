Edhe ‘Asllan Rusi’ do të ndërtohet me kullë/ Qeveria autorizon Korporatën e Investimeve për bashkëpunim me privatin

Tiranë, 28 maj 2025 – Qeveria shqiptare ka miratuar sot vendimin për rijetëzimin e Pallatit të Sportit “Asllan Rusi” në Tiranë, i cili do të rindërtohet me një kullë shumëkatëshe si pjesë e projektit të ri investues. Vendimi është marrë në mbledhjen e sotme të Këshillit të Ministrave dhe përcakton një bashkëpunim mes shtetit dhe sektorit privat për zhvillimin e kësaj pasurie në një nga zonat më të kërkuara të kryeqytetit.

Në vendimin zyrtar thuhet se është autorizuar Korporata e Investimeve Shqiptare (KISH) për të vepruar si zhvillues i pronës shtetërore dhe për të negociuar me partnerët privatë lidhur me ndërtimin e ri të Pallatit të Lojërave me Dorë “Asllan Rusi”.

Për realizimin e projektit është parashikuar zhvillimi i një procedure konkurruese për përzgjedhjen e partnerit privat. Ndërkohë, KISH do të ndihmohet nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të Territorit për hartimin e kritereve të dizajnit arkitekturor dhe vlerësimin e projektideve.

Projekti i rijetëzimit përfshin gjithashtu mundësinë e prishjes së objekteve ekzistuese në këtë zonë për t’i hapur rrugë zhvillimit të ri, i cili do të pasohet me regjistrimin e pronës së re në emër të Republikës së Shqipërisë, Bashkisë Tiranë apo institucioneve përkatëse sportive.

Ky zhvillim i fundit vjen në vazhdën e projekteve të ngjashme që kanë përfshirë investime të mëdha publike në bashkëpunim me sektorin privat në Tiranë, ku ndërtimi i kullave shumëkatëshe pranë objekteve sportive po bëhet gjithnjë e më i zakonshëm.