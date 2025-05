Valixhe me 19.4 kg drogë që kap vlerën 400 mijë euro në tregun e zi narkotik, mbërrin nga Tajlanda në Rinas – tentativë për trafikim të lëndës narkotike me përqindje të lartë THC. Pamjet më poshtë

Tiranë – Një valixhe me 19.4 kilogramë lëndë narkotike Cannabis Sativa, me përqindje të lartë THC, mbërriti nga Tajlanda në pikën kufitare të Rinasit, me qëllim futjen në Shqipëri dhe tregtimin e saj në vend.

Tentativa u zbulua nga strukturat e Policisë së Shtetit, që finalizuan operacionin antidrogë të koduar “Pako 6”, raporton noa.al.

Valixhja me drogë ishte në posedim të një 39-vjeçari nga fshati Kras, Tepelenë, Dhimitër Shehu, i cili u arrestua në flagrancë nga efektivët e Komisariatit të Policisë Rinas, në bashkëpunim me Drejtorinë për Hetimin e Narkotikëve dhe Policinë e Tiranës, nën drejtimin e Prokurorisë së Tiranës.

Lënda narkotike u sekuestrua në cilësinë e provës materiale. Sipas Policisë, hetimet për këtë rast vijojnë me qëllim identifikimin dhe ndjekjen penale të personave të tjerë të përfshirë në këtë rrjet të mundshëm trafikimi.

Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme. /noa.al