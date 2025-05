3 shenjat me fat dhe 3 që duhet të jenë të kujdesshme – E enjte, 29 maj 2025 sipas Brankos

Qielli flet në mënyra të ndryshme për secilin – ndonjëherë me dritë që të shtyn përpara, ndonjëherë me hije që të fton të ndalesh. Dëgjojeni atë me mençuri dhe durim.

Në këtë të enjte, qielli hap krahët për disa prej jush, duke sjellë frymëzim, dashuri dhe mundësi që nuk duhen humbur. Këto janë shenjat që yjet i ndriçojnë më fort.

♊ Binjakët

Hëna dhe Merkuri ju vijnë në ndihmë për të ndriçuar fjalët, mendimet dhe kontaktet. Ditë ideale për takime, sqarime dhe fillime të reja. Energji e lehtë, por e fortë – mjafton një gjest, një fjalë e thënë në kohën e duhur, për të ndryshuar një situatë. Fat në marrëdhënie dhe biseda që çojnë përpara.

♐ Shigjetari

Frymëzimi juaj është në kulm. Jeni të gatshëm të hidhni një hap të madh, të merrni pjesë në diçka që del nga rutina. Në dashuri, pasioni ndizet, ndërsa në punë, intuita ju çon drejt suksesit. Një ftesë e veçantë ose një ide do të lëvizë rrotat e fatit. Mos u ndalni: kjo ditë është për t’u zgjeruar.

♌ Luani

Hëna në shenjën tuaj ju jep dritë dhe fuqi magnetike. Sot jeni në qendër të vëmendjes, të dëshiruar dhe të admiruar. Në dashuri, është koha për të thënë çfarë ndjeni vërtet. Në punë, iniciativa juaj ndriçon projektet. Gjithçka që bëni, bëjeni me vetëdije – yjet janë në anën tuaj.

—

⚠️ Yjet që paralajmërojnë kujdes: 3 shenjat që duhet të ecin ngadalë

Në anën tjetër të qiellit, disa shenja ndihen më të lodhura, të dyzuara ose përballë provave që kërkojnë qetësi dhe reflektim. Ja kush duhet të dëgjojë më shumë veten.

♋ Gaforrja

Një ditë që ju thërret drejt reflektimit. Plagë të vjetra mund të lëkunden, sidomos në dashuri. Kujdes me emocionet dhe mos i nënvlerësoni ndjesitë tuaja. Në punë, detajet kërkojnë vëmendje – mund të ketë vonesa ose keqkuptime. Lëvizni me qetësi dhe shmangni shpejtësinë emocionale.

♏ Akrepi

Një tension i brendshëm mes asaj që doni dhe asaj që realisht mund të bëni. Në dashuri, ndiheni të tërhequr për të heshtur – por Branko ju nxit të flisni. Në punë, ndryshime të papritura kërkojnë strategji dhe jo reagim të menjëhershëm. Lodhja ju ndjek – rikuperohuni me gjeste të vogla për veten.

♒ Ujori

Idetë tuaja janë të shumta, por drejtimi nuk është i qartë. Në dashuri, kërkoni diçka ndryshe, por s’e dini ende çfarë. Në punë, paraqiten mundësi, por jo të gjitha janë të sigurta. Kujdes me financat dhe firmosjet. Kjo është një ditë për të kuptuar veten më mirë përpara se të veproni jashtë vetes. /noa.al

Horoskopi i Brankos për të enjten, 29 maj 2025