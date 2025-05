Britania do t’i kërkojë Kosovës të marrë emigrantët

Mbretëria e Bashkuar do t’i kërkojë Kosovës që të marrë azilkërkuesit që mbërrijnë me gomone në ishull.

Kështu shkruan gazeta britanike “The Times”.

Sipas saj, Kosova është një prej shteteve të identifikuara nga qeveria britanike për të ngritur “kampet e kthimit” ku emigrantët do të dërgohen pasi kërkesat e tyre për të qëndruar në Britani të jenë ezauruar.

Mes shteteve të tjera të përmendura nga “The Times” janë edhe Serbia, Maqedonia e Veriut dhe Bosnje-Hercegovina.

Përfaqësuesit e qeverisë së Keir Starmer do të flasin së shpejti me drejtuesit e këtyre shteteve për të arritur një marrëveshje të mundshme, shkruhet në artikull.

Më parë, edhe Shqipëria ishte përfolur si një destinacion i mundshëm për azilkërkuesit që shkojnë në Britani.

Por në një konferencë të përbashkët për mediat më 15 maj në Tiranë, Kryeministri Edi Rama ia bëri të qartë homologut Starmer se marrëveshje si ajo me Italinë nuk mund të ketë.

“Kam qenë shumë i qartë që prej ditës së parë që kur nisëm këtë proces me Italinë, që kjo ishte një marrëveshje e vetme me Italinë, për shkak të marrëdhënies sonë të veçantë, por edhe falë situatës gjeografike që është tejet kuptimplotë. Për të qenë i sinqertë me ju, na kanë kërkuar një sërë vendesh nëse ishim të hapur për një gjë të tillë dhe ju kemi thënë jo, sepse jemi besnik martesës me Italinë dhe pjesa tjetër është thjesht dashuri”, tha Rama.