Horoskopi i Paolo Fox për të martën, 27 maj 2025

Të dashur miq të yjeve, kjo e martë sjell një përzierje të veçantë energjish që kërkon thellim, reflektim dhe ndjeshmëri. Paolo Fox na udhëheq përmes qiellit astrologjik duke përfshirë përvojën e tij të gjatë në tarot dhe astrologji intuitive.

Dashuria kërkon sinqeritet, puna kërkon durim dhe mendja ka nevojë të dëgjojë zemrën.

Në këtë ditë, nuk janë mendimet e forta që sjellin drejtim, por ndjesitë më të thella. Le të zbulojmë së bashku çfarë sjell dita për çdo shenjë:

Dashi (21 mars – 20 prill)

Qetësi dhe udhëheqje nga zemra

Kjo ditë të fton të ndalosh pak, i dashur Dash. Hëna në shenjën e Gaforres zbut këndet e tua të forta dhe të shtyn drejt reflektimit më shumë sesa veprimit. Je një luftëtar, po, por edhe një shpirt që ka nevojë për paqe. Në dashuri, nëse diçka nuk po funksionon, fol me zemër të hapur—dialogu është ylli yt udhëheqës. Në punë, është më mirë të vëzhgosh sesa të shtysh fort. Energjia rikthehet nga mbrëmja, ndaj mos e detyro veten. Këshilla e Paolo Fox? Medito, dëgjo heshtjen dhe beso tek ndjesitë e tua. Sot, përgjigjet më të rëndësishme nuk vijnë nga logjika, por nga intuita. Zgjedhjet që bëhen me dëgjim të brendshëm do të jenë të drejta.

—

Demi (21 prill – 20 maj)

Butësi në ndjenja dhe fryte të vona në punë

I dashur Dem, Venusi në aspekt të favorshëm ndriçon ditën tënde. Është një ditë pjellore për ndjenja dhe për projekte afatgjata. Nëse je në një lidhje dashurie, mund të marrësh një gjest të ëmbël apo një deklaratë të papritur. Për beqarët, yjet premtuan takime intriguese, sidomos në orët e pasdites. Në punë, më në fund mund të shohësh frytet e një mbjelljeje të ngadaltë, por të qëndrueshme. Rri me këmbë në tokë, por lejoji shpirtit të fluturojë pak. Paolo të këshillon t’i besosh energjive të mira dhe të dëgjosh tokën nën këmbë. Një rast i vogël fatlum mund të të befasojë. Po i besove zemrës, do të gjesh drejtimin e duhur.

—

Binjakët (21 maj – 21 qershor)

Rilindje mendore dhe dialog i kthjellët

Kjo e martë 27 është dita jote për t’u rilindur, i dashur Binjak. Mërkuri, aleati yt qiellor, ndihmon komunikimin dhe inspirimin. Është momenti i duhur për të sqaruar një keqkuptim ose për të nisur një projekt që kërkon fjalë, vizion dhe imagjinatë. Në dashuri, ata që kanë përjetuar heshtje, mund të rifillojnë dialogun. Kujdes, megjithatë, me ndjesitë e dyfishta—zgjidh me kujdes kujt i jep dëgjim. Paolo Fox thotë se sot talenti yt është i shndritshëm si një yll rënës. Në punë nuk do të mungojnë idetë fituese. Ndiq rrjedhën dhe mos dysho në aftësitë e tua. Këshilla? Shkruaj ëndrrat e tua—ato mund të përmbajnë mesazhe të vlefshme.

—

Gaforrja (22 qershor – 22 korrik)

Ndjeshmëri e thelluar dhe dëgjim i brendshëm

I dashur Gaforre, qielli të mbështjell me intuitë të fortë. Hëna në shenjën tënde ndez ndjeshmërinë dhe të bën edhe më empatik. Paolo të sugjeron të mbrosh hapësirat e tua emocionale: sot je si një guaskë që hapet vetëm me ata që e meritojnë. Në dashuri, dikush mund të trokasë në zemrën tënde me butësi. Në punë, merr kohën që të duhet për të vendosur. Kjo është një ditë rigjenerimi, ku heshtja mund të flasë më shumë se një mijë fjalë. Dëgjo zërin tënd të brendshëm, ndez një qiri, lexo një fjalë të fshehur—shpirti yt e di rrugën. Besoji.

—

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Rikthim tek vetja dhe kërkim i butësisë

I dashur Luan, Paolo Fox të kërkon një reflektim. Hëna në pozicion të vështirë ngre në sipërfaqe mendime të vjetra, ndoshta të pazgjidhura. Në dashuri, mund të ndjesh nevojën për më shumë siguri. Por kujdes: kontrolli nuk sjell gjithmonë qetësi. Në punë, shmang debatet e kota—më mirë t’i shtysh diskutimet dhe të marrësh një moment për t’u qetësuar. Sot është zemra ajo që të udhëheq, jo krenaria. Rikupto fuqinë e butësisë, edhe ndaj vetes. Një ëndërr ose një moment meditimi mund të të sjellë një vizion të çmuar. Kujdesu për botën tënde të brendshme: sot mbretëria që duhet të udhëheqësh është vetvetja.

—

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Ditë ndërtimi, qartësie dhe sinjale të buta

E dashur Virgjëreshë, kjo është një ditë konstruktive dhe plot me zbulime të vogla. Mërkuri të mbron dhe bën që mendimet e tua të ndriçojnë si gurë të çmuar. Në punë mund të vijnë përgjigje pozitive—nëse ke pritur një lajm, ai është afër. Në dashuri, ata që kanë ditur të presin, do të jetojnë emocione të sinqerta. Paolo të sugjeron t’i besosh detajeve—ato do të të tregojnë rrugën. Një ditë e mirë për të rregulluar gjërat, për të sjellë qartësi edhe në veten tënde. Një fjalë e dëgjuar rastësisht, një mesazh apo një simbol mund të jetë udhërrëfyesi yt. Sot, fati flet me zë të ulët—bëhu gati ta dëgjosh.

