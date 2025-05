Hatërmbetjet, nga Majko te Tërmet Peçi, kush mungoi në festën e Ramës?

Tiranë- Evitimi i hatërmbetjeve ishte një prej mesazheve kryesore që Edi Rama kishte për ekipin socialist, sidomos ata që garuan, por nuk arritën të fitonin një ulëse në Parlamentin e ardhshëm. Jo të gjithë e dëgjuan thirrjen e kryetarit, që e bëri të qartë se torta e pushtetit ka mundësi të ofrojë poste e rroga duke kënaqur të gjithë.

Mungesat ishin fare të pakta në organizimin e socialistëve te Pallati i Kongreseve, por kush shkëlqeu më shumë me mos-prezencën e tij ishte Pandeli Majko, i cili nuk arriti të triumfonte në zgjedhjet e 11 majit.

Pak javë para zgjedhjeve, kryetari i partisë e zhvendosi Majkon nga Kukësi si drejtues politik ku mandatin do ta kishte pasur të sigurt, për ta kaluar në zonën e Kavajës si një kandidat i thjeshtë, territor elektoral të cilin socialistët e humbën në raport me PD. A2 CNN u interesua për t’i marrë një reagim deputetit socialist mbi arsyet e mungesës së tij në festën e PS, por Pandeli Majko nuk kishte asnjë përgjigje, duke vijuar të ndjekë strategjinë e heshtjes, ndonëse zgjedhjet e fundit i treguan se nuk rezulton me bereqet politik.

Në takim nuk ishte as ministri Arbjan Mazniku, i cili mungesën e kishte të arsyetuar për shkak të një udhëtimi jashtë vendit.

Edhe Gjirokastra nuk ishte e plotë në pjesëmarrje, pasi ish-kryebashkiaku, Tërmet Peçi nuk festoi me kolegët e majtë dhe “Komandantin” zgjedhjen e tij si deputet. As ai nuk iu përgjigj interesimit mbi shkaqet e mungesës në takim.

Mimi Kodheli është një tjetër emër i njohur i socialistëve që nuk ishte e pranishme për të dëgjuar mesazhet e kryetarit. Shkak nuk duket të jetë mandati që nuk arriti të fitonte, pasi ish-ministrja e Mbrojtjes ndodhej jashtë vendit duke marrë pjesë në Asamblenë Parlamentare të NATO-s, raporton A2 CNN.