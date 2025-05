375 milion vjet më parë/ Ku ndodhet kontinenti i 8-të i Tokës nën oqean?

Zealandia- Në një përparim të mbështetur nga vite të tëra eksplorimi nënujor dhe analiza të avancuara gjeologjike, shkencëtarët kanë konfirmuar zyrtarisht vendndodhjen dhe strukturën e Zealandia-s , një masë masive tokësore e fundosur që prej kohësh është konsideruar si kontinenti i tetë i fshehur i Tokës. Sipas studimit të rishikuar nga kolegët, Reconnaissance Basement Geology and Tectonics of North Zealandia, të botuar në revistën Tectonics nga Unioni Amerikan i Gjeofizikës, ky kontinent i zhytur tani është hartëzuar gjeologjikisht me detaje të papara, duke zbuluar tipare të forta kontinentale të shpërndara në gati 5 milionë kilometra katrorë – afërsisht sa madhësia e Indisë.

Rrënjët gjeologjike të Zealandia-s datojnë më shumë se 100 milionë vjet më parë, kur ajo ishte pjesë e superkontinentit të lashtë Gondvana. Ndërsa pllakat tektonike u zhvendosën ngadalë dhe e ndanë Gondvana-n në kontinente të veçanta, Zealandia filloi të largohej nga ajo që tani është Antarktida dhe Australia . Afërsisht 85 milionë vjet më parë, kjo masë tokësore që lëvizte u izolua gjeologjikisht. Gjatë miliona viteve, forcat intensive tektonike holluan koren e Zealandia-s, duke tërhequr përfundimisht pjesën më të madhe të kontinentit nën sipërfaqen e oqeanit. Sot, vetëm një copëz mbetet e dukshme mbi nivelin e detit në rajone të tilla si Zelanda e Re dhe Kaledonia e Re .

Kjo ekzistencë e gjatë dhe e zhytur e ka maskuar Zealandinë nga klasifikimi konvencional kontinental – deri më tani. Duke përdorur mostra shkëmbinjsh të nxjerrë nga Kreshta Fairway në Detin e Koraleve, Mortimer dhe ekipi i tij ndërkombëtar kryen datimin me precizion të lartë të zirkonit U-Pb , gjeokronologjinë Rb-Sr dhe Ar-Ar për të deshifruar historinë komplekse të rajonit. Studiuesit konfirmuan se Zealandia strehon njësi karakteristike gjeologjike të kores kontinentale, jo vetëm fragmente të kores oqeanike. “Duke datuar këta shkëmbinj dhe duke studiuar anomalitë magnetike që ata paraqisnin, ne ishim në gjendje të hartonim njësitë kryesore gjeologjike në të gjithë Zealandinë e Veriut”, thanë studiuesit.

Studimi përshkruan rikuperimin dhe analizën e një game të larmishme materialesh të shtratit të detit, duke përfshirë lavat bazaltike, gurët ranorë me guralecë deri te gurët me kalldrëm, gurët e baltës dhe gurët gëlqerorë bioklastikë. Këto lloje shkëmbinjsh janë tipike për mjediset kontinentale dhe ofrojnë një tapet kronologjik të së kaluarës gjeologjike të Zealandia-s. Një mostër e dukshme guri ranor tregoi një moshë depozitimi prej rreth 95 milion vjetësh, nga periudha e Kretakut të Vonë. Në të kundërt, guralecët vullkanikë të ngulitur brenda këtyre gurëve ranorë datoheshin që nga Kretaku i Hershëm, duke sugjeruar një histori magmatike jetëgjatë.

Për më tepër, mostrat e bazaltit të nxjerra nga shtrati i detit treguan kimi alkaline brenda pllakës dhe u datuan në epokën e Eocenit (~40-36 milionë vjet më parë). Këto karakteristika tregojnë se Zealandia përjetoi episode të çarjeve dhe vullkanizmit shumë kohë pas ndarjes së saj nga masat e tjera tokësore. Kombinimi i anomalive magnetike dhe epokave të shkëmbinjve zbuloi modele gjeologjike që pasqyrojnë ato të vërejtura në kontinentet e njohura. Kjo koherencë strukturore në të gjithë gjysmën veriore të Zealandia-s ofroi prova të forta të natyrës së saj kontinentale.

Një nga aspektet më bindëse të këtij hulumtimi qëndron në integrimin e të dhënave të anomalive magnetike me datimin e mostrave të shkëmbinjve. Duke analizuar ndryshimet në fushën magnetike të Tokës të regjistruara në koren e Zealandia-s, shkencëtarët ishin në gjendje të gjurmonin skicat e rrjedhave të lashta vullkanike dhe provincave strukturore. Këto anomali nuk ishin të rastësishme – ato formuan modele të organizuara, duke u përputhur me epokat e shkëmbinjve të marrë në mostrë dhe vendndodhjet e zonave kryesore të çarjeve gjeologjike .

Ky hartëzim gjeofizik i lejoi shkencëtarët të gjurmonin Batolitin Median, një hark magmatik i epokës Mezozoike i lidhur me Gondvanën, që kalon nëpër koren e varrosur të Zealandisë. Këto gjetje e vendosin Zealandinë në të njëjtin nivel me kontinentet e tjera për sa i përket kompleksitetit gjeologjik dhe historisë tektonike. “Statusi nënujor i Zealandisë në asnjë mënyrë nuk e zvogëlon rëndësinë e saj gjeologjike”, deklaroi një studiues i GNS Science, duke përforcuar pikëpamjen se klasifikimi kontinental nuk duhet të kufizohet nga niveli aktual i detit.