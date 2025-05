Autoritetet serbe e arrestuan në Merdarë, lirohet ish-deputeti i Kosovës

Ish-deputeti i Kuvendit së Kosovës, Gramos Agushollin, i cili ishte duke udhëtuar tranzit për në Slloveni është liruar, pasi u arrestua nga autoritetet në Merdarë.

Sipas njoftimit zyrtar, Zyra Ndërlidhëse e Republikës së Kosovës në Serbi tha më parë se pas situatës ka njoftuar misionet diplomatike të vendeve të KUINT-it dhe Zyrën e Bashkimit Evropian në Beograd,.

“Njoftim për lirimin e ish-deputetit të Kuvendit të Republikës së Kosovës në Serbi.

Ministria e Punëve të Jashtme dhe Diasporës njofton se ish-deputeti i Kuvendit të Republikës së Kosovës, z. Gramos Agusholli, i cili ishte ndaluar sot në pikën kufitare në Merdarë nga autoritetet serbe, është liruar dhe ka vazhduar rrugën e tij drejt destinacionit në Slloveni.

MPJD do të vazhdojë të përcjellë me vëmendje çdo situatë që cenon të drejtat e qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe i bën thirrje Bashkësisë Ndërkombëtare të reagojë ndaj Serbisë për ndalimin e praktikave të tilla represive, të cilat bien ndesh me parimet themelore të së drejtës ndërkombëtare dhe me konventat ndërkombëtare për të drejtat e njeriut”, theksohet në njoftimin e ministrisë.

Gramos Agusholli ka qenë deputet i Lëvizjes Vetëvendosje