Horoskopi i dashurisë nga Branko për periudhën 28 maj – 4 qershor 2025 për çiftet dhe beqarët

Në këtë javë të mbushur me ndjenja, Venusi dhe Marsi formojnë rrugë të reja për zemrën.

Disa do të rigjejnë thellësinë në lidhje, të tjerë do të ndjekin flladin e një dashurie të re.

Ja çfarë thotë Branko për ju në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Të dashur të lindur në shenjën e Dashit, këtë javë dashuria ju thërret me një zë të fortë dhe plot pasion. Në çift, dialogu rifiton intensitetin si një flakë që ndizet mbi hirin. Do të jetë thelbësore të lini mënjanë krenarinë dhe të dëgjoni me kujdes partnerin: edhe heshtja mund të flasë shumë. Beqarët ndihen më të sigurt dhe gati për të ndërmarrë një hap drejt dikujt që u ka tërhequr vëmendjen prej kohësh. Qielli ofron takime të papritura, por është intuita juaj që do bëjë diferencën.

Këshilla e dashurisë: Mos kërkoni të fitoni, por të bindni. Dashuria fitohet me butësi, jo me beteja.

—

Demi

Të dashur Demë, po kaloni një fazë të bukur të rizbulimit emocional. Lidhjet e konsoliduara kanë nevojë për kujdes të përditshëm. Një gjest i ëmbël ose një surprizë e vogël do të forcojë lidhjen më shumë se fjalët. Beqarët mund të përjetojnë një takim që flet gjuhën e shpirtit – jo flirtime të lehta, por shikime që shkojnë deri në thellësinë e zemrës.

Këshilla e dashurisë: Kujdesuni për detajet – aty lind dashuria më e qëndrueshme.

—

Binjakët

Të shkëlqyer Binjakë, java nis me një energji të freskët që gjallëron jetën sentimentale. Çiftet dëshirojnë të ndajnë eksperienca të reja, udhëtime apo projekte të përditshme. Por kini kujdes: komunikimi nuk duhet të kthehet në arenë polemikash. Beqarët janë magnetikë dhe në qendër të vëmendjes – dikush që ju ka vëzhguar prej kohësh mund të afrohet më në fund.

Këshilla e dashurisë: Mos flisni shumë – dëgjoni më tepër. Ndonjëherë, heshtja bashkon më shumë se fjalët.

—

Gaforrja

Të ndjeshëm Gaforre, kjo javë sjell butësi dhe intensitet në ndjenja. Çiftet rizbulojnë kënaqësinë e afërsisë, të bisedave të ngrohta dhe të gjesteve të dashura. Një krizë e vogël mund të zbutet nëse jeni të sinqertë me njëri-tjetrin. Beqarët janë të hapur emocionalisht dhe të udhëhequr nga intuita – ndihen tërhequr nga dikush që u ofron siguri dhe ndjeshmëri.

Këshilla e dashurisë: Kujdesuni për intimitetin – aty ndërtohet dashuria e qëndrueshme, çdo ditë.

—

Luani

Të zjarrtë Luanë, zemra juaj rreh me entuziazëm të ri. Çiftet rifitojnë pasionin falë dialogut të hapur dhe çasteve të përbashkëta. Nëse ka pasur mosmarrëveshje, tani është koha për t’i sqaruar. Beqarët janë të parezistueshëm, por këtë herë kërkojnë diçka më të thellë – një dashuri që ushqen shpirtin, jo vetëm dëshirën.

Këshilla e dashurisë: Mos kini frikë të shfaqni dobësitë tuaja – pikërisht aty fillon dashuria e vërtetë.

—

Virgjëresha

Të kujdesshëm dhe të ndjeshëm Virgjëresha, dashuria ju fton të jeni më spontanë. Çiftet mund të kalojnë një periudhë rishikimi, por nuk ka vend për alarm: nevojitet thjesht durim dhe një mënyrë e re komunikimi. Mos prisni që tjetri t’ju lexojë mendjen. Beqarët kërkojnë qëndrueshmëri, por duhet të mos nxitohen – një njohje e re mund të kthehet në diçka të çmuar, nëse ushqehet me butësi.

Këshilla e dashurisë: Lëreni veten të lirë. Ndonjëherë, është mirë të humbasësh rrugën, për të zbuluar një tjetër horizont.

