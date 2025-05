Horoskopi i Paolo Fox për të mërkurën, 28 maj 2025. Të gjitha shenjat

Zbulo fatin tënd me horoskopin e Paolo Fox për këtë të mërkurë 28 maj 2025. Energjia e yjeve pëshpërit sekrete për ata që dinë të dëgjojnë.

Ky është horoskopi i vërtetë i ditës, i frymëzuar nga yje të lashtë, letra dhe ndjesi kozmike.

Dashi ♈ Zjarri: 21 mars – 20 prill

Këtë të mërkurë 28, Dashi, zjarri që digjet në zemrën tënde do të gjejë një frymëzim të ri. Dielli të udhëheq drejt nismave të reja: në dashuri, ata që janë beqarë mund të përjetojnë një takim befasues, ndoshta pikërisht atje ku e presin më pak. Në punë, Hëna ndihmon kthjelltësinë mendore: është momenti i duhur për të propozuar një ide që e kishe lënë mënjanë. Energjia është e lartë, por mos e shpërdoro në beteja të kota. Shëndeti kërkon vetëm pak pushim dhe disa orë më shumë gjumë. Besoji intuitës dhe vibrimeve të universit. Sipas horoskopit të Paolo Fox për këtë të mërkurë, 28 maj 2025, mund të guxosh. Ky horoskop të fton ta përballosh ditën me kurajë dhe vizion.

—

Demi ♉ Toka: 21 prill – 20 maj

Demi, toka mbi të cilën ecën të mbështet me siguri dhe këmbëngulje. Qëndrueshmëria jote do të vihet në provë, por ti do të dish ta përballosh gjithçka me durim dhe hijeshi. Në dashuri, përpiqu të mos jesh shumë i ngurtë: partneri ka nevojë të ndihet i përfshirë, jo i kontrolluar. Nëse je vetëm, shiko më mirë përreth. Në punë, është momenti për të vënë rregull: një projekt ka nevojë për riorganizim. Merr kohë për veten, ndoshta duke ecur në natyrë. Sipas horoskopit të Paolo Fox për ditën, je në një fazë ku ndërtimi i themeleve të forta është thelbësor. Dëgjo mesazhet e universit dhe lejo veten të frymëzohesh nga ëndrrat. Horoskopi për këtë 28 maj të fton të mos nxitosh: frytet e përpjekjeve të tua do të vijnë së shpejti.

—

Binjakët ♊ Ajri: 21 maj – 21 qershor

Binjakë, ajri do të jetë aleati yt. Yjet të buzëqeshin dhe sjellin erëra ndryshimi. Nëse ke kaluar momente pasigurie, tani gjërat fillojnë të sqarohen. Në dashuri, dialogët janë thelbësorë: mos lër asgjë në dorë të rastit. Nëse je beqar, një njohje e re mund të shndërrohet në diçka më të thellë. Në punë, përqendrimi është i domosdoshëm: shmang shpërqendrimet dhe ndiq instinktin. Sipas horoskopit të Paolo Fox, aftësitë e tua komunikuese do të jenë në maksimum. Përdori për të ndërtuar marrëveshje dhe aleanca. Ky është momenti yt. Horoskopi për 28 majin të fton të fluturosh lart, por me vetëdije. Mos neglizho trupin: pak meditacion në mbrëmje do të bëjë mrekulli.

—

Gaforrja ♋ Uji: 22 qershor – 22 korrik

Gaforre, Hëna do të jetë besnikja jote më intime. Do të ndihesh më emocional, por edhe më i frymëzuar. Dashuria do të ketë një rol qendror: zemrat e vetmuara mund të marrin një mesazh të papritur. Çiftet do të gjejnë më shumë afërsi dhe butësi. Në punë, shmang përplasjet e drejtpërdrejta: më mirë heshtja sesa mijëra fjalë bosh. Intuita është arma jote sekrete. Sipas horoskopit të Paolo Fox për 28 majin, mund t’u besosh ndjesive të brendshme. Kujdesu për veten me gjeste të vogla rituale: një çaj qetësues, një banjë e ngrohtë, një lexim frymëzues. Mbrojtja e yjeve të mbështjell si një mantel me yje. Ëndërro, por qëndro me këmbë në tokë.

