Horoskopi javor nga Paolo Fox, 26 maj – 1 qershor 2025. Për të 12 shenjat

Kjo javë e fundit e majit ndan një fazë të rëndësishme të vitit nga ajo që do të vijë me fillimin e qershorit, kur shumë ndryshime planetare do të nisin të japin frytet e tyre më të prekshme.

Maji që po mbyllet ishte një muaj i ngarkuar për shumë shenja, sidomos emocionalisht, dhe tani disa prej nesh ndihen të lodhur, të tjerë gati për të rifilluar me më shumë vendosmëri. Për disa, dashuria kërkon qartësi dhe vendime të sinqerta; për të tjerë, puna është fusha ku ndodhin përballjet më të forta.

Venusi, Jupiteri dhe Saturni përgatiten të ndryshojnë tonin e rrjedhës për disa shenja, ndërsa për të tjerat, kjo është një javë për të “mbledhur mendjen”, për të riorganizuar veten dhe për të shfrytëzuar mundësitë e fundit që ofron pranvera. Hëna luan rol të rëndësishëm në çështjet emocionale dhe fizike, ndërsa për disa shenja vendimtare janë dita e martë dhe e mërkurë për marrëveshje, përballje apo vendime. Fundjava, në shumë raste, do të sjellë një frymëmarrje më të qetë ose ndonjë kthesë vendimtare.

Kjo është një javë për të analizuar me sinqeritet: cilat lidhje vlejnë? Cilat projekte duhen ndjekur me forcë dhe cilat është koha t’i lësh pas? Paolo Fox na fton të mos kemi frikë nga ndryshimi, por të ecim përpara me vetëdije dhe pa humbur kontaktin me realitetin. Lexo më poshtë pasqyrën e plotë zodiakale për secilën nga 12 shenjat e Fox, në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Dashuria: Ditët e ardhshme sjellin pasion, madje edhe surpriza në disa raste. Në një klimë të përgjithshme impulsive, do të jesh pikërisht ti ai që bën diferencën: pasionaliteti mund të sjellë histori të reja ose të konfirmojë lidhje të mëparshme. Çiftet që janë tashmë në një fazë të avancuar mund të përfitojnë nga ky sezon për të çuar përpara projekte si bashkëjetesa ose një angazhim i rëndësishëm—tani është një kohë shumë e mirë për të filluar. Kujdes vetëm nga xhelozitë e kota apo debatet që mund të lindin të enjten.

Puna: Ka ardhur momenti për të marrë vendime—këshilla është të tregohesh i kujdesshëm me impulsivitetin. Angazhimet dhe ngjarjet e vogla duhet të organizohen sa më mirë. Iniciativat që nisin tani do të ecin shpejt, dhe mund të them që kush dëshiron të sjellë një ndryshim të madh do të ketë yjet në krah deri në fund të pranverës. Nëse ke një projekt në mendje, përpiqu ta përmbyllësh sa më shpejt, sepse pas 10 qershorit gjithçka do jetë vendosur.

Mirëqenia: Nëse kujdesesh për trupin tënd dhe nuk e tepron me ushqim apo përpjekje fizike, gjithçka do të shkojë mirë. Kujdes me shpërqendrimet, sepse prej kohësh mendja jote endet gjithandej—ke shumë mendime dhe është e rëndësishme të rigjesh kujdesin për gjërat e vogla.

—

Demi

Dashuria: Je më tërheqës se zakonisht dhe takimet e reja mund të sjellin vërtet diçka të re. Do të ishte ideale të kalosh pak kohë duke bërë miqësi nëse je beqar; nëse mundesh, prenoto një udhëtim, një takim apo një dalje. Kënaqësi mund të vijnë nga takime të papritura, rastësore. Marrëdhëniet me Akrepin dhe Luanin mund të jenë më të vështira—janë shenja që kohët e fundit janë më të trazuara dhe mund të prishin pa dashje klimën e mirë që ke. Ditët më të ndërlikuara janë e shtuna dhe e diela.

Puna: Tani më në fund ke mundësinë për të dalë përsëri në pah. Kjo është një fazë rritjeje dhe maturimi që nuk ka lidhje vetëm me këtë muaj, por përfaqëson një periudhë të re nisjeje—ose edhe rindërtimi, nëse ndërmjet janarit dhe prillit ke kaluar një moment shumë të vështirë. Tani e tutje vjen më e mira citon noa.al: nga qershori, Jupiteri do të jetë përsëri në pozicion të favorshëm! Lajm i mirë për ata që kanë një çështje ligjore të hapur. Rimëkëmbja profesionale do të jetë e rëndësishme dhe duhet vlerësuar.

Mirëqenia: Je më bindës dhe më i buzëqeshur. Edhe pse ndoshta nuk ke kaluar të gjitha problemet e së kaluarës, tani i përballon me më shumë lehtësi—kush më shumë se ti është mjeshtër i jetesës në të tashmen? Optimismi është një nga cilësitë e tua—dhe tani duhet ta rikthesh dhe të futesh në lojë.

—

Binjakët

Dashuria: Nuk përjashtohet ndonjë moment pakënaqësie, sepse je një person që, kur dashuron, kërkon gjithçka. Këtë javë ndodh një renditje planetare në shenjën tënde mes të martës dhe të mërkurës—ditë në të cilat do të ndjesh nevojën për të pasur siguri të plotë për ndjenjat. Problemi i vetëm është ndjenja e mungesës së përputhjes apo mungesa e një projekti të përbashkët për të ardhmen; ata që bashkëjetojnë ndihen të larguar emocionalisht. Disa mund të ndihen gati për të folur për çështje që lidhen me familjen…

Puna: Duhet të fillosh të bësh kërkesa. Nuk vjen gjithçka menjëherë, por në pritje të pozicionimit të favorshëm të planetëve në qershor dhe të renditjes së tyre këtë javë, duhet të jesh optimist. Është e mundur që në tre ditët e para të javës të përballesh me një intervistë, një provim apo të paraqesësh një projekt. Në pjesën e dytë të vitit parashikohen përmirësime në fushën praktike të punës. Do të kesh ide të mira dhe stimulim të madh nga e hëna deri të mërkurën. Për më të rinjtë, tani është momenti për të ndërtuar një të ardhme të rëndësishme. Edhe fundjava sjell këshilla të vlefshme.

Mirëqenia: Duhet të kujdesesh për formën fizike në ditët e para të javës. Gjithsesi, e ardhmja duket premtuese dhe edhe situatat më problematike psikofizike do të fillojnë të zgjidhen. Është një periudhë ideale për të nisur trajtime apo kura, me mbikëqyrje mjekësore.

—

Gaforrja

Dashuria: Dihet që maji ka qenë një muaj i ndërlikuar për dashurinë. Edhe çiftet që duhen dhe që po përgatisin një ngjarje për verë, duhet ende të gjejnë burime dhe të zgjidhin çështje që lidhen me shtëpinë dhe financat. Në marrëdhëniet afatgjata, mungon dialogu—nganjëherë duket e pamundur të arrihet një marrëveshje. Sa më shumë të afrohemi me qershorin, aq më mirë do shkojë. Prandaj, mos u mundo të tendosësh gjërat më tepër nga ç’duhet—veçanërisht në marrëdhëniet me Peshoren dhe Bricjapin kërkohet vëmendje më e madhe.

Puna: Jupiteri është gati të hyjë në shenjën tënde dhe kjo përfaqëson konfirmime, veçanërisht nëse ke bërë ndonjë kërkesë më parë. Një promovim është i mundur. Mos i nënvlerëso propozimet që do të vijnë; ka vend për konfirmime edhe për punët me kontrata të përkohshme. Në disa muaj, jeta do bëhet shumë dinamike, me sfida që duhet përballuar të përgatitur. Nëse ke një propozim për të bërë, beso tek dita e enjte dhe e premte.

Mirëqenia: Në përgjithësi, yjet janë në favorin tënd. Megjithatë, nëse e di që do të kesh ngarkesë në muajt në vijim, do të ishte e përshtatshme të bëje një kontroll të përgjithshëm dhe të fillosh një terapi rigjeneruese.

—

Luani

Dashuria: Takimet e reja duhen jetuar me interes. Argëtohu dhe mos kërko menjëherë maksimumin—mos lejo që ankthi i kotë të të pushtojë. Në çdo rast, kjo javë është mjaft pozitive për ndjenjat. Hëna në shenjë favorizon fundjavën—zemrat e vetmuara mund të takojnë dikë që është tashmë i zënë apo jo krejtësisht i lirë, por historia mund të vazhdojë gjithsesi. Dashuritë e reja premtojnë shumë. Në përgjithësi, ditët që vijnë janë ndër më të mirat—për çiftet që mund të kenë fëmijë, lind ideja e zgjerimit të familjes; për të tjerët, martesa apo bashkëjetesa është një opsion serioz.

Puna: Nëse je i ri dhe në kërkim të një pune të re, vepro tani—do të marrësh rezultate të mira. Ajo që mbjell tani do të japë fryte në gjysmën e dytë të vitit, kur kënaqësitë do jenë më të mëdha. Mos i shtyj takimet apo intervistat—je në pozicion për të qenë i dëgjuar dhe vlerësuar. E njëjta gjë vlen për bashkëpunimet dhe marrëdhëniet tregtare, të cilat mund të lulëzojnë deri në fund të qershorit.

Mirëqenia: Të merresh pak më shumë me shpirtin tënd nuk do ishte ide e keqe. Duhet të ushqesh pjesën irracionale brenda vetes—ajo është pjesë e fortë e personalitetit tënd. Magjia e kësaj periudhe do të të përfshijë—mos ia shkurto orët gjumit vetes dhe përpiqu të kalosh një fundjavë madhështore.

—

Virgjëresha

Dashuria: Jeta në çift do të gjallërohet së shpejti, por duhet theksuar se ka pasur mosmarrëveshje me Venusin kundër gjatë prillit—dhe ende nuk janë kapërcyer plotësisht. Kujdes, sepse e marta do të jetë një ditë e mbushur me intolerancë. Përdore fundjavën për të takuar miqtë, për të kuptuar më mirë një person që të pëlqen dhe mos u tërhiq nga mundësitë e reja. Historitë në krizë mund të rikuperohen vetëm nëse të dy janë të gatshëm—në këtë drejtim, e diela do të jetë domethënëse.

Puna: Sa shumë tension në fillim të javës! Të martën dhe të mërkurën përpiqu të mbash gjithçka nën kontroll—mund të kesh takime me njerëz të rëndësishëm, çështje ligjore, kontrata që kthehen në fokus. Duhet të zgjidhësh një çështje që lidhet me shtëpinë. Në qershor, mirë se të vijnë iniciativat—ata që duan të hapin një studio apo të punojnë në mënyrë të pavarur do të jenë të favorizuar, por do të duhet të menaxhojnë mirë shpenzimet. Ekziston një “çmim” për t’u paguar për shkak të kundërshtimeve planetare të muajve të fundit, dhe do të duhet të punosh shumë—disa madje mund të ndodhen përpara një ndryshimi roli apo kompanie. Por ky përkushtim do të sjellë më vonë rikuperim të mirë dhe më shumë dëshirë për të vepruar.

Mirëqenia: Nëse ke shtuar disa kilogramë gjatë muajve të fundit, tani është koha të kërkosh një regjim të përshtatshëm ushqimor—nën kujdesin e një mjeku. Forca nuk të mungon dhe energjia fizike është e mbështetur nga yjet.

—

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Dashuria: Një periudhë kontrastesh, ndaj nuk duhet të detyrosh zhvillimin e situatave. Maji nuk solli ndonjë risi të dukshme. Edhe çiftet më të forta do të kishin nevojë të forconin lidhjen. Do të ishte mirë të planifikosh pak intimitet gjatë fundjavës, mes së shtunës dhe së dielës. Kujdes në marrëdhëniet me Gaforren dhe Bricjapin—këto shenja, prej disa muajsh, po sjellin dyshime. Mos u ngul në pozicionet e tua dhe mos u bë i ashpër në gjykime. Nervozizmi do të jetë i theksuar sidomos më 29 dhe 30 maj.

Puna: Mos e hidh poshtë gjithçka pikërisht tani! Mos u përplas me një epror apo dikë që ka ndikim të madh në jetën tënde profesionale. Pa u shqetësuar dhe pa u torturuar me pendesa të kota, merr vendime dhe, nëse është e mundur, shtyj çdo veprim të rëndësishëm deri në shtator. Disa projekte janë ngadalësuar, por rikuperimi është i mundur. Për disa, parashikohen skena të reja ose kundërshtime për t’u përballuar; kujdes me çështjet ligjore, kontaktet me noterë apo avokatë, veçanërisht për çështje që lidhen me pronën.

Mirëqenia: Është e nevojshme të ndalesh pak, të reflektosh dhe të kërkosh çlodhje. Mos vepro në mënyrë sipërfaqësore. Kujdes i veçantë në pjesën e dytë të javës, e cila nis me ngarkesë dhe tension.

—

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Dashuria: Ata që kërkojnë një lidhje të bukur dashurie, me Venusin që nga 6 qershori hyn në aspekt të favorshëm, mund të fillojnë që tani të hidhen në veprim. Sfera sentimentale rezervon një surprizë të këndshme, sidomos për ata që janë në kërkim të një dashurie të re apo që duan të japin më shumë romantizëm dhe pasion një lidhjeje ekzistuese. Është koha për të zgjidhur problemet që janë krijuar muajt e fundit. Diçka e re është në horizont. Vetëm fundjava kërkon kujdes nga polemikat e panevojshme.

Puna: Disa diskutime janë të pashmangshme, veçanërisht nëse ke një punë ku duhet të ndash turne apo marrëveshje. Përndryshe, asgjë për t’u shqetësuar—yjet po përgatisin terrenin për një qershor shumë interesant. Vendimet në lidhje me aktivitetin duhet të merren së shpejti, me këmbë në tokë ose me këshillën e ndonjë eksperti! Mund të ketë ndonjë çështje financiare për të rishikuar. Marsi dhe Hëna në disonancë sjellin nervozizëm në fundjavë.

Mirëqenia: Kujdes nga mbingarkimi. Është e mundur të ndjesh një rënie të lehtë të energjisë të shtunën dhe të dielën. Edhe pse do të doje të bëje gjithçka që të vjen në mendje, nuk është e mundur. Mundohu të përballosh gjithçka me më shumë distancë emocionale dhe përqendrohu vetëm tek ajo që të bind vërtet.

—

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

Dashuria: Një ndjenjë e re pasioni dhe rilindjeje po përfshin jetën sentimentale. Pavarësisht gjithçkaje që ke përjetuar, e ke përdorur për t’u rritur dhe për të kuptuar ku ke gabuar. Lidhjet e reja janë interesante, sidomos ato që kanë lindur në maj. Dëshira për të rikuperuar emocione të humbura është e madhe! Megjithatë, është më mirë të shmangësh njerëzit e paqëndrueshëm—ke nevojë për konkretësi në jetë.

Puna: Do të jetë një muaj ndërtues për të gjithë ata që kanë një aktivitet profesional. Kjo edhe sepse për pak ditë Jupiteri nuk do të jetë më kundërshtar. Tani mund të mendosh më lirshëm për projekte afatgjata—situata kërkon një mendje të hapur për të planifikuar për vjeshtën. Nga shtatori do të nisësh një periudhë të re angazhimi—ndoshta edhe me një program të ri. Megjithatë, ndihesh sikur mungon një vlerësim që e meriton.

Mirëqenia: Tensione të mundshme të martën dhe të mërkurën. Në përgjithësi, në pjesën e parë të javës mund të ndjesh lodhje të tepruar, por fatmirësisht në fundjavë do të arrish të rigjendesh dhe të rikuperosh energjitë.

—

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Dashuria: Maji është një muaj për t’u harruar. Venusi do të ndalojë së qeni kundër vetëm nga 6 qershori. Je i lodhur nga rutina dhe ke nevojë për një frymëmarrje të re. Nëse je në një lidhje që ende ka vlerë, yjet flasin për një fazë analize dhe rishikimi të ekuilibrave. Nëse je vetëm, mos e humb dëshirën për të qenë mes njerëzve—takimet e kësaj periudhe duhen marrë me kohën. Nëse ndodh ndonjë krizë bashkëshortore, kujdes të enjten dhe të premten—janë ditët më të tensionuara. Nëse të pëlqen dikush, qershori do të forcojë dëshirën tënde.

Puna: Këto ditë mund të marrësh kontakte për punë apo bashkëpunime të reja. Jemi në një periudhë të vitit ku disa marrëveshje duhen rishikuar, sidomos nëse ndihesh i nënvlerësuar apo ndjen që një kompani nuk është më për ty. Mund të ketë ballafaqime me shefa, ortakë… ndoshta duhet të rivlerësosh gjithçka. Iniciativat me rrezik duhen marrë me kujdes.

Mirëqenia: Është mirë të lejosh vetes disa ditë pushimi, për të rifreskuar trupin dhe shpirtin—sidomos në ditët kur ndihesh shumë i trazuar. Nervozizëm i shtuar të enjten dhe të premten, por fundjava premton përmirësim.

—

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Dashuria: Ndjenja e gëzimit ndihmon në përmirësimin e marrëdhënieve dhe në tërheqjen e dashurisë. Dediko kohë për jetën në çift. Nëse marrëdhënia jote është e shëndetshme, mos e përjashto mundësinë për të organizuar një udhëtim ose për të bërë një hap të madh—është një periudhë e vendimeve të mëdha! Në të kundërt, nëse një histori nuk funksionon, që nga e shtuna mund të ndjesh nevojën për të folur hapur. Qershori do të sjellë një prerje të lidhjeve të padobishme.

Puna: Saturni fillon këtë javë një kalim të rëndësishëm. Ky ndikim ndihmon ndryshime pozitive në punë—edhe në rol apo vendndodhje. Do të ketë më shumë mundësi që diçka të lëvizë gjatë muajve në vijim. Nëse duhet të bësh ndonjë kërkesë, vepro të martën ose të mërkurën. Mund të ketë vonesa në projektet aktuale ose vendime që duhen marrë deri në mes të qershorit. Po mendon për shtëpinë, për një zhvendosje…

Mirëqenia: Krahasuar me muajin e kaluar, tani ndihesh më mirë dhe ke mendje më të kthjellët për të ardhmen. Një ndryshim i rëndësishëm është pranë. Vetëm fundjava kërkon më shumë kujdes dhe pushim.

—

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Dashuria: Nëse ke dëshirë të hysh në lojën e dashurisë, yjet e qershorit janë shumë premtues. Janë të përshtatshëm për aventura të shpejta, pa shumë komplikime. Nëse je beqar, angazhohu vetëm me persona të lirë—lidhjet e fshehta nuk do të zgjasin dhe do të të dëmtojnë emocionalisht në këtë fazë kur kërkon qartësi. Nuk do të durosh më që të tjerët të përcaktojnë rregullat e lojës.

Puna: Teksa i afrohemi qershorit, do ta ndjesh se gjërat në punë po përmirësohen, pavarësisht tensioneve të fundit. Ditët e vështira janë e marta dhe e mërkura—do të duhet të përballesh me një problem apo diskutim. Por po vijnë konfirmime. Ata që kanë pritur njoftime, firma kontratash apo zhvillim të projekteve, do të marrin përgjigje gjatë javëve në vijim.

Mirëqenia: Java është disi e lodhshme—kujdes të martën dhe të mërkurën. Ndërmjet së hënës dhe së mërkurës mund të lindë një ngurrim apo shqetësim, ndaj mos e tepro me angazhimet. Nga e enjtja situata përmirësohet. Qershori do të jetë një muaj i bukur për jetën personale dhe marrëdhëniet, gjë që do të ndihmojë në rikuperimin e mirëqenies mendore dhe fizike. /noa.al