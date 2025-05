Horoskopi i Brankos për të mërkurën, 28 maj 2025. Yjet për 12 shenjat e zodiakut

Të dashur miq të yjeve, mirë se u kthyem në takimin tonë të përditshëm me horoskopin e Brankos.

Qielli i kësaj të mërkure sjell ndikime të rëndësishme nga Hëna dhe Afërdita, që zgjojnë ndjenja dhe ndriçojnë situata delikate.

Le të zbulojmë së bashku çfarë na rezervon fati, shenjë pas shenje.

Dashi 21 mars – 20 prill

Energjia qiellore do t’ju rikthejë vitalitetin dhe dëshirën për të vepruar. Marsi në shenjën tuaj ju bën protagonistë në sferën profesionale: çdo pengesë mund të shndërrohet në trampolinë. Kujdes, megjithatë, ndaj impulsivitetit, sidomos në marrëdhëniet ndërpersonale. Nëse një projekt duket se po ngadalësohet, mos e detyroni të ecë: momenti i duhur po afron. Në dashuri, Hëna ndihmon për të qartësuar keqkuptime të vjetra. Beqarët mund të përjetojnë një takim befasues në një vend të zakonshëm. Frymoni thellë: qielli është me ju. Besoni instinktit, por me maturi. Koha ideale për të nisur një aktivitet sportiv apo një mënyrë jetese më të shëndetshme. Dëgjoni sinjalet që ju jep trupi.

—

Demi 21 prill – 20 maj

Të dashur Demi, do të ndjeni nevojën për qëndrueshmëri dhe konkretësi. Hëna në kuadraturë ju shtyn të bëni qartësi në çështjet praktike. Është momenti ideal për të rishikuar shpenzimet, bilancet dhe marrëveshjet profesionale. Mos lini asgjë në dorë të rastësisë. Në dashuri, Afërdita ju dhuron një sensualitet të parezistueshëm, por vetëm nëse dëgjoni më shumë dhe flisni më pak. Dialogu është çelësi. Zemrat e vetmuara mund të marrin një mesazh nga e kaluara. Mos e lini pas dore shëndetin: shqetësimet e vogla meritojnë vëmendje. Zgjidhni cilësinë, jo sasinë, në çdo fushë të jetës.

—

Binjakët 21 maj – 21 qershor

Binjakë, do të keni përkrahjen e një Hëne mike që ju dhuron lehtësi dhe kthjelltësi mendore. Do të arrini të përballeni me sukses me situata që kërkojnë diplomaci dhe shpejtësi mendimi. Intuita do të jetë e mprehtë edhe në fushën ekonomike. Është momenti për të bërë një propozim ose për të rinegociuar një marrëveshje. Në dashuri, tërheqja juaj do të rritet dhe do të joshë. Një mbrëmje mund të shndërrohet në diçka më shumë. Kujdes mos shpërndani energjinë në shumë drejtime. Zgjidhni me kujdes ku do të investoni kohën dhe ndjenjat tuaja.

—

Gaforrja 22 qershor – 22 korrik

Gaforre, Hëna prek telat më të thellë emocionalë dhe ju bën veçanërisht të ndjeshëm. Është një ditë e përkryer për t’u tërhequr pak, për të reflektuar dhe për të rikuperuar energjinë. Puna mund të kërkojë një përpjekje shtesë: mos merrni vendime të nxituara. Më mirë të prisni që të qetësohen ujërat. Në dashuri, atmosfera bëhet më e butë. Nëse jeni çift, shijoni afërsinë. Beqarët mund të përjetojnë një intuitë romantike të papritur. Kujdesuni për veten, për trupin dhe shpirtin.

—

Luani 23 korrik – 22 gusht

Të dashur Luanë, do të jeni të ftuar të tregoni udhëheqje dhe mençuri. Dielli ju mbron, por Hëna kërkon vëmendje më të madhe ndaj detajeve. Në punë, shmangni vendimet impulsive: një hap pas mund të jetë fitore nesër. Në dashuri, çiftet kërkojnë më shumë vëmendje dhe komunikim. Beqarët duhet të hapin zemrën me më shumë sinqeritet. Dëgjoni para se të flisni. Zjarri juaj mund të ngrohë, por edhe të djegë. Rilidheni me kreativitetin përmes aktiviteteve që ju qetësojnë. Forca e vërtetë lind nga ekuilibri.

—

Virgjëresha 23 gusht – 22 shtator

Virgjëreshë, racionaliteti do të jetë aleati juaj më i mirë. Yjet ju mbështesin në negociata dhe në menaxhimin e detyrave praktike. Nëse duhet të firmosni një kontratë apo të finalizoni një shitje, kjo është dita e duhur. Dashuria ju sheh me sy të mirë, por kërkon hapje emocionale dhe më pak gjykime. Një gjest i thjeshtë mund të zgjidhë një keqkuptim. Beqarët do të ndihen më të hapur dhe të qetë. Lërini pak kontrollin dhe besojini më shumë rrjedhës. Jetoni të tashmen me besim. Jo gjithçka mund të llogaritet, por shumë gjëra mund të përqafohen. Është koha për të lulëzuar.

