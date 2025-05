Susan Miller: 3 shenjat më me fat dhe 3 që duhet të kenë kujdes sot, e hënë 26 maj 2025

Hëna e Re e kësaj të hëne ndodh në shenjën e ajrit, Binjakët, dhe sjell me vete një frymë të lehtë por shumë dinamike. Është një Hënë e Re që na fton të mendojmë ndryshe, të flasim me guxim dhe të hapim dyert për ide të reja.

Energjia e saj prek komunikimin, marrëdhëniet, kreativitetin dhe dëshirën për të zgjeruar horizontet. Mërkuri na jep forcë mendore, Plutoni sjell thellësi dhe ndryshim rrënjësor, ndërsa Neptuni na udhëzon përmes ndjeshmërisë dhe intuitës.

Disa shenja do ndjejnë këtë energji si një bekim të pastër, ndërsa të tjerat do kenë nevojë për reflektim dhe kujdes në lëvizjet e tyre. Ja për kë janë yjet më bujarë sot, dhe kush duhet të lëvizë me më shumë maturi:

Shenjat më me fat të ditës

1. Binjakët

Hëna e Re ndodh pikërisht në shenjën tënde, duke shënuar një moment të fuqishëm për një fillim të ri. Nëse ke dëshiruar të ndryshosh imazhin, të nisësh një projekt personal apo të vendosësh bazat për një kapitull të ri, ky është momenti. Mërkuri të jep një mendje të kthjellët dhe fjalë të fuqishme, ndërsa Plutoni dhe Neptuni të ndihmojnë të ndërtohesh përbrenda dhe të lidhesh me njerëz të frymëzuar.

2. Ujori

Kjo Hënë e Re ndizet në sektorin e krijimtarisë dhe dashurisë, duke të dhënë shtysë për të ndjekur pasionet. Fjalët, idetë dhe aftësia për të ndarë emocionet vijnë natyrshëm. Me Plutonin që të mbështet për të ndërtuar besimin dhe Neptunin që të ndihmon të shprehësh ndjeshmërinë, ky është një moment ku mund të shkëlqesh në dashuri dhe art.

3. Virgjëresha

Një mundësi e re profesionale po merr formë. Hëna e Re në sektorin tënd të karrierës shënon një moment për rritje, sidomos nëse je gati të flasësh për idetë e tua me figura kyçe si drejtues apo klientë. Ndikimi i Plutonit mund të sjellë një avancim të rëndësishëm, ndërsa Neptuni sugjeron se njerëzit e duhur mund të të ndihmojnë për të ndërtuar qëndrueshmëri financiare.

—

Shenjat që duhet të kenë kujdes

1. Gaforrja

Ndikimi i Hënës së Re të shtyn drejt reflektimit dhe mbylljes së cikleve. Emocionet mund të jenë të thella dhe kërkohet qetësi për t’i dëgjuar. Kjo është një ditë për të reflektuar, jo për të vepruar me nxitim. Kujdes me ndjeshmërinë e tepërt në marrëdhënie dhe lëri kohë vetes për të kuptuar drejtimin e duhur.

2. Akrepi

Ndryshimet e brendshme mund të ndihen të forta, veçanërisht në aspektin emocional dhe financiar. Hëna e Re ndriçon çështje të ndjeshme si intimiteti, borxhet apo pasiguritë. Diskutimet e sotme mund të jenë të rëndësishme, por kërkojnë delikatesë dhe durim për të mos ndërlikuar situatat.

3. Bricjapi

Megjithëse kjo Hënë e Re të shtyn drejt organizimit dhe rregullit, ka rrezik të kapesh nga rutina dhe të harrosh nevojat emocionale. Kujdes me balancën mes punës dhe kohës personale—Neptuni të kujton se nuk është vetëm produktiviteti ai që të mban mirë, por edhe kujdesi ndaj shpirtit dhe trupit. /noa.al

