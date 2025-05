Detaje/ Si u kapën rrëmbyesit e djalit të biznesmenit në Greqi

Detajet e rrëmbimit të shpejtë që ndodhi mëngjesin e 6 majit në rajonin e Hymettus, ku viktima ishte djali 24-vjeçar i një biznesmeni të njohur athinas, janë tronditëse.

Katër individë, përfshirë Ivan Greko , një nga emrat e njohur në skenën greke të muzikës trap, krijuan një plan të organizuar rrëmbimi dhe zhvatjeje me qëllim nxjerrjen e një shpërblimi prej 50,000 eurosh.

Viktima u sulmua nga tre autorë pranë një garazhi në zonë, të cilët e imobilizuan duke përdorur dhunë fizike dhe e plagosën në gjymtyrët e poshtme me një objekt të mprehtë.

Me kërcënimin e vdekjes, ata e futën në një makinë dhe u nisën me të në një udhëtim torture, me destinacion përfundimtar qytetin bregdetar të Saronidës.

Gjatë gjithë udhëtimit, autorët e kanë rrahur me duar, me thikë dhe me kaçavidë në trup, duke i kërkuar pagesën prej 25,000 eurosh në para të gatshme dhe dorëzimin e një motoçiklete BMW me vlerë gjithashtu 25,000 euro.

Në Saronida, atyre iu bashkua një bashkëpunëtor i katërt, i cili po ngiste një motoçikletë dhe mbante një armë zjarri, duke intensifikuar kërcënimet ndaj viktimës.

Në një plazh të shkretë në zonë, egërsia arriti kulmin. Autorët u përpoqën t’ia prisnin gishtat 24-vjeçarit me një prerës, por nuk arritën ta përfundonin aktin e shëmtuar për shkak të rezistencës së tij.

Pasi mbahej peng dhe abuzohej për pesë orë, rrëmbyesit e detyruan të telefononte miqtë për të mbledhur shumën që ata kërkuan. Ai vetë, nën presion, pranoi të mblidhte paratë, ndërsa autorët u nisën për të mbledhur shumën në Glyfada.

Gjatë rrugës, 24-vjeçari arriti t’u shpëtonte rrëmbyesve dhe të lajmëronte menjëherë një mik, gjë që çoi në mobilizimin e policisë.

Në orët e mbrëmjes së 22 majit, ekipet e policisë u vendosën në zona të ndryshme të Atikës dhe, pasi gjetën të gjithë anëtarët e organizatës kriminale, i imobilizuan ata dhe i çuan në Stacionin e Policisë ku u arrestuan.

Ivan Greko ka shkelur kodin penal ushtarak

Katër të arrestuarit kanë qenë shqetësim për autoritetet në të kaluarën dhe sipas SKAI-t, disa dyshohet se janë anëtarë të një grupi zhvatjeje aktiv në Vari.

I njëjti informacion raporton se Ivan Greko është raportuar tek autoritetet për kërcënime, shkelje të kodit penal ushtarak dhe shkelje të Kodit Penal.

33-vjeçari i përfshirë në këtë rast u arrestua në vitin 2014 me akuzën e vrasjes me paramendim dhe vrasjes së mbetur në tentativë kundër dy vëllezërve në Agios Dimitrios, sipas të njëjtit informacion.

Në të kaluarën, ai ishte arratisur nga burgu gjatë lejes dhe në vitin 2017 vodhi një makinë patrullimi me një oficer sigurie brenda. Sipas informacioneve, 33-vjeçari dyshohet se është i lidhur me një person që ishte viktimë e një tentative vrasjeje në Ano Liosia disa ditë më parë.

25-vjeçari i arrestuar është akuzuar gjithashtu për lëndime të rrezikshme trupore, prishje të qetësisë publike dhe kërcënime, ndërsa 23-vjeçari është akuzuar për dhunë ndaj punonjësve, përvetësim, grabitje dhe arratisje.

Metoda e “rrëmbimit të tigrit”

Një element i rëndësishëm i veprimit të organizatës kriminale që po shqyrtohet është përdorimi i dhunës ose kërcënimi i përdorimit të saj, në një mënyrë që tregon një qëllim për të ndëshkuar ose “përputhur” viktimat. Tregues është fakti që anëtarët kryen veprime me një element të fortë hakmarrjeje , duke konfirmuar natyrën sistematike dhe të organizuar të veprimit.

Rasti i rrëmbimit të 24-vjeçarit mbart karakteristikat e të ashtuquajturit ” rrëmbim tigri” , një lloj rrëmbimi në të cilin viktima mbahet nën presion dhe kërcënime, me qëllim që të detyrohet të përmbushë kërkesat financiare të të pandehurve, pa ngjallur dyshime ose pa njoftuar autoritetet.

Në raste të tilla, sipas burimeve policore, viktima i nënshtrohet dhunës intensive fizike dhe psikologjike , me qëllim nxjerrjen e parave dhe aseteve prej tij.

Në këtë rast specifik, autorët e krimit, duke vepruar në mënyrë të organizuar dhe metodike, me role dhe veprime përgatitore të dallueshme, synonin përfitim të drejtpërdrejtë financiar.

Këmbëngulja dhe intensiteti i mjeteve që përdorën – dhuna, kërcënimet me armë, nxitja për gjymtim – tregon se motivi kryesor për rrëmbimin ishte shfrytëzimi i paligjshëm ekonomik i viktimës.

11 kategoritë

U ngrit ndjekje penale kundër të arrestuarve për rrëmbim për një mori krimesh dhe kundërvajtjesh . Ndaj të katërve u ngrit ndjekje penale për 11 vepra penale, të cilat janë:

1) Rrëmbim personi me qëllim detyrimin e viktimave ose një personi tjetër për të kryer një akt mosveprimi ose tolerimi për të cilin nuk ka detyrim,

2) Vjedhje me qëllim bashkëpunimi,

3) Organizatë kriminale,

4) Dëmtim i rrezikshëm trupor,

5) Vjedhje,

6) Falsifikim,

7) Mbajtje e paligjshme e fishekzjarrëve,

8) Mbajtje e paligjshme e armëve,

9) Përdorim i armëve,

10) Mosbindje dhe

11) Dhunë ndaj punonjësve.

Të pandehurit kërkuan dhe iu dha një afat për të kërkuar falje.