—

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Balancë e brendshme dhe udhëzim përmes bukurisë

E dashur Peshore, nesër do të lëvizësh mbi ekuilibra të hollë si fijet e dritës. Paolo të fton të lëshosh çdo gjë që rëndon zemrën. Është një ditë për ta jetuar me hir, duke krijuar hapësirë për bukurinë dhe të vërtetën. Në dashuri mund të kesh nevojë për siguri emocionale—kërkoje, por me butësi. Në punë, shmang tensionet dhe ndiq rrugën diplomatike. Je një urë e bukur ndërmjet së kaluarës dhe së ardhmes, ndërmjet mendjes dhe ndjenjës. Këshilla? Mbaj me vete një objekt simbolik—një unazë, një fjalë e shenjtë, një kujtim i shtrenjtë. Ai do të jetë spiranca dhe busulla jote. Nesër, do ta ndjesh drejtimin duke ecur me hijeshi.

—

Akrepi (23 tetor – 22 nëntor)

Rilindje dhe sinjale që vijnë nga thellësia

I dashur Akrep, nesër yjet flasin për rilindje. Paolo të paralajmëron: je në një fazë transformimi të thellë, ku çdo ndjenjë digjet si zjarr i shenjtë. Në dashuri, mund të përjetosh zbulime të fuqishme—lëshoje veten, por me vetëdije. Në punë, është koha për të prerë degët e thata dhe për t’u investuar vetëm në atë që ndjen si vërtet tënden. Intuita do të jetë më e mprehtë se zakonisht—mos i neglizho ëndrrat, sinjalet apo sytë që të vështrojnë ndryshe. Paolo të këshillon të shkruash atë që ndjen: mund të bëhet një hartë që do të të udhëheqë në ditët që vijnë.

—

Shigjetari (23 nëntor – 21 dhjetor)

Udhëtim i brendshëm dhe rikthim tek vetja

I dashur Shigjetar, qielli i nesërm të fton në një udhëtim—por këtë herë brenda vetes. Paolo të këshillon të ngadalësosh pak hapin dhe të reflektosh mbi atë që ke ndërtuar dhe çfarë dëshiron me të vërtetë. Në dashuri, mos ik nga ndjenjat e thella—zemra ka nevojë për rrënjë, jo vetëm për flatra. Në punë, një frymëzim i ri mund të vijë nga një ëndërr e vjetër. Këshilla e ditës është të dëgjosh atë që thuhet me zë të ulët, të lexosh mes rreshtave, të ndjesh atë që nuk thuhet. Nesër është një ditë për të mbjellë një vizion të së ardhmes. Fike zhurmën, ndiz shpirtin.

—

Bricjapi (22 dhjetor – 20 janar)

Përgjegjësi me butësi dhe përgatitje për të ndërtuar

I dashur Bricjap, nesër yjet të flasin për përgjegjësi, por edhe për një lehtësim të brendshëm. Paolo të këshillon të mos ngarkohesh me më shumë se ç’duhet. Në dashuri, kthehet dëshira për të ndërtuar diçka solide, por më parë duhet qartësi. Ata që kanë pasur tensione mund të sqarohen dhe të nisin nga e para. Në punë, ke aftësinë për të sintetizuar dhe për të vënë gjërat në rrugën e duhur—projektet marrin formë konkrete. Koha është aleatja jote nëse di ta dëgjosh. Mos i rezisto ndryshimit—pranoje. Një gjest shpirtëror—lutje, fjalë e shkruar apo një ritual i vogël—do të të ndihmojë të ndjesh rrugën tënde të vërtetë.

—

Ujori (21 janar – 19 shkurt)

Zgjim mendor dhe hapje ndaj së papriturës

I dashur Ujor, nesër të përshkojnë vizione të forta. Paolo të flet për një zgjim të trefishtë—mendor, emocional dhe shpirtëror. Ide të reja trokasin në derën tënde dhe është e vështirë të rrish pa vepruar. Në dashuri, kujdes të mos mbetesh shumë në mendje—ata që të duan, kanë nevojë për gjeste konkrete. Në punë, është momenti i përsosur për të propozuar diçka të re. Mos i frenoni fantazitë, por kërko themele të forta—dikë që të beson. Një libër, një këngë apo një fjali e dëgjuar rastësisht mund të hapin porta të reja. Prano të papriturën—do të jetë magjia jote.

—

Peshqit (20 shkurt – 20 mars)

Ndjeshmëri e pastër dhe bukuri që flet me zemrën

Të dashur Peshq, nesër jeni poezi në lëvizje. Paolo ju mbështjell me një Hënë të favorshme që thellon ndjenjat tuaja. Në dashuri, është momenti i shërimit: ata që kanë vuajtur mund të gjejnë sërish harmoninë. Në punë, dëgjo vibrimet e holla dhe mos e detyro rrjedhën—gjërat do të vijnë vetë në vendin e duhur. Paolo thotë se shpirti yt ka nevojë për heshtje, muzikë dhe natyrë. Ndiq ëndrrat, shkruaj një varg, kërce mes simboleve—universi po të flet përmes bukurisë. Këshilla e tij? Lëre zemrën të të udhëheqë: nesër është një ditë për t’u mbajtur mend. /noa.al