—

Peshorja 23 shtator – 22 tetor

Peshore, pritet të jetë një ditë e mbushur me stimuj, por edhe me sfida në marrëdhëniet personale. Hëna në kundërshtim ju bën më kërkues ndaj atyre që doni. Kujdes mos projektoni pasiguritë tuaja tek tjetri. Në fushën profesionale, një lajm apo një takim mund të zhbllokojë një situatë që ka kohë që qëndron pezull. Mos kini frikë të kërkoni atë që meritoni. Zemrat e lira mund të tërhiqen nga dikush shumë ndryshe nga ato që janë mësuar. Ky horoskop i Branko-s ju këshillon të hapni mendjen dhe zemrën. Harmonia ndërtohet edhe duke përballuar mospajtimet – thuajeni të vërtetën, por me mirësjellje.

—

Akrepi 23 tetor – 22 nëntor

Akrep, yjet ju japin karizëm, por edhe një ndjeshmëri më të theksuar. Emocionet do të jenë të forta, sidomos në sferën e ndjenjave. Një bisedë sqaruese mund të ndryshojë rrjedhën e një marrëdhënieje. Në punë, këmbëngulja do të shpërblehet, por mos u izoloni me idetë tuaja – bashkëpunimi sjell më shumë fryt. Horoskopi i Branko-s për nesër ju fton të besoni pak më shumë tek të tjerët. Energjia astrale nxit edhe intuitën tuaj të fuqishme: përdoreni për të bërë qartësi. Koha është për një transformim të brendshëm. Jeni gati të rilindni, siç e kërkon vetë natyra juaj. Lërini pas ato që nuk ju shërbejnë më.

—

Shigjetari 23 nëntor – 21 dhjetor

Shigjetar, do të jetë një ditë dinamike, plot mundësi dhe takime interesante. Yjet ju shtyjnë drejt aventurës: projekte të reja mund të marrin formë, sidomos ato të lidhura me udhëtime apo formim profesional. Në dashuri, zemra fillon të rrahë më fort – Afërdita ju buzëqesh dhe me të vjen edhe një ndjenjë lehtësie. Beqarët duhet vetëm të dalin dhe të tregojnë veten e tyre të vërtetë. Ky horoskop i Branko-s ju çon drejt një dite të gjallë dhe shpresëdhënëse. Besojini entuziazmit tuaj, por qëndroni me këmbë në tokë. Mos i shtyni rastet që ju ofron qielli – janë për t’u kapur tani.

—

Bricjapi 22 dhjetor – 20 janar

Bricjap, do të përballeni me një sfidë emocionale. Hëna ju shtyn drejt introspeksionit dhe ju fton të ngadalësoni ritmin. Në punë, pengesa të vogla mund t’ju vënë në provë, por do t’i kaloni me durim. Në dashuri nevojitet më shumë dialog dhe më pak kontroll. Kush është vetëm duhet të lërë pas mëritë e vjetra për t’i hapur rrugë një fillimi të ri. Ky horoskop i Branko-s ju këshillon të ulni mbrojtjen. Forca qëndron edhe në ndjeshmëri. Jepini vetes kohë për të dëgjuar zërin tuaj të brendshëm. Yjet ju flasin me ëmbëlsi – dëgjojini.

—

Ujori 21 janar – 19 shkurt

Ujor, do të jeni të frymëzuar dhe të vendosur. Qielli ju dhuron ide të ndritura dhe guxim për të bërë zgjedhje. Një projekt krijues mund të nisë me sukses, për sa kohë që keni kurajën për të rrezikuar. Në dashuri, pasioni rindezët dhe lidhjet bëhen më të thella. Beqarët duhet të lejojnë veten të surprizohen – dashuria mund të vijë kur e prisni më pak. Horoskopi i Branko-s ju shoqëron në një ditë të fuqishme dhe shpërblyese. Qielli është me ju, por kërkohet besim. Çdo hap drejt së ardhmes lind nga një akt besimi në veten tuaj.

—

Peshqit 20 shkurt – 20 mars

Peshq, do të jetë një ditë e ndjeshmërisë dhe empatisë. Hëna ju bën ëndërrimtarë, por edhe më të prekshëm. Kini kujdes të mos idealizoni shumë personin që keni përballë. Në punë, intuita ju ndihmon të gjeni zgjidhje krijuese për probleme të vjetra. Në dashuri, sinqeriteti është çelësi – një gjest i vogël mund të ketë efekt të madh. Beqarët do të ndihen të tërhequr nga shpirtra të ngjashëm dhe shikime që flasin. Ndiqni zemrën, por qëndroni të lidhur me realitetin. Merrni frymë thellë, dëgjoni, dhe lërini ndjenjat t’ju udhëheqin. /noa.al