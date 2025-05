Princ Leka shfaqet krah partneres së re në një ballo në Romë (VIDEO)

ITALI- Princ Leka i Shqipërisë është shfaqur përkrah partneres së tij të re, Blerta. Ata morën pjesë në eventin “Ballo dei Cento e non più Cento” i cili u mbajt në në kryeqytetin italian, Romë. Balloja mblodhi figura të rëndësishme nga familjet mbretërore, diplomatë dhe personalitete të njohura nga bota e modës dhe kulturës.

Me anë të një postimi në rrjetet sociale, Princ Leka ka shpërndarë një video dhe shkruajti se së bashku me Blertën përjetuan hijeshinë e këtij evenimenti.

“Së bashku me Blertën, përjetuam hijeshinë e Ballo dei Cento e non più Cento. Një mbrëmje ku tradita dhe eleganca u ndërthurën me klas, në një festë që sfidoi kohën,” shkruan Princ Leka.