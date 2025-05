‘Unë thjesht hap shal’ët, ça të bëj me 350 mijë lekë’! Detaje nga qendra e masazheve: Tani jam plakë, vajta 28-29 vjeçe

Tiranë- Një tjetër skandal është bërë publik së fundmi. Bashkëpunëtori që u infiltrua në qendrën e masazheve, që vetëm emrin e kanë të tillë, pasi aty realisht ofrohet edhe seks, gjatë bisedës me vajzën që i ofron një shërbim të tillë, zbulon orarin e zgjatur që rri, klientelën dhe shumë detaje që lidhen me këtë veprimtari.

Nga biseda mësohet se një nga vajzat që ofron shërbime seksuale, mund të fitojë deri 300-400 mijë lekë, ndërsa e quan veten plakë, edhe pse është 28-29 vjeçe, duke lënë të nënkuptojë se klientët dëshirojnë vajza më të reja.

Vazhdimi i bisedës në qendrën e masazheve:

D: Mirë ok, tani se bën lekë e ku di gjë unë..nja 5 veta i bën ..se kur vjen ti këtu.

V: Këtu vij në 15:00 e deri në 2 të natës.

D: Pse ka njerëz që vijnë në darkë.

V: Po ka që vijnë në darkë, vijnë pasdite ose që ikin në Gjermani.

V: Këtu jo..por po them minimalen diku tjetër…. Në qoftë se mashkulli nuk do të merrej me drogë dhe femra me prostitucion atëherë si do t’ia bëjmë ne?

V: Tani ka nga ata që bëjnë shkolla, gjëra…ne na ka mësuar rruga.. na ka mësuar jeta.

V: Tani ata bëjnë shkolla, zemra, tani…këto o kanë qenë dërrasë dhe e kanë pagu lekun dhe janë fut me lekë. se rrallë kanë qenë me 10-ta, se nuk kanë qenë të gjithë me 10-ta ato që sot janë futur doktoresha, janë fut zyrtare e ca kryetare..

sepse unë kam një kushurirën time që e gjeti dashnorin, që i pagoi lekët dashnori, e futi dashnori si sekretare aty..sot është bërë jo doktoreshë…por që e merr rrogën si drejtoreshë spitali.

D: I lumtë b***

V: Fiks.

D: I lumtë b***

V: Ndërsa unë, kush do m’i japi ato lekë,

D: Po mo po, e drejtë.

V: Ça të bëj unë, do bëj pastruesen? Do bëj shitsen?…se me 350 mijë.

D: Jo mo jo , ti ke shumë të drejtë.

V: Po kam, klientit i mbaron 20 min..se ne e kemi 30-40 min…ai më thotë mua jo nuk kemi mbaruar ….

Dhe e marr menaxheren në telefon e i thotë ai që jo unë akoma nuk kam mbaruar, i them që unë kam mbaruar…

menaxherja i thotë nuk ta kam unë fajin, nuk ta ka fajin goca se nuk ke mbaruar punë ti….

kështu që…dmth kështu janë të gjitha gocat këtu…

rrallë janë ata çunat e rinj si puna jote që e kuptojnë

D: Kuptoj.

Unë gocë jam, thjesht femër ..thjesht hap shalët i marr 50 euro.. ça t’i bëj po nuk pati lekë.. po nuk pati. Të paguaj ujë e drita të paktën. Tani jam plakë, vajta 28-29 vjeçe.

V: Ti plakë?

D: Do t’i heqësh pak këto?

V: T’i heq unë…seriozisht qenke çun shumë…mos do të bësh ndonjë gjë? Mos do të iki të marr prezervativ?..se…

D: Mirë, ik e merre një prezervativ