Vr’asja e Altin Arapaj, tre të akuzuarit lihen në burg. Mikel Selimaj në gjykatë: Kishim konsumuar drogë bashkë!

Greqi- Pas një mbrojtjeje maratonë që zgjati pothuajse 11 orë, tre të pandehurit e akuzuar për vrasjen e 41-vjeçarit Altin Arapaj në Rafina të enjten e kaluar u lanë në paraburgim. 46 vjeçari Mikel Selimaj përballet me akuzën e “Vrasje me dashje”, ndërsa dy të tjerët me akuzën e “Bashkëpunim në vrasje”.

Rasti u kthye në një thriller pasi viktima, pasi u qëllua në faqe nga 46-vjeçari, Mikel Selimaj telefonoi partneren e tij duke iu lutur për ndihmë.

“Më ndihmo, Keli më qëlloi…në kokë. Po vdes. Më gjej sepse nuk e di ku jam”, ishin fjalët e tij të fundit.

46-vjeçari, emri i të cilit u bë i ditur nga viktima, tani pohon se nuk e di nëse 41-vjeçari Altin Arapaj vdiq përfundimisht nga plumbi që mori, pasi siç tha ai, u gjet 130 metra larg vendit të ngjarjes. Në kërkimfaljen e tij, të bërë publike nga “Zungla, ai deklaroi:

“Unë nuk i kam kryer veprimet për të cilat akuzohem. Në fakt, unë jam i varur nga droga dhe kur ndodhi incidenti, si unë ashtu edhe i ndjeri ishim nën ndikimin e drogës. Në fakt, dy ditë më parë, ne përdornim kokainë së bashku dhe ndërsa viktima këmbëngulte të mos kthehej në shtëpinë e tij, unë e nxita të kthehej te partnerja dhe fëmijët e tij. Rasti nuk ka të bëjë fare me larje hesapesh apo trafik droge, të cilat mund të çojnë në një akt të tillë. Për më tepër, arma e krimit nuk ishte e imja, por e viktimës, e cila për ndonjë arsye të pashpjegueshme bëri një lëvizje për ta përdorur dhe, ndërsa unë po përpiqesha të mbrohesha dhe ta çarmatosja, ajo shkrepi dhe plumbi e goditi në faqe.

Pas të shtënave, viktima foli me gruan e tij. Ne kemi qenë miq me viktimën për njëzet vjet, kemi përdorur kokainë së bashku, dhe unë e kam ndihmuar edhe me punët e tij personale, konkretisht me problemet që i kishin krijuar dy shitës makinash, të cilat nuk po ia jepnin makinat, dhe unë ndërhyra që të mos i zhvatnin paratë”, tha ai.

I pandehuri këmbëngul se viktima eci edhe 130 metra nga vendi i ngjarjes dhe tani po kërkon raportin mjeko-ligjor për të përcaktuar shkakun e saktë të vdekjes.