‘Një Xhaka largohet, së shpejti tjetri do të jetë sërish këtu’… Graniti i habit të gjithë, e ardhmja te Baseli?

Tifozët e Baselit kanë një ëndërr të re, në qendër të saj qëndron Granit Xhaka me fanellën kuq e kaltër. Mesfushori i Bayer Leverkusenit dhe kapiteni i kombëtares zvicerane u shfaq në “St.Jakob-Park” për të përshëndetur vëllanë e tij, Taulant Xhakën, përpara ndeshjes së fundit të kampionatit ndaj Lucernës, e cila ishte edhe e fundit e 34-vjeçarit kosovar si futbollist, dhe pastaj i la të gjithë të pranishmit në stadiumin e mbushur plot me gojë hapur.

Gjatë ceremonisë së lamtumirës, 32-vjeçari i “Aspirinave” mori mikrofonin dhe e përqendroi vëmendjen tek vetja me një fjali të thjeshtë: "Tani mund t’ju them një gjë: një Xhaka po largohet, së shpejti tjetri do të jetë sërish këtu".

Në të kaluarën, Granit Xhaka kishte shprehur disa herë dëshirën për ta përfunduar karrierën te klubi i tij i zemrës, ku bëri hapat e parë që nga moshat e vogla, gjithmonë me shpresën për të luajtur përkrah vëllait të tij më të madh. Tani që kjo nuk është më e mundur (Taulanti u tërhoq zyrtarisht nga futbolli), kapiteni i Zvicrës i ka habitur të gjithë me një deklaratë të qartë për të ardhmen e tij.

Në fakt, mediat në Zvicër kanë shpërthyer dhe entuziazmi i tifozëve të Baselit është rritur ndjeshëm, por drejtuesit e klubit kanë deklaruar se nuk janë informuar për asnjë vendim dhe, sipas raportimeve, nuk ekzistojnë kushtet që Xhaka të kthehet për momentin, pa përmendur ambicien e lojtarit të lindur më 1992 për të marrë pjesë në Kupën e Botës 2026 dhe rëndësinë që ka aktualisht në projektin e Leverkusenit.

Duke folur realistisht, ky “operacion romantik” mund të realizohet vetëm kur t’i skadojë kontrata, në vitin 2028, kur Xhaka të jetë 36 vjeç, përveç nëse ndodh ndonjë surprizë e madhe.