Ambasada e SHBA ndryshon tonin: Nga mesazhi i detajuar në 2021, në një urim të përgjithshëm në 2025

Tiranë, 28 maj 2025 – Tre ditë pas certifikimit të rezultateve të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka reaguar me një mesazh zyrtar.

Në deklaratën e publikuar ditën e djeshme, Ambasada amerikane uroi “popullin shqiptar” për zhvillimin e zgjedhjeve dhe theksoi gatishmërinë për të vazhduar “partneritetin e ngushtë me Shqipërinë”. Megjithatë, ndryshe nga mesazhet e mëparshme, nuk pati asnjë referencë për fituesit, liderët politikë apo cilësinë e procesit zgjedhor.

Krahasuar me zgjedhjet e vitit 2021, toni i mesazhit të këtij viti duket më i përmbajtur dhe institucional. Në vitin 2021, Ambasada e SHBA kishte uruar konkretisht kryeministrin Edi Rama dhe Partinë Socialiste për fitoren, si edhe opozitën e udhëhequr nga Lulzim Basha për fushatën e zhvilluar. Gjithashtu, theksohej rëndësia e ndjekjes penale të çdo shkelësi të ligjit zgjedhor dhe nevoja për të reflektuar mbi gjetjet e raportit të OSBE/ODIHR për përmirësimin e procesit zgjedhor.

Ndërsa analistët vijojnë të interpretojnë ndryshimin e tonit në dritën e zhvillimeve politike të brendshme dhe marrëdhënieve ndërkombëtare, më poshtë po sjellim të dy mesazhet për krahasim:

Mesazhi i Ambasadës së SHBA – 2021: “Ne urojmë kryeministrin Edi Rama si dhe Partinë Socialiste për fitoren në zgjedhje. Gjithashtu urojmë kreun e Partisë Demokratike Lulzim Basha që udhëhoqi një fushatë të fortë duke i dhënë zë shumë qytetarëve si dhe duke dhënë shpresë. Më me rëndësi, urojmë qytetarët shqiptarë, që folën qartë. Duke njohur rezultatin e këtyre zgjedhjeve dhe në bashkëpunim me njëri-tjetrin, liderët duhet të veprojnë me përgjegjësi për të mirën e shqiptarëve. Presim të punojmë me Shqipërinë për të forcuar më tej bashkëpunimin për demokracinë, mbrojtjen dhe biznesin. Ne konstatojmë raportin paraprak të OSBE/ODIHR dhe presim raportin final, që duhet të përdoret për të përmirësuar më tej zgjedhjet në Shqipëri. Ne përsërisim që zbatimi i ligjit dhe gjyqësori duhet të ndjekin penalisht cilindo që shkel ligjin dhe pengon të drejtën e qytetarëve për të votuar lirshëm dhe në paqe.”

Mesazhi i Ambasadës së SHBA – 2025: “Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin tonë të ngushtë me Shqipërinë.”