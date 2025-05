Të shtëna në Filadelfia, dy të vrarë dhe tetë të plagosur (VIDEO)

SHBA- Dy persona u vranë dhe tetë të tjerë u plagosën nga të shtënat natën e së hënës në Fairmount Park të Filadelfias, në atë që shënon një nga të shtënat më vdekjeprurëse në qytet këtë vit. Sipas policisë së Filadelfias, ngjarja ndodhi rreth orës 22:30 pranë kryqëzimit të Lemon Hill Drive dhe Poplar Drive.

Autoritetet konfirmuan se midis të plagosurve janë të paktën dy të mitur. Identitetet dhe mosha e viktimave nuk janë bërë ende të ditura. Policia nuk ka konfirmuar nëse kanë bërë ndonjë arrestim në lidhje me të shtënat, dhe motivi mbetet i paqartë. Pamjet nga ajri treguan një prani të madhe policore në vendngjarje, me hetuesit që rrethuan një zonë të gjerë të parkut ndërsa kërkonin prova.

Të shtënat në Filadelfia vijnë vetëm një ditë pasi një tjetër incident me të shtëna masive ndodhi në Little River, Karolina e Jugut, një qytet i vogël plazhi rreth 20 milje në verilindje të Myrtle Beach. Ndërsa policia e qarkut Horry e ka quajtur incidentin e Karolinës së Jugut “të izoluar” dhe ka siguruar opinionin se nuk ka kërcënim të vazhdueshëm, ata kanë lëshuar pak informacion në lidhje me atë që çoi në të shtëna ose kush mund të ketë qenë përgjegjës.