—

Luani ♌ Zjarri: 23 korrik – 22 gusht

Luan, Dielli ndriçon rrugën tënde dhe të fton të shkëlqesh. Kjo e mërkurë pritet të jetë një ditë energjike, por edhe intensive. Në dashuri, pasioni dhe krenaria ndërthuren: ki kujdes të mos kërkosh shumë. Në punë, përgjegjësitë rriten, por edhe kënaqësitë. Është momenti për t’u vënë në qendër të vëmendjes. Horoskopi ditor të sugjeron të menaxhosh më mirë energjitë: jo gjithçka mund të bëhet vetëm. Shëndeti kërkon më shumë pushim dhe më pak teprime. Horoskopi i Paolo Fox, të fton të besosh në veten tënde, por me përulësi. Yjet të mbështesin, por shtytjen fillestare duhet ta japësh ti. Lër hapësirë edhe për emocionet e pathëna: ato janë më të vërtetat.

—

Virgjëresha ♍ Toka: 23 gusht – 22 shtator

Virgjëreshë, saktësia do të jetë aleatja jote, por ki kujdes të mos bëhesh shumë i ngurtë. Në dashuri, dikush mund të të surprizojë me një deklaratë apo një gjest që prish rutinën. Në punë, po të vëzhgojnë: çdo lëvizje e jotja ka rëndësi. Ji analitik, por edhe krijues. Horoskopi i ditës të fton të dalësh nga skemat e zakonshme. Yjet flasin për një mundësi që duhet kapur, ndoshta të lidhur me një udhëtim apo një bashkëpunim të ri. Sipas Paolo Fox, është momenti të besosh në ndryshim. Shëndeti përmirësohet nëse çlirohesh nga tensionet mendore. Gjej një ritual mbrëmjeje për t’u çlodhur: një qiri i ndezur, një muzikë e butë, një faqe për të shkruar.

—

Peshorja ♎ Ajri: 23 shtator – 22 tetor

Peshore, dita do të jetë e bllokuar mes zemrës dhe arsyes. Yjet të ftojnë të gjesh një ekuilibër të brendshëm, edhe kur rreth teje mbretëron kaosi. Në dashuri, lejoje veten të udhëhiqet nga ndjenjat pa frikë se do të tregohesh i/e brishtë. Për beqarët, një takim i ndriçues mund të ndryshojë shumë. Në punë, shmang kompromiset e kota: mbyll ato që nuk të bëjnë më mirë. Horoskopi i Paolo Fox për të mërkurën 28 maj 2025, të nxit të jesh besnik ndaj vetes. Mos harro: zgjedhjet që bëhen me zemër janë ato që zgjasin më shumë. Merr një pauzë meditative ose bëj një shëtitje në natyrë. Bukuria të shpëton: rrethoje veten me gjëra që të frymëzojnë. Peshorja kozmike anon në anën tënde, mos ki frikë të lëvizësh peshat.

—

Akrepi ♏ Uji: 23 tetor – 22 nëntor

Akrep, yjet të ndriçojnë me pasion dhe intensitet. Emocionet do të jenë të forta dhe të thella, ashtu siç di vetëm ti t’i jetosh. Në dashuri, mund të përjetosh një rilindje të vërtetë. Nëse ke mbyllur një lidhje, qielli është gati të të dhurojë mundësi të reja. Në punë, ka lëvizje: intuitat e tua mund të të çojnë larg, por ki kujdes me fjalët therëse. Sipas horoskopit të Paolo Fox për këtë të mërkurë, 28 maj 2025, është koha për transformim. Lëri pas ato që të rëndojnë. Horoskopi të sugjeron një moment vetmie ripërtëritëse: në heshtjen e thellë do të gjesh përgjigjet që kërkon. Rilindja jote fillon me një vendim të guximshëm. Mos ki frikë të jesh vetvetja, edhe kur të tjerët nuk të kuptojnë.