—

Peshorja

Të hijshme dhe të përmbajtura Peshore, këtë javë dashuria ju vjen si një puhizë e parfumuar që ju përkëdhel zemrën. Në çift rikthehen harmonia dhe ndjeshmëria, por vetëm nëse arrini të hiqni dorë nga disa pritshmëri të tepërta. Tjetri nuk ka pse të jetë perfekt, mjafton të jetë i pranishëm me zemër. Beqarët shkëlqejnë me një hijeshi të veçantë: është thellësia juaj që do të bëjë diferencën, më shumë se pamja. Një takim i papritur, ndoshta në një vend të pazakontë, mund t’ju dhurojë emocione të reja.

Këshilla e dashurisë: Mos kërkoni baraspeshën e përsosur – dashuria ndonjëherë ka nevojë edhe për pak kaos që të lulëzojë.

—

Akrepi

Misteriozë dhe të thellë Akrepa, për ju dashuria është intensitet, transformim dhe e vërtetë. Këtë javë, çiftet jetojnë një fazë magnetike ku pasioni dhe ndjenjat kërkojnë hapësirën e tyre. Nëse ka diçka që nuk shkon, flisni menjëherë – mos lini që pakënaqësitë të shtohen. Beqarët janë magnetikë dhe të parezistueshëm, por duhet të bëjnë dallimin mes një tërheqjeje kalimtare dhe një ndjenje të vërtetë.

Këshilla e dashurisë: Lëreni pas çdo gjë që nuk ju ushqen shpirtin – dashuria duhet të rigjenerojë, jo të konsumojë.

—

Shigjetari

Të lirë dhe të zjarrtë Shigjetarë, ju josh dashuria që befasohet, që të bën të qeshësh dhe të ndihesh gjallë. Në çift, kthehet dëshira për aventura të përbashkëta: edhe një piknik i thjeshtë mund të jetë një kujtim i paharruar. Mos lini mënjanë partnerin për të ndjekur shpërqendrime të jashtme. Beqarët janë në qendër të një vorbulle mundësish – dikush që ju njeh tani, mund të mahnitet nga energjia juaj.

Këshilla e dashurisë: Mos ikni që në pengesën e parë. Ndonjëherë, akti më i guximshëm është të qëndrosh.

—

Bricjapi

Të matur dhe të mençur Bricjapë, këtë javë dashuria ju surprizon me butësinë e saj. Në çift, krijohet një terren i favorshëm për të ndërtuar projekte të qëndrueshme, por mos lini pas dore anën romantike të lidhjes. Një fjalë e ëmbël apo një gjest i vogël mund të bëjë mrekulli. Beqarët, zakonisht të rezervuar, mund të hapen ndaj një njohjeje të re që lind në ambient pune apo studimi.

Këshilla e dashurisë: Ulni mbrojtjen. Jo gjithmonë ai që do t’ju dojë, do të tentojë të pushtojë – ndonjëherë, thjesht dëshiron të hyjë ngadalë në jetën tuaj.

—

Ujori

Të lirë në shpirt dhe mendje, Ujorë, këtë javë dashuria ju ngacmon me risi dhe mundësi të papritura. Në çift, ka nevojë për më shumë lehtësi dhe lojë – diçka jashtë rutinës mund të rindezë pasionin. Beqarët ndihen të frymëzuar nga era e ndryshimit – një miqësi që merr ngjyrat e dashurisë mund t’ju befasojë.

Këshilla e dashurisë: Habiteni dhe lejojeni veten të habiteni. Dashuria e vërtetë është gjithmonë një zbulim.

—

Peshqit

Të ëndërrt dhe romantikë Peshq, këtë javë dashuria ju flet me vargje poezie. Në çift, notoni në thellësi emocionale, me çaste të rralla bashkëtingëllimi emocional. Është momenti i duhur për një deklaratë dashurie apo për të rikthyer një lidhje në shkëlqimin e dikurshëm. Beqarët ndihen të frymëzuar dhe gati për të përjetuar histori të reja me ëmbëlsi.

Këshilla e dashurisë: Mos idealizoni shumë. Duajeni atë që ju bën të ndiheni në shtëpi, jo atë që premton hënën pa ndërtuar rrugën deri atje. /noa.al