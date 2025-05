Flick jep mesazhin e qartë: Ky është standardi për Barcelonën e sezonit të ardhshëm

Pas mbylljes perfekte të sezonit në La Liga, Hansi Flick ka dhënë sinjalin e parë të fortë për Barcelonën e së ardhmes. Tekniku gjerman, i entuziazmuar nga paraqitja e skuadrës së tij në sfidën ndaj Athletic Bilbao, e cilësoi nivelin e treguar si standardin që duhet ruajtur për sezonin e ardhshëm.

I impresionuar nga presioni i ushtruar, mentaliteti i lojtarëve dhe atmosfera që e rrethoi ndeshjen, Flick dha mesazhe të qarta për projektin që po ndërton në “Camp Nou”, duke theksuar rëndësinë e profesionalizmit, përkushtimit dhe qartësisë për të ardhmen; qoftë te porta, qoftë në drejtimin e ekipit.

Në deklaratat e tij nuk munguan edhe komplimentet për tifozët, portierin Peña dhe legjendat që po i japin lamtumirën fushave të blerta: “Lamtumira e këtij sezoni ishte vërtet perfekte. Kishim folur për këtë, donim ta mbyllnim mirë dhe të luanim si gjatë gjithë sezonit. Jam i lumtur sepse e bëmë, edhe pse ishim shpallur tashmë kampionë.

Ishte e mrekullueshme të shihje që konkurruam në këtë nivel. Ishte një ndeshje perfekte kundër një prej ekipeve më të mirë të La Liga-s dhe në një atmosferë të madhe. E pëlqeva gjithçka që përjetova, sa mirë ta përfundonim sezonin kështu. Në këtë nivel, ta mbyllësh sezonin kështu, është perfekte.

Niveli që treguam është ai që dua të shoh sezonin e ardhshëm, veçoj sidomos presionin e ushtruar. Athletic donte të ushtronte presion, por nuk ia doli. Dua të veçoj Gavin dhe Pedrin në këtë aspekt të presionit.

Pse luajti Iñaki Peña në portë? Ai nuk ishte i kënaqur, ishte i trishtuar me vendimin që morëm gjatë sezonit. E vërteta është që jep gjithçka në stërvitje, është një profesionist shumë i mirë dhe e meritonte. I jam mirënjohës, ndihem i lumtur që e mbylli me portën e paprekur.

Niveli i Joan Garcia, portieri i Espanyolit? Duhet të pyesni Delan, është ai që merret me portierët. Në fakt është një portier i shkëlqyer, por nuk flas për lojtarët e ekipeve të tjera. Ne kemi tre portierë të mëdhenj”.

Urime të përzemërta pati trajneri gjerman edhe për lamtumirat nga La Liga të De Marcos dhe Luka Modric: “Në këto mosha, për të luajtur në atë nivel duhet të kesh një mentalitet të madh, qëndrim të mirë dhe profesionalizëm. Iu uroj më të mirën, sepse i kanë dhënë shumë futbollit. Iu uroj fat në hapin e radhës të jetës së tyre”.

Nuk mungoi të komentonte edhe Xabi Alonson, trajnerin e ri të Real Madridit, shpjegoi: “Kam folur shumë herë me të, është një trajner i madh. Ka pasur sukses në Leverkusen, në nivelin më të lartë dhe me lojë shumë tërheqëse. E ngriti shumë nivelin e lojtarëve, jam i lumtur që do të vijë në La Liga”.