—

Shigjetari ♐ Zjarri: 23 nëntor – 21 dhjetor

Shigjetar, horizonti bëhet më i qartë. Dëshirat e tua fillojnë të marrin formë konkrete. Në dashuri, lejoje spontanitetin të udhëheqë: nuk ke pse kontrollon çdo detaj, ajo që duhet të ndodhë, do të ndodhë. Beqarët mund të marrin një ftesë të papritur. Në punë, yjet sjellin lajme të reja që lidhen me kontakte ndërkombëtare apo projekte novatore. Horoskopi ditor të fton të mos ndalesh në sipërfaqe: zbulo thellësitë, si në marrëdhënie ashtu edhe në zgjedhje. Sipas Paolo Fox për 28 majin, është ditë e favorshme për të mbjellë fara të reja. Shëndeti është i mirë, por mos harro të ngadalësosh ritmin: edhe udhëtarët kanë nevojë për ndalesa. Një ëndërr nate mund të të japë një ndriçim të vyer: dëgjoji mesazhet e saj.

—

Bricjapi ♑ Toka: 22 dhjetor – 20 janar

Bricjap, qëndrueshmëria që kërkon do të vihet në provë nga një erë ndryshimi. Në dashuri, mëso të ndash edhe brishtësinë: partneri ka nevojë të të shohë si njeri, jo si fortesë. Nëse je vetëm, shiko me sy të rinj njerëzit rreth teje. Në punë, vendosmëria jote shpërblehet, por ki kujdes të mos mbyllesh shumë në skemat e tua. Horoskopi i ditës të fton të hapesh ndaj së resë. Është koha të rishikosh objektivat dhe ritmet e tua. Sipas Paolo Fox, të mërkurën 28 mund të nisësh të ndërtosh diçka të qëndrueshme, por mbi baza të ndryshme. Shëndeti përmirësohet nëse ndalon së shtyri pushimin. Një ritual i vogël ditor – qoftë edhe vetëm dhjetë minuta heshtjeje – do të të rigjallërojë.

—

Ujori ♒ Ajri: 21 janar – 19 shkurt

Ujor, yjet të shtyjnë drejt zgjedhjeve jashtë skemave. Do të jesh më krijues, i frymëzuar, ndoshta edhe pak rebel. Në dashuri, diçka e papritur mund të ndodhë: guxo të ndjekësh zemrën. Marrëdhëniet kërkojnë ndershmëri të plotë – pa maska. Në punë, një ide e re mund të ndryshojë rregullat e lojës: besoji instinktit tënd. Lëre veten të përshkohet nga energjia e universit dhe përqendroje forcën në një projekt konkret. Shëndeti varet nga ekuilibri yt mendor: gjej një çast vetëm për veten, ndoshta duke soditur qiellin me yje. Përgjigjet vijnë nga e ardhmja, por edhe nga thellësia jote.

—

Peshqit ♓ Uji: 20 shkurt – 20 mars

Bota jote e brendshme do të jetë një burim i çmuar frymëzimi. Ëndrrat të flasin, dëgjoji. Në dashuri, ndjenjat intensifikohen: nëse je në çift, do të rigjesh harmoni dhe butësi; nëse je vetëm, një takim do të trazojë zemrën tënde. Në punë, kreativiteti dhe ndjeshmëria do të të bëjnë pikë referimi për të tjerët. Horoskopi ditor të fton t’i besosh intuitës: ajo që ndjen është shpesh më reale se ajo që sheh. Sipas Paolo Fox për këtë 28 maj, mund të lundrosh në valët kozmike pa frikë. Shëndeti kërkon lehtësi: shmang tensionet e panevojshme dhe mëso të shkëputesh emocionalisht. Një meditimi i vogël mund të të hapë dyer të reja brenda vetes. /noa.al