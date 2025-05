Horoskopi ditor nga Paolo Fox – E hënë, 26 maj 2025. Të gjitha shenjat

Kjo e hënë hap një javë me ndikime të forta planetare që nxisin lëvizje, vendime të rëndësishme dhe rifillime. Mërkuri, Jupiteri, Venusi dhe Hëna luajnë role kyçe në rrjedhën e ngjarjeve.

Disa shenja përfitojnë nga energjia e rinovuar për të hedhur hapa vendimtarë, ndërsa të tjerat duhet të tregojnë kujdes dhe durim për të mos rënë pre e tensioneve të brendshme apo pengesave të jashtme.

Më poshtë, lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar se çfarë kanë rezervuar yjet për ju: Gjithçka rreth dashurisë, punës, mirëqenies dhe fatit në këtë përkthim ekskluziv nga noa.al.

Dashi

Lajmi më i rëndësishëm për ty është kalimi i Mërkurit, që shënon fillimin e një periudhe të rëndësishme. Tri ditët e ardhshme janë veçanërisht të dobishme, sidomos për ata që kanë një kërkesë për të paraqitur ose një iniciativë për të ndërmarrë. Për ata që jetojnë një histori dashurie të rëndësishme, ka mundësi për një takim vendimtar. Ndjehet një energji e re, citon noa.al, energji që po buron brenda teje—si një projekt që po merr jetë, një ndjesi rigjallërimi dhe optimizmi. Mund të arrish rezultate të menjëhershme, por është e rëndësishme të mbash parasysh se deri të enjten do ndodhin takime ose vendime që do ndikojnë në të ardhmen tënde. Nga qershori, do të jetë e nevojshme të sqarosh disa zgjedhje—nëse po menaxhon disa mundësi apo ke projekte në mendje, është thelbësore të vendosësh se cilat vlejnë për t’u ndjekur dhe cilat duhen lënë pas. Ky proces përzgjedhjeje do të jetë vendimtar për të optimizuar energjinë tënde, përndryshe ekziston rreziku që në pjesën e dytë të qershorit të pendohesh për një rast të humbur. Prandaj, nëse ka çështje ligjore apo burokratike për t’u sqaruar, bëje këtë sa më shpejt.

—

Demi

Java e re nis me një ndjesi shqetësimi nëse shikon pas, por me forcë të madhe nëse shikon drejt së ardhmes. Katër muajt e parë të vitit kanë qenë të lodhshëm—veçanërisht periudha janar–prill, me sfida të rënda. Nëse lexon librin tim për vitin 2025, do gjesh referenca për këtë fazë të vështirë. Pranimi i një detyre të re ose një ndryshim në rolin tënd profesional mund të ketë qenë i rëndë, por tani është koha për t’i kthyer shpinën të shkuarës. Ka gjasa që së shpejti të kesh nevojë të gjesh fonde për të përfunduar një projekt të rëndësishëm, ose të organizosh një rikuperim deri në verë që ka kërkuar tashmë një investim të madh financiar. Shpenzimet lidhen me shtëpinë ose ndoshta me një transferim, ngjarje që kërkojnë menaxhim të kujdesshëm të burimeve ekonomike. Strategjia dhe maturia janë çelës për të përfituar nga mundësitë që mund të shfaqen. Në dashuri, është momenti për të vendosur: brenda apo jashtë? Kjo ditë sjell reflektime të thella për këtë temë. Një dashuri konfirmohet vetëm nëse ke të bësh me personin e duhur—në të kundërt, është më mirë të ecësh përpara. Shpesh ndodhemi në marrëdhënie jo të përshtatshme, me persona që shfaqen ndryshe nga ç’janë në të vërtetë. Toleranca ndihmon vetëm për të duruar, por dashuria kërkon përkushtim të sinqertë. Ke mësuar me përvojë se vetëm toleranca nuk mjafton për të ndërtuar lidhje të vërteta. Prandaj, që tani e tutje, gjithçka bëhet sipas mënyrës tënde.

—

Binjakët

Përgatitu për një javë të mbushur me lëvizje, me një përqendrim të fortë planetësh në shenjën tënde. Fillimi i javës është plot ngarkesë dhe kërkon vëmendje ndaj marrëdhënieve. Duhet të jesh syçelë për atë që ndodh në situata pune apo bashkëpunimi, sepse do të shfaqen më shumë mundësi në fusha organizative dhe profesionale. Për profesionistët e pavarur dhe ata që kanë projekte për të çuar përpara, ky është një moment i favorshëm për të bërë kërkesa, për të paraqitur ide dhe për të kërkuar mbështetje për iniciativat personale. Është koha për të vepruar dhe jo për të pritur që gjërat të rregullohen vetë. Fitoret që mund të arrihen tani nuk janë të vogla, por kërkojnë përkushtim të plotë. Mesazhi për Binjakët është i qartë: nuk mund të rrish me duar në prehër, as të frikësohesh nga ekspozimi dhe marrja e përgjegjësive. Kush ka një aktivitet të vetin, në fillim të kësaj jave mund të ketë një mbledhje ose një vendim të rëndësishëm. Qëndrimi yt i vendosur mund të sjellë edhe polemika me ata që nuk janë dakord me ty. Prandaj, në marrëdhënie me bashkëpunëtorë, partnerë apo edhe në dashuri, duhet të jesh i kujdesshëm.

—

Gaforrja

Me afrimin e muajit qershor, peizazhi për shenjën tënde bëhet më premtues. Jupiteri, planeti i fatit dhe zgjerimit, sjell mundësi të reja dhe qartësi më të madhe mbi ambiciet profesionale. Ky tranzit favorizon jo vetëm rritjen personale, por edhe hapjen e shtigjeve të reja në fushën e punës. Sot ndien brenda vetes një forcë të madhe vendosmërie. Kjo është një periudhë e rëndësishme për ata që synojnë një ndryshim apo ngritje në karrierë, veçanërisht nëse tashmë kanë paraqitur një kërkesë apo nismë. Nga data 6 qershor, një ndryshim tjetër pozitiv do të ndodhë me Venusin që kthehet në pozicion të favorshëm, i dobishëm për ata që kanë përjetuar tensione apo mosmarrëveshje në marrëdhënie. Për ata në lidhje të konsoliduara, rikthehet ndjesia e harmonisë, afërsisë dhe intimitetit. Megjithatë, deri atëherë, është e rëndësishme të mos merret asgjë si e mirëqenë. Marrëdhëniet që janë konsumuar me kohën, kërkojnë vëmendje dhe përkujdesje për të marrë frymë sërish. Hëna, që qeveris shenjën tënde, ndriçon rrugën drejt një të ardhmeje më të mirë. Sot, ndihesh i frymëzuar dhe merr vendime që pasqyrojnë dëshirat e tua të vërteta. Këto vendime përkthehen jo vetëm në rritje profesionale, por edhe në shprehje të plotë të krijimtarisë dhe pasioneve të tua.

—

Luani

Nuk do të doja që lodhja e grumbulluar ditën e diel të të ndikonte edhe sot. Kjo situatë astrologjike, të paktën për disa orë, duket se shoqërohet me nervozizëm të tepruar. Mund të kesh kaluar sfida rraskapitëse, ose thjesht së fundmi e ke lodhur shumë organizmin tënd. Asgjë serioze, por është mirë të rikuperosh energjitë. Fundi i këtij maji ka rëndësi të madhe për të organizuar çfarë dëshiron të arrish. Megjithatë, nëse sot ndien se diçka nuk shkon, më mirë është të mos e ngarkosh veten—një pushim, veçanërisht në mbrëmje, është i nevojshëm. Nëse mundesh, shtyj gjithçka për nesër. Qoftë një komplikim në dashuri apo një problem në punë, do ishte më e mençur të presësh momente më të favorshme për t’i zgjidhur.

—

Virgjëresha

Ka shumë nervozizëm në ajër! Do të duhet të marrësh vendime të rëndësishme që do të ndikojnë rrjedhën tënde personale. Deri në fund të muajit duhet të vlerësosh nëse do të vazhdosh me disa projekte që ke nisur. Deri të mërkurën, kemi një renditje planetare që ndihet rëndë, veçanërisht për ata që kanë çështje ligjore apo konflikte të hapura. Edhe pse je person i rregullt dhe logjik, ky qiell mund të të bëjë të ndihesh i tejmbushur dhe të humbasësh durimin. Prandaj, mos i parashiko gjërat para kohe dhe numëro deri në dhjetë para se të flasësh. Skenarët me përplasje janë të mundshme, dhe në disa raste ekstreme mund të ndjesh nevojën të "bësh zhurmë" për të të dëgjuar. Por qasja e qetë do të të ndihmojë të mbash kontrollin mbi situatën. Pas të enjtes, gjithçka do të bëhet më e lehtë. Sa i përket dashurisë, nëse ke kaluar kriza në prill, është mirë që ti dhe partneri të jeni veçanërisht të kujdesshëm ndaj polemikave. Pjesa e parë e javës mund të risjellë konflikte të vjetra—prandaj shmang përplasjet e drejtpërdrejta.

—

Peshorja (23 Shtator – 22 Tetor)

Nuk mund të kërkosh gjithmonë garanci dhe siguri në çdo gjë. Ke prirje të kërkosh ekuilibër dhe harmoni, duke mbajtur një qëndrim tradicional ose konservator, ose duke treguar një vetëbesim që në të vërtetë është vetëm sipërfaqësor. Brenda këtij temperamenti, fshihen pasiguri që duhen plotësuar. Ata që kanë bërë një zgjedhje të veçantë, që kanë ndryshuar rol, ndoshta ndihen të detyruar të mbrohen nga ndonjë polemikë. Këto ditë nuk janë të përshtatshme për të u kthyer pas apo për t’u përfshirë nga mendime pesimiste—do ishte vetëm humbje kohe! Hëna e sotme, bashkë me një renditje të rëndësishme planetare që parashikohet mes të martës dhe të mërkurës, ndihmon në fitimin e betejave të fundit dhe sjell një lajm të mirë. Është një moment për zgjidhje ose vendime përfundimtare, sidomos për ata që kanë pasur vështirësi në dashuri apo në punë. Data 9 qershor shënon një afat kur do ishte mirë të sqarohen të gjitha situatat pezull. Edhe mes pasigurive, shfaqen mundësi për rritje dhe përmirësim. Në dashuri ka pasur mjaft konflikte; ata që janë zhgënjyer nga ndjenjat, për momentin preferojnë të qëndrojnë në pritje…

—

Akrepi (23 Tetor – 21 Nëntor)

Ka një tension në ajër. Nervozizmi i pranishëm rrezikon të ndikojë në marrëdhëniet e përditshme. Është e dobishme t’i kushtosh vëmendje këtyre sinjaleve, sepse ato reflektojnë një shqetësim më të thellë, ndoshta të lidhur me situatën profesionale apo familjare. Në një fazë si kjo, shumë Akrepë ndodhen përpara vendimeve të rëndësishme—në rastin e një kontrate apo marrëveshjeje profesionale, duhet të rishikohen disa klauzola. Zgjedhja për të pranuar apo jo një mundësi mund të sjellë pasiguri dhe ankth. Por qetësohu: fundi është pozitiv, nëse i hedh një sy yjeve të qershorit! Jupiteri së shpejti do sjellë kënaqësi dhe sukses, në varësi të asaj që ke mbjellë në të kaluarën. Sot këshillohet të mos i marrësh gjërat shumë personalisht nëse diçka nuk shkon—që nesër, Hëna nuk do të jetë më në kundërshtim. E rëndësishme tani është të rigjesh qetësinë tënde të brendshme. Është e dukshme që nga ana fizike ndjen lodhje—dëgjo trupin tënd dhe kujdesu për veten. Lajmi i mirë është se mund ta rifitosh energjinë brenda disa orësh, por është e domosdoshme që sfidat e përditshme t’i përballosh me qetësi, pa u përfshirë nga emocionet.

—

Shigjetari (22 Nëntor – 21 Dhjetor)

E njeh mirë veten—je aktiv, dinamik dhe ndërmarrës. Por tani duhet të jesh i kujdesshëm. Ditët në vijim, të paktën deri të mërkurën, kërkojnë më shumë vëmendje për çështjet familjare dhe personale. Nëse ka probleme të pazgjidhura, do të duhet t’i përballosh me vendosmëri. Ka mundësi të përfshihesh në një situatë delikate, ndoshta do të duhet të kujdesesh për dikë që s’është ndjerë mirë ose të përballesh me një problem që kërkon zgjidhje. Kohët e fundit ka pasur pengesa. Shpesh sinqeriteti yt është keqkuptuar. Disa shpërqendrime kanë shkaktuar shqetësime të përkohshme—ka njerëz që të kanë zili. Ka vonesa në dërgesa, rishikime financiare. Por vëmendje: nga qershori, Jupiteri nuk do të jetë më kundër, dhe ndonëse tani mund të ndihesh nën presion, është e nevojshme të ecësh përpara me optimizëm. Edhe ata që kanë firmosur një kontratë, mund të mendojnë se meritonin më shumë. Vonesat në përfitime materiale janë të dukshme. Por ka dritë në fund të tunelit: qershori do të jetë një muaj i favorshëm. Një fazë vendimtare, një “brenda apo jashtë” për ty. Koha për të marrë vendime të rëndësishme. Në dashuri, ndonjëherë ke ndjesinë se je me dikë që nuk është plotësisht me ty. Shtirja sikur gjithçka shkon mirë apo moskokëçarja e dukshme, nuk të bën të ndihesh mirë…

—

Bricjapi (22 Dhjetor – 19 Janar)

Hëna në shenjë përfaqëson një moment me potencial të madh dhe energji pozitive, që mund të shfrytëzohen në favorin tënd. Je mes shenjave më të vendosura dhe të gatshme për të ndjekur shtigje të reja dhe për të dhënë maksimumin për të realizuar qëllimet. Venusi, që deri sot ka qenë në pozicion të pafavorshëm, ka sjellë tensione në dashuri, por gjithashtu ka krijuar mundësinë për të sqaruar ndjenjat dhe për të zgjidhur situatat pezull. Nëse ka pasur çështje për të diskutuar, ka qenë e drejtë që i ke hapur. Nëse ke një interes dashurie, pasioni nuk ka qenë në kulm. Kujdes, sepse javët e ardhshme do sjellin një ndryshim të rëndësishëm: nga qershori, qielli i dashurisë do të pastrohet. Do të pasojë një periudhë e ringjalljes emocionale, ndjenjat do të thellohen dhe do të kesh mundësi të eksplorosh dimensione të reja në jetën afektive. Është momenti të tërheqësh personat e duhur dhe të shmangësh ata që kanë qëllime të kundërta me të tuat. Kam shkruar më parë se marrëdhëniet e sapolindura kishin nevojë për kohë për të pjekur—edhe në këtë rast, pas javës së parë të qershorit gjithçka do të jetë më e qartë. Energjia dhe vendosmëria janë mjetet e tua më të forta—shfrytëzoji me mençuri. Në aspektin profesional, nëse ke bashkëpunime në vijim, mund të ndryshojnë—do jesh pikërisht ti që do vendosësh të largohesh nga ajo që nuk të përmbush më. Do ta shohim rrugës…

—

Ujori (20 Janar – 18 Shkurt)

Në këto orë ndihesh pak i hutuar dhe i shpërqendruar—një ndjesi që mund të lidhet me një shqetësim të brendshëm ose fizik. Hëna dhe Marsi ndodhen në pozicion të ndërlikuar, duke e përforcuar këtë ndjesi pakënaqësie. Megjithatë, është e rëndësishme të theksohet se kjo gjendje nuk ndikon negativisht në marrëdhëniet e tua profesionale apo sentimentale. Ato vazhdojnë pa pengesa. Me fjalë të tjera, nëse ndonjë program apo projekt nuk po funksionon mirë, nuk është faji yt—thjesht duhet të tregosh pak diplomaci për të dalë pa pasoja. Mund të kesh kaluar një natë të shqetësuar, të jesh lodhur shumë ose të ndihesh i mërzitur nga ndonjë shqetësim fizik—dhimbje mesi apo ndonjë shqetësim sezonal. Është plotësisht normale që të mos ndihesh në maksimumin tënd. Më e mira që mund të bësh është t’i japësh vetes kohë për t’u rimëkëmbur. Dëgjo trupin dhe mendjen tënde—shpejt do të ndihesh më mirë. Që nga nesër, gjërat do të nisin të përmirësohen. Kjo është një fazë kalimtare ideale për të reflektuar mbi atë që të bën të ndihesh mirë dhe se si mund të kujdesesh për veten. Praktikat e vogla të përditshme—si meditimi, aktiviteti fizik i lehtë apo angazhimi me tema të reja—mund të sjellin ndryshime të mëdha.

—

Peshqit (19 Shkurt – 20 Mars)

Një periudhë pritjeje dhe shprese. Data 9 qershor përfaqëson fillimin e një faze kalimtare, një mundësi për të përqafuar siguri të reja dhe për të lënë pas pasiguritë që të kanë shoqëruar deri tani. Projekte të reja apo bashkëpunime në horizont. Dhe po ta përmend që sot, sepse kjo javë nis me disa dyshime—në këto orë ndjehet një nervozizëm i fortë. Këshilla është: bëj kujdes deri të mërkurën. E rëndësishme është të dish se do ia dalësh mbanë, prandaj edhe nëse ke një negociatë në proces ose nuk ke marrë ende një përgjigje, mos u tremb—shumë gjëra do të përfundojnë me sukses brenda tri javësh. Edhe nëse luhatjet emocionale nuk do të zhduken, sepse je shumë i ndjeshëm nga natyra, është më mirë të jesh largpamës. Një aspekt që duhet mbajtur parasysh është situata jote financiare. Në këtë fillim jave mund të dalin shpenzime të papritura apo të lindë një debat me një epror—ka nga ata që do këmbëngulin. Mos merr asgjë si të mirëqenë, dhe nëse mund të të jap një këshillë: mos u beso impulsit të momentit dhe mos ndërprej lidhje që janë të rëndësishme për ty. Numëro deri në dhjetë para se të flasësh apo të nxjerrësh përfundime në këtë fillim jave që mund të jetë më i vrullshëm. Që në fundjavë, do të kesh mendje më të kthjellët./noa.al

Horoskopi ditor nga Susan Miller për sot, e hënë 26 maj 2025. Të gjitha shenjat