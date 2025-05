Ambasadori i BE-së për zgjedhjet: Koha për reformë zgjedhore, të përfshihen rekomandimet e OSBE/ODIHR

Korçë- Ambasadori i Bashkimit Europian në Shqipëri, Silvio Gonzato ishte në Korçë sot në kuadër të Javës së Evropës 2025. Nga Korça ka folur mes të tjerash edhe në lidhej me zgjedhjet e 11 majit dhe gjetjet e raportit paraprak të OSBE-ODIHR. Goncato ka theksuar se është koha tashmë që qeveria shqiptare, por edhe parlamenti të miratojë një reformë gjithëpërfshirëse zgjedhore e cila të përfshijë të gjitha rekomandimet e shkuara e të tashme nga OSBE-ODIHR.

"Nuk e di nëse kanë dalë rekomandimet përfundimtare, por natyrisht që kam parë rekomandimet paraprake. Ka patur gjithashtu një deklaratë shumë të qartë nga Brukseli dhe është një element që unë dua ta përmend, që unë e kam shumë kryesor siç e ka thënë dhe përfaqësuesja e lartë Kallas, është koha tashmë që qeveria shqiptare por edhe parlamenti të miratojë një reforma gjithëpërfshirëse zgjedhore e cila të përfshijë të gjitha rekomandimet e shkuara e të tashme nga OSBE ODIHR. Rezultati dhe përgjegjësia bie mbi qeverinë që të ndërmarrë e të kryejë këtë reformë kaq të gjerë sepse me patjetër që i ka numrat. Nga ana tjetër është dhe pritshmëria e shqiptarëve duke qenë se Shqipëria është në këtë rrugëtim për tu futur në BE", tha Gonzato.

Gjithashtu Gonzato është pyetur nga gazetarët edhe lidhur me standardi i zgjedhjeve teksa tha se raporti i OSBE-ODIHR pasqyron si kanë qenë këto zgjedhje ndërkohë që i ka njohur me standardet.

"Në raport me atë çfarë patë, kemi një raport të OSBE ODIHR i cili pasqyron si kanë qenë këto zgjedhje ndërkohë që i ka njohur me standardet. Ndërkohë që përmenden dhe çështje si përdorimi i burimeve publike por administrimi i zgjedhjeve është përgëzuar nga raporti i OSBE ODIHR ndaj po e theksoj që kjo është diçka e cila duhet trajtuar nëpërmjet një reforme gjithëpërfshirëse në të ardhmen. Dua të vlerësoj Komision Qendror të Zgjedhjeve për punën që ata kanë bërë, Prokurorinë e Përgjithshme, SPAK, që do të thoja ka qenë një bashkëpunim ekzemplar", tha Gonzato.