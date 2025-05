Plane për të dielën? Ja moti sot?

TIRANË- Shërbimi Meteorologjik Ushtarak njoftoi se sot vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga kushte atmosferike të paqëndrueshme. Moti parashikohet me vranësira mesatare deri të dendura si dhe alternime të herëpashershme kthjellimesh kryesisht përgjatë ultësirës perëndimore. Priten reshje shiu të herëpashershme me intensitet të ulët dhe lokalisht shtrëngata afatshkurtra, kryesisht në relievet kodrinore – malore të vendit duke nisur që në orët e para të ditës.

Era do të fryjë me drejtim verilindje – veriperëndim me shpejtësi mesatare 8 m/s ndërsa përgjatë vijës bregdetare dhe në zonat luginore hera-herës do të fitojë shpejtësi 10-17 m/s, shoqëruar me valëzimin në dete të forcës 2-